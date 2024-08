La sangrienta ofensiva rusa de verano está dañando a Ucrania

Militares ucranianos de la Tercera Brigada Separada de Tanques participan en un simulacro, no lejos del frente, en el área de Kharkiv, Ucrania. (AP Foto/Vadim Ghirda, Archivo)

Para quienes llegan al terreno lunar y lleno de baches de las líneas del frente oriental de Ucrania, la vida suele ser corta. “Los soldados experimentados temen conocer a los recién llegados”, dice “Artem”, un soldado que estuvo en la 59.ª brigada al sur de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk. “Tu destino se decide en las primeras horas. Cinco, diez minutos, eso es todo lo que hace falta”.

Artem recuerda haber visto “quizás doscientas bolsas de equipo abandonadas” con apellidos en un búnker de avanzada. Llegar a las posiciones es solo la mitad de la historia. Una vez en las madrigueras costrosas que forman la línea del frente, tienes que lidiar con lo que algunos soldados llaman “vinegret”, una ensalada de remolacha; o la mezcla pútrida de metal, basura, ramas, sangre y restos humanos. “Es imposible mantener las posiciones porque han caído tantos, y nadie recupera los cuerpos”.

La ofensiva rusa de verano, a diferencia de la contraofensiva ucraniana del año pasado, nunca fue anunciada. Su fase más intensa se ha estado desarrollando en la región de Donbas y la provincia de Kharkiv durante tres meses. Asediada por una escasez de armas y hombres, Ucrania ha perdido terreno de manera constante desde que se retiró de Avdiivka en febrero: un pueblo aquí, una rotación chapucera allá. Ahora está retrocediendo hasta un kilómetro por día. Los combates se han intensificado a lo largo de toda la línea del frente. El 30 de julio, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que Pokrovsk, una ciudad de 60.000 habitantes antes de la guerra, se había convertido en el principal objetivo de Rusia.

El avance de Rusia ha sido fragmentado y ha tenido un alto precio. A este ritmo, pasarán años antes de que complete su toma de las provincias de Donetsk y Luhansk, su objetivo político declarado desde hace mucho tiempo, si es que puede hacerlo. Sus pérdidas, muertos y heridos, ascienden a varios cientos por día, cinco a diez veces más de lo que está sufriendo Ucrania. Los vehículos blindados son escasos y los drones ucranianos los destruyen metódicamente. Algunas unidades utilizan motocicletas antiguas.

Pero Rusia también ha desarrollado tácticas que funcionan. Oleadas incesantes de soldados, lanzados contra los cañones ucranianos, logran abrirse paso gracias a su superioridad numérica. Las bombas planeadoras y una superioridad de 4 a 1 en proyectiles de artillería pueden destruir posiciones. Los drones ponen en peligro rápidamente las rutas de suministro clave que están lejos de los combates.

“Atacan nuestros puntos débiles a lo largo de toda la línea del frente”, dice Serhiy Tsikhotsky, un oficial de la 59.ª brigada. Los rusos parecen estar apuntando a unidades con baja moral o tensiones de mando, utilizando campañas de desinformación y armas para debilitarlas aún más.

La 59.ª ha sido un objetivo particular tras las críticas públicas a su comandante por su enfoque supuestamente arrogante en las operaciones. Las críticas solo aumentaron a finales de julio cuando un grupo fue rodeado en Krasnohorivka, 35 km al sureste de Pokrovsk, sin órdenes de retirada. Tsikhotsky dice que las críticas fueron injustas. “En este momento, los comandantes tienen que decidir entre lo difícil y lo extremadamente difícil”.

Una fuente de seguridad ucraniana con base en Pokrovsk atribuye gran parte de la recesión a una “devastadora” retención de armas por parte del Congreso estadounidense a principios de este año. Pero el problema actual más acuciante es la mano de obra y el fracaso del programa de movilización de Ucrania. Rusia tiene más hombres. La moral en las filas ucranianas ha caído en consecuencia, dice, aunque el grado varía enormemente según la brigada. “Hay algunas brigadas en las que el trabajo está bien organizado, otras en las que, francamente, no lo está”.

