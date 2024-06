El proyecto reformista de Emmanuel Macron está en peligro

Emmanuel Macron, presidente de Francia (Yoan Valat, Pool via AP)

Puede que no esté a la altura de la marcha de Napoleón sobre Moscú en 1812, pero la decisión de Emmanuel Macron de convocar elecciones parlamentarias este mes parece una de las apuestas más autodestructivas de un líder francés en los tiempos modernos. Tras siete años bajo su gobierno centrista, el juicio de los votantes amenaza con ser severo. Podría sumir a Francia en una crisis política, e incluso económica. Una de las víctimas sería el propio proyecto de reforma de Macron.

Las señales hasta ahora son ominosas. La bolsa ha caído un 4% desde que hizo su anuncio el 9 de junio, la noche de la derrota de su partido en las elecciones al Parlamento Europeo a manos de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen. Las acciones de los tres grandes bancos franceses han bajado casi un 10%. Los diferenciales de los bonos aumentan. Las elecciones europeas suelen ser un voto de protesta, no un reflejo de cómo se expresará la gente cuando elija a su parlamento nacional. Esta vez, sin embargo, su ira apenas tiene una semana para disiparse y las encuestas no muestran signos de que vaya a hacerlo.

El presidente se enfrenta a un pulso entre la derecha dura de Le Pen y un Nuevo Frente Popular de rápida creación que incluye poderosos elementos de la izquierda dura, especialmente el partido Francia Insumisa, dominado por Jean-Luc Mélenchon, antiguo trotskista. Macron parece haber asumido que una alianza de este tipo no se formaría tan rápido. Las elecciones parlamentarias francesas se celebran a dos vueltas, con un umbral elevado para pasar a la segunda vuelta. El peligro es que la mayoría de los hombres y mujeres del presidente no lleguen tan lejos, dejando una elección entre los nacionalistas xenófobos y los radicales anticapitalistas. Su grupo político, Ensemble, se enfrenta a perder la mitad de sus escaños o más.

Macron seguirá en el cargo; su mandato no expira hasta 2027. Pero aunque el presidente tiene amplios poderes en materia de defensa y política exterior, la nueva política interior, como el presupuesto, debe ser votada por el Parlamento. Su gestión es competencia del Gobierno, dirigido por un Primer Ministro elegido por el Presidente, pero al que el Parlamento puede destituir mediante un voto de confianza. En la práctica, Macron no tendrá más remedio que ofrecer el cargo al candidato de cualquier partido o alianza que quede en cabeza. Macron confía en que sus centristas puedan forjar una alianza postelectoral con otros moderados, pero los números no parecen cuadrar.

Esto deja tres opciones: un parlamento indeciso, o un gobierno de la derecha o de la izquierda duras. Ninguna de ellas es buena. Tanto la derecha como la izquierda se han comprometido a hacer cosas que Francia no puede permitirse. Entre ellas, imponer impuestos punitivos sobre el patrimonio, recortar el iva sobre el combustible y desechar las reformas del sistema de pensiones de Macron, para que Francia pueda volver a una de las edades de jubilación más tempranas del mundo. (La derecha añadiría a la mezcla duras restricciones a la inmigración, la ciudadanía y la libre circulación; la izquierda, un gran aumento del salario mínimo). Los problemas se agravan por el hecho de que Francia ya registra un elevado déficit presupuestario, superior al 5% del PIB este año.

El resultado más probable es un parlamento indeciso con un gobierno inestable. Podría ser incluso peor. Mientras todos compiten por la ventaja en las elecciones presidenciales de dentro de tres años, la legislación tendría dificultades para salir adelante, incluso el presupuesto. El bloqueo podría extenderse a la Unión Europea. Lo único en lo que podrían estar de acuerdo la derecha y la izquierda sería en abandonar la mayoría de las reformas de los últimos siete años.

La ambición de Macron era transformar el sistema político francés reforzando sus elementos moderados y cambiar permanentemente el consenso nacional hacia la modernización económica. Ahora mismo, su legado parece más probable que sean reformas que no se mantienen y un centro político que ha sido eviscerado, hasta el punto de que su sucesora como presidenta podría ser su némesis, Le Pen.

