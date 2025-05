Trump aspira a un acuerdo definitivo en Oriente Medio

Trump llegará a Arabia Saudita este 13 de mayo, la primera parada de una gira de cuatro días que también lo llevará a Qatar y los Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

Cuando Donald Trump visitó Riad en 2017, su viaje fue más espectáculo que sustancia. Hubo una danza ceremonial de espadas, una medalla de oro y un momento peculiar al posar las manos sobre un orbe brillante.

Sin embargo, la propuesta de un acuerdo de armas con los saudíes por valor de 110 000 millones de dólares fracasó en gran medida —a finales de 2018 solo se habían cerrado 14 500 millones— y una cumbre conjunta de decenas de líderes árabes y musulmanes terminó con un comunicado vacío.

Esta vez, tres estados del Golfo competirán para ofrecer el espectáculo más suntuoso. Trump llegará a Arabia Saudita este 13 de mayo, la primera parada de una gira de cuatro días que también lo llevará a Qatar y los Emiratos Árabes Unidos ( EAU ).

Los saudíes planean agasajarlo con una exhibición de arte con drones en Diriyah, el hogar ancestral de la familia gobernante. Qatar le ofrecerá un Boeing 747 jumbo jet como reemplazo temporal del viejo Air Force One, un plan que huele a soborno (la Casa Blanca dice que cualquier regalo extranjero que acepte se hará en pleno cumplimiento de la ley). Incluso los arreglos para dormir de Trump han sido objeto de competencia (pasará una noche en cada país, para no ofender a nadie).

Pero existe la posibilidad de que este viaje también aporte algo sustancial. En público, la atención se centrará en los acuerdos comerciales. Muhammad bin Salman, el príncipe heredero saudí, ya ha propuesto 600.000 millones de dólares en comercio e inversión durante los próximos cuatro años. Es una cifra inverosímilmente alta, pero refleja una comprensión de lo que motiva a Trump.

Los gobernantes del Golfo le harán grandes promesas para promocionar en casa; en el proceso, esperan que sus propios países parezcan más atractivos para los posibles inversores estadounidenses.

En privado, presionarán a Trump sobre dos temas. Uno es el fin de la guerra en Gaza, lo que requiere que presione a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí.

El 11 de mayo, Trump anunció que Edan Alexander, ciudadano estadounidense-israelí, sería liberado del cautiverio de Hamas en Gaza. El anuncio se produjo tras semanas de negociaciones con el grupo militante palestino.

Oficialmente, Hamas no recibe nada a cambio: describe la liberación de Alexander como un gesto de buena voluntad hacia Trump. Sin embargo, es difícil imaginar que Hamas entregue a un rehén estadounidense, una valiosa herramienta de presión, sin la promesa de que Estados Unidos intentará poner fin a la guerra.

Trump calificó el acuerdo como “el primero de esos pasos finales necesarios para poner fin a este brutal conflicto”.

El otro gran problema es negociar un acuerdo nuclear con Irán. Los estados del Golfo apoyan el esfuerzo, a diferencia del primer mandato de Trump, cuando lo instaron a abandonar el pacto que Barack Obama firmó en 2015. Pero las conversaciones, que comenzaron el mes pasado, parecieron tropezar la semana pasada.

El 7 de mayo, Trump dijo que no había decidido si un nuevo acuerdo debería permitir a Irán continuar enriqueciendo uranio. En una entrevista grabada al día siguiente con Breitbart, un medio de comunicación de derecha, su enviado para Oriente Medio lo contradijo. “Un programa de enriquecimiento nunca más puede existir en el estado de Irán. Esa es nuestra línea roja”, dijo Steve Witkoff. Eso probablemente condenaría el esfuerzo: Irán se niega a renunciar a su derecho a enriquecer uranio.

Sin embargo, una cuarta ronda de conversaciones, celebrada el 11 de mayo en Mascate, la capital de Omán, resultó razonablemente satisfactoria. Estados Unidos las calificó de “alentadoras”. Irán las tildó de “difíciles pero útiles”.

Se prevé una quinta ronda. No hubo avances, pero tampoco una ruptura, lo que sugiere que la línea roja de Witkoff está trazada con lápiz y no con tinta. Algunos observadores en Washington creen que sus declaraciones públicas no reflejan lo que les ha dicho a los iraníes en privado.

Trump podría tener reuniones paralelas en Riad con otros líderes árabes. La más importante sería un rumoreado encuentro con Ahmed al-Sharaa, el presidente sirio. Su gobierno, que asumió el poder tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre, está desesperado por que Estados Unidos levante las sanciones contra Siria.

Algunos asesores de Trump abogan por una línea dura contra el líder sirio, un ex yihadista.

al-Sharaa ha estado últimamente en una ofensiva de carisma, intentando cortejar a Trump prometiéndoles la paz con Israel y concesiones de petróleo y gas para empresas energéticas estadounidenses.

El presidente republicano aún no ha accedido a la reunión, pero sus anfitriones saudíes lo instan a hacerlo. El 12 de mayo, Trump declaró que estaba debatiendo si flexibilizar las sanciones a petición de Turquía, partidaria de al-Sharaa.

“Podríamos retirarlas de Siria, porque queremos darles un nuevo comienzo”, declaró.

Durante semanas, los diplomáticos se preguntaron si el presidente ruso también podría hacer una aparición sorpresa. Arabia Saudita ya ha organizado varias rondas de conversaciones con funcionarios estadounidenses, rusos y ucranianos con el objetivo de alcanzar un alto el fuego. Pero Trump parece estar descubriendo que Vladimir Putin sigue siendo Vladimir Putin: testarudo y reacio a hacer concesiones. Su frustración con el líder ruso es cada vez mayor. El 9 de mayo, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró que una reunión en Riad “no se llevaría a cabo”.

Otro líder mundial podría quedar excluido: Netanyahu. Aunque Arabia Saudita no tiene relaciones diplomáticas con Israel, el primer ministro israelí ha visitado el reino en el pasado y esperaba volver esta semana para abordar la posibilidad de normalizar las relaciones. Sin embargo, la guerra en curso en Gaza significa que nadie en el Golfo quiere recibirlo. Incluso los Emiratos Árabes Unidos, que establecieron relaciones formales con Israel en 2020, lo tratan como persona non grata. Trump tampoco planea hacer escala en Israel de regreso a Washington.

Durante cinco años, la normalización entre Israel y Arabia Saudí ha sido el eje central de la política estadounidense en Oriente Medio.

Tanto Trump como Joe Biden intentaron seducir a los saudíes con un paquete de incentivos, que incluía un pacto de defensa y un acuerdo nuclear civil. Sin embargo, al menos por ahora, ese esfuerzo parece fracasado.

Los saudíes están hartos del gobierno de Netanyahu. Trump también parece estarlo: su acuerdo de rehenes con Hamas, sus conversaciones con Irán y su reciente tregua con los hutíes, un grupo rebelde en Yemen, sorprendieron a Israel. La normalización ya no es un requisito previo para la cooperación nuclear con Arabia Saudí. Un acuerdo entre el reino y Estados Unidos podría anunciarse esta misma semana.

Trump regresará a casa el 16 de mayo con sus acuerdos de inversión, y quizás su nuevo avión. Los grandes avances en Gaza, Irán y Siria podrían ser más difíciles de conseguir. Sin embargo, su visita al Golfo podría indicar un cambio en la estrategia de Estados Unidos hacia la región, donde sus intereses ya no están tan estrechamente alineados con los de Israel.

