¿Terminará Estados Unidos con la invasión israelí de Gaza?

Soldados israelíes mantienen una posición en medio de la operación terrestre en curso del ejército israelí contra el grupo islamista palestino Hamas, en la Franja de Gaza (Reuters)

No fue una cálida bienvenida, aunque sin duda eso no fue una sorpresa. Antony Blinken, Secretario de Estado estadounidense, ha pasado los últimos días viajando por Oriente Próximo, su segundo viaje de este tipo desde el comienzo de la guerra de Gaza el 7 de octubre. En Ammán, su homólogo jordano, Ayman Safadi, dijo a Blinken que “pusiera fin a esta locura”. El lenguaje que escuchó en privado en toda la región fue aún más duro. Su reunión con Mahmoud Abbas, el presidente palestino, duró menos de una hora y terminó sin ninguna declaración conjunta. Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, no se molestó en reunirse con él.

El frío recibimiento de Blinken fue uno de los signos de la creciente indignación por la guerra de Israel en Gaza. En su segundo mes, ha matado a más de 10.000 palestinos y dañado o destruido más del 11% de los edificios del enclave. La guerra ha enfurecido al mundo árabe, enardecido a las capitales occidentales y provocado la condena de muchos líderes mundiales.

Los generales israelíes siguen hablando de librar una larga campaña que durará hasta un año. El 7 de noviembre, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu declaró a ABC News que Israel se encargaría de la seguridad de Gaza durante un “periodo indefinido”. En la práctica, sin embargo, lo que los oficiales israelíes llaman su “ventana de legitimidad” es probablemente mucho más corta. La rapidez con que se cierre esa ventana dependerá en gran medida de Estados Unidos, que suministra a Israel municiones, apoyo diplomático y un paquete de ayuda valorado en unos 14.000 millones de dólares. Si Joe Biden quiere que la guerra termine, será difícil que Israel le ignore.

Hasta ahora no lo ha hecho. Aunque ahora apoya las “pausas humanitarias” para permitir que entre más ayuda en Gaza, Biden ha rechazado las peticiones de un alto el fuego total. Pero los funcionarios de la administración han dejado claro, en una serie de filtraciones, que dudan de que Israel tenga una estrategia de salida coherente en Gaza. Se quejan de que Netanyahu apenas está dispuesto a hablar del tema y afirman que quieren dejar constancia de sus preocupaciones ahora para que la guerra no acabe mal. Pensar que una guerra corre el riesgo de convertirse en un atolladero pero apoyarla a pesar de ello es una postura insostenible, especialmente cuando los votantes estadounidenses están de acuerdo.

Una encuesta de The Economist y YouGov reveló que una mayoría de estadounidenses (41%) cree que Biden está gestionando mal la guerra. Una encuesta de Quinnipiac entre votantes registrados reveló que el 51% de los independientes y el 66% de las personas de 18 a 34 años desaprueban su política. Sus índices de popularidad se han desplomado entre los votantes árabes-americanos, lo que podría perjudicarle el año que viene en estados decisivos como Michigan. Fuentes de Washington creen que aún pasarán varias semanas antes de que Biden empiece a hablar de una tregua, pero no dudan de que lo hará.

Los Estados árabes así lo esperan. El temor a una guerra en varios frentes, que se agudizó en los días posteriores a la masacre de Hamas, se ha atenuado. Hezbollah, la milicia chií libanesa, sigue lanzando cohetes a diario contra Israel, pero Hassan Nasrallah, el líder del grupo, señaló en un discurso el 3 de noviembre que aún no estaba interesado en una guerra total. Los hutíes, grupo militante chií de Yemen, han lanzado drones y misiles contra Israel, pero están demasiado lejos para suponer una amenaza estratégica.

Muchos autócratas de Oriente Próximo estarían encantados de ver cómo Israel aplasta a Hamas. Pero también temen que la guerra movilice a sus súbditos, muchos de los cuales ya están inquietos por las terribles condiciones económicas. Esto aumenta la presión tanto sobre Estados Unidos, que lleva semanas escuchando sus temores, como sobre Israel, que desea preservar sus recientes logros diplomáticos en el mundo árabe.

Hasta ahora, la mayoría de los países se han conformado con reprimendas simbólicas a Israel. El 2 de noviembre, la Cámara Baja del Parlamento de Bahréin anunció que el país retiraría a su embajador de Israel. La cámara tiene pocos poderes; retirar embajadores no es uno de ellos. Los enviados de ambos países habían vuelto a casa semanas antes. El Parlamento, en un arrebato de política populista, hizo creer que los legisladores habían decretado su regreso. Funcionarios de Bahréin e Israel afirman que los lazos diplomáticos permanecen intactos.

Cuatro días después, el rey Abdullah de Jordania anunció que su fuerza aérea había lanzado un cargamento de ayuda médica a Gaza. Jordania no habría emprendido tal acción sin solicitar la aprobación de Israel, que el ejército israelí confirmó posteriormente que sí había dado. Sin embargo, al omitir ese detalle en su anuncio, el rey pudo actuar como si hubiera desafiado el bloqueo israelí de Gaza.

Sin embargo, este tipo de gestos no despiertan mucha simpatía en Israel. Incluso Emiratos Árabes Unidos (EAU), el aliado árabe más cercano a Israel, se ha vuelto cada vez más crítico (al menos en público). Anwar Gargash, asesor de política exterior del presidente de EAU, declaró en una conferencia el 4 de noviembre que Estados Unidos debería presionar para conseguir un alto el fuego, “cuanto antes mejor”.

Luego está el propio Israel. La moral del ejército es alta y los israelíes parecen dispuestos a aceptar muchas más bajas de lo normal (hasta ahora han muerto 34 soldados israelíes). Pero la opinión pública está furiosa con un primer ministro más preocupado por su supervivencia política que por la estrategia en el campo de batalla. Los manifestantes se concentraron ante la casa de Netanyahu el 4 de noviembre para exigir su dimisión.

Otra cuestión es la economía. La guerra del Líbano de 2006, que duró un mes, costó unos 9.500 millones de shekels (2.000 millones de dólares en aquel momento), mientras que el último gran conflicto de Gaza, en 2014, costó 7.000 millones de shekels. Este puede ser aún más costoso. El Banco de Israel cree que el déficit del Gobierno ascenderá al 3% del PIB el próximo año, frente a un superávit del 0,6% en 2022; algunos analistas externos sitúan la estimación por encima del 5%. La movilización de 360.000 reservistas también ha dejado a partes de la economía israelí con escasez de trabajadores, aunque algunos de ellos ya han sido enviados a casa.

Las autoridades israelíes esperan que los intensos bombardeos del primer mes de guerra den paso a una nueva fase. La ciudad de Gaza está rodeada por el FDI, y las tropas de tierra y los blindados se están acercando a la zona donde el FDI dice que Hamas tiene su cuartel general y donde un núcleo de sus combatientes y dirigentes se refugian bajo tierra. Si el FDI consigue destruir pronto estas instalaciones y matar a un gran número de militantes, algunos oficiales creen que habrá cumplido parcialmente su misión de mermar la capacidad de Hamas para dirigir Gaza. La guerra pasaría entonces a una campaña más limitada de incursiones terrestres.

Eso podría aliviar la presión internacional, que se dispara cada vez que los aviones israelíes bombardean una panadería o un campo de refugiados, y aliviar la presión sobre la economía al permitir al ejército liberar a algunos reservistas. Los israelíes también reconocen que aliviando la crisis humanitaria en Gaza podrían ganar más tiempo. El 6 de noviembre, los EAU anunciaron que establecerían un hospital de campaña de 150 camas en Gaza, una medida coordinada con Israel. Netanyahu dice ahora que está abierto a “pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá” para permitir la entrada de más ayuda.

Sin embargo, podría decirse que el mayor desafío a la legitimidad internacional de Israel es el propio Netanyahu. Su gobierno está plagado de radicales. Amichai Eliyahu, ministro de Patrimonio, sugirió recientemente lanzar una bomba nuclear sobre Gaza. Zvi Sukkot, el nuevo jefe de un comité parlamentario que supervisa la Cisjordania ocupada, es un ideólogo de extrema derecha que ha sido investigado por el Shin Bet de Israel por su supuesta actividad extremista.

Cuando se reunieron en Ramala, Abbas dijo a Blinken que la Autoridad Palestina, que controla partes de Cisjordania, podría regresar a Gaza para gobernar el enclave después de la guerra. Este resultado complacería tanto al ejército israelí como a los estadounidenses.

Pero Abbas añadió que sólo se produciría “en el marco de una solución política global”, es decir, como un paso hacia la solución de dos Estados, contra la que Netanyahu ha pasado toda su carrera política luchando. Si sigue en el cargo, no se podrá hablar seriamente de un final de partida en Gaza. La paciencia de Estados Unidos se agotará e Israel verá cada vez más limitado su margen de maniobra.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.