En un extremo, brigadas como la 3.ª de asalto, ahora con base más al norte, alrededor de Izium, incluso tienen reservas a las que recurrir. Pero tres años de guerra de desgaste pueden desgastar incluso a las mejores unidades. Un comandante de la 24.ª brigada, recientemente transferido de Niu-York a Chasiv Yar, dos de las secciones más calientes del frente, dice que los batallones de su brigada están luchando ahora con sólo 20 personas en posición, menos del tamaño de un pelotón. Pide permanecer anónimo para expresar su angustia en su totalidad. “Llámame Syrsky”, bromea, con la voz cargada de ira hacia Oleksandr Syrsky, el comandante en jefe de Ucrania.

Syrsky, del 24.º, dice que su brigada, que utiliza en su mayoría armas de fabricación soviética, que ahora son escasas, ha sido racionada a dos a seis proyectiles en ocho cañones por día. El resultado es unas 15 bajas por cada día de combate en la brigada. “Es una locura. Estamos luchando con cocineros, electricistas y mecánicos”.

Los recientes reveses han llevado a los comandantes superiores a enviar gestores de crisis, con cierto éxito. Entre ellos se encuentra el coronel Pavlo Fedosenko, que desempeñó dos veces un papel crucial en la defensa de Járkov de los ataques rusos, la última vez en mayo. Su aparición en Krasnohorivka, uno de los sectores más críticos, ha coincidido con su estabilización. Ucrania está impidiendo ahora que los rusos sigan avanzando, y todavía controla alrededor del 10% de esa ciudad.

“El mando era débil”, dice en una entrevista rápida cerca de las líneas del frente. “He dado a cada unidad instrucciones más claras sobre sus tareas, la ubicación de las reservas, la posición del enemigo y dónde están operando los drones rusos”. El coronel Fedosenko insiste en que la estabilización debe ir seguida de un avance contra las líneas rusas. “Necesitamos recuperar la iniciativa. Si no lo hacemos, ellos seguirán fijando las condiciones”.

Pokrovsk, como muchas ciudades y pueblos del Donbás, espera. Su carretera de suministro oriental a Kostiantynivka ya está al alcance de los drones rusos. La artillería se alinea en su perímetro. Los misiles balísticos son parte de la vida cotidiana. Antes de la caída de la cercana Avdiivka en febrero, los apartamentos de dos habitaciones aquí se vendían por 25.000 dólares. Ahora, el precio es de 7.000 a 10.000 dólares. Una quimera de vida civil sigue existiendo en el centro de Pokrovsk, pero la tristeza está grabada en cada frente. La fuente de los servicios de seguridad predice que la vida cambiará aún más definitivamente aquí dentro de un par de meses. “Llegarán a ciertas posiciones”, dice, “y entonces la artillería rusa y los drones FPV comenzarán a aterrizar”.

La agotadora ofensiva rusa está planteando muchas preguntas a Ucrania: a su gente, a sus políticos y a sus soldados. Artem llegó a una conclusión dramática. Huyó, utilizando el pretexto de recoger un paquete en la ciudad más cercana. “No estaría hablando con ustedes ahora si no lo hubiera hecho”, dice. Pero incluso él cree que Ucrania debe continuar luchando, en lugar de buscar la paz, y lo haría con un mejor comandante. El odio a Rusia sigue siendo el factor unificador entre los soldados ucranianos; y parece hacerse más fuerte cuanto más se acercan al frente. Pocos creen en un alto el fuego que no conduzca a un nuevo y más devastador ataque más adelante. “Como comandante veo la necesidad de negociaciones”, dice el coronel Fedosenko. “Pero como combatiente, patriota y ucraniano, estoy totalmente en contra de ellas”.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved