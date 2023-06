La contraofensiva ucraniana progresa de forma desigual: “Están a punto de entrar en el infierno”

MATERIAL SENSIBLE: El cuerpo de un soldado ruso se ve cerca de un tanque destruido, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la línea del frente en el pueblo recién liberado Storozheve en la región de Donetsk (Reuters)

La contraofensiva ucraniana ha entrado en su segunda semana. Su forma se va perfilando poco a poco. Un eje antiguo apunta al este, a la zona alrededor de la sangrientamente disputada ciudad de Bakhmut y en la provincia de Luhansk. Otro apunta hacia el sur y el sudeste, desde Velyka Novosilka y Vuhledar, en la provincia de Donetsk. Y una tercera se ha abierto en el sur, donde las tropas ucranianas se abren paso hacia el sur en torno a la ciudad de Orikhiv, en la provincia de Zaporizhia, que forma la parte central de la larga línea del frente de guerra. Están progresando. Pero ninguno de los dos bandos ha comprometido sus reservas y es posible que los combates más importantes no se produzcan hasta dentro de una semana más o menos.

La ofensiva en Donetsk parece haber sido hasta ahora la más exitosa. Ucrania utilizó siete brigadas cerca de Velyka Novosilka para liberar unos 60 kilómetros cuadrados de territorio en cuatro días, según Konrad Muzyka, de Rochan Consulting, una empresa que realiza un seguimiento de la guerra. Ello incluía un grupo de aldeas situadas a orillas del río Mokri Yaly, entre ellas Blahodatne, liberada el 11 de junio; Storozheve, donde imágenes de vídeo mostraban a infantes de marina caminando por la aldea y enarbolando una bandera ucraniana en el centro; y Makarivka, al sur. Las pequeñas aldeas de Urozhaine y Staromaiorske podrían ser las siguientes.

Este progreso contrasta con las noticias menos alentadoras de otra operación de contraofensiva que tiene lugar más al sur y al oeste, en la región de Zaporizhia. Una fuente militar admitió que los combates frontales a lo largo del eje Orikhiv-Tokmak han sido duros y que Ucrania ha sufrido importantes pérdidas de blindados y personal. Las imágenes publicadas por Rusia mostraban tanques alemanes Leopard y vehículos blindados estadounidenses Bradley atrapados en campos de minas y alcanzados por la artillería. Un vídeo mostraba a un soldado ruso junto a un Leopard con el motor aún en marcha. Rusia también está recibiendo golpes. En una reunión con blogueros militares rusos el 13 de junio, Vladimir Putin, presidente de Rusia, dijo que Rusia había perdido 54 tanques durante la ofensiva ucraniana. Esa cifra supera con creces las estimaciones de fuentes abiertas que se basan en cifras públicas.

La escala del despliegue a lo largo del eje de Tokmak -y el papel estratégico de la ciudad como nudo ferroviario y puerta de entrada para atacar la carretera principal de Rusia a Crimea- sugieren que podría convertirse en la ofensiva principal. Pero la mayoría de los ataques hasta ahora se han llevado a cabo con unidades ucranianas que ya estaban en el lugar y están dirigidos a identificar debilidades en la línea rusa, en lugar de romper con una fuerza abrumadora. “La ofensiva ha comenzado claramente, pero no creo que el ataque principal”, señala Ben Hodges, general retirado que estuvo al mando del ejército estadounidense en Europa. “Cuando veamos grandes formaciones acorazadas unirse al asalto, entonces creo que sabremos que el ataque principal ha comenzado realmente”.

Se cree que Ucrania sólo ha lanzado unas pocas brigadas en Zaporizhia hasta ahora. “No hemos comprometido nuestras fuerzas principales”, coincide una fuente del Estado Mayor ucraniano, “y los rusos no han comprometido sus fuerzas principales”. Rusia está montando lo que los oficiales militares llaman una defensa en profundidad: replegarse a terreno más favorable en la retaguardia. Ambas partes participan en una “partida de ajedrez” para sacar las reservas de la otra, dice la fuente. Añade que la “prioridad inmediata” de Ucrania es reducir la superioridad rusa en artillería apuntando a sus baterías con fuego de largo alcance. El análisis de The Economist de los datos de los satélites de infrarrojos de la NASA muestra una actividad de fuego inusualmente intensa en el sur de Ucrania. Los blogueros militares rusos informaron de que un ataque había matado al general de división Sergei Goryachev, jefe del Estado Mayor del 35º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, el primer general ruso que moría en un año.

La aviación desempeña un papel importante. En el sector de Zaporizhia se está utilizando más aviación de la que se ha desplegado desde el comienzo de la guerra. Los helicópteros de ataque rusos están resultando especialmente peligrosos. Samuel Bendett, de CNA, un think-tank, señala que los blogueros militares rusos se jactan de una nueva táctica: los ataques aéreos rusos están obligando a Ucrania a ampliar sus escasos sistemas de defensa antiaérea. Esos sistemas pueden ser atacados por los drones de ataque rusos Lancet y sus operadores pueden ser blanco de francotiradores rusos.

Denys Yaroslavsky, un oficial de las fuerzas especiales que lucha al norte de Bakhmut, informa de un gran aumento del uso de drones allí. Además de los drones de ataque Lancet, capaces de destruir tanques y sistemas de artillería, las fuerzas rusas han adquirido un número significativo de drones comerciales chinos, afirma. Yaroslavsky confía en que Ucrania siga cerrando el cerco en torno a Bakhmut. “Es difícil, pero avanzamos constantemente. Dentro de una semana tendremos el terreno elevado... y a Bakhmut en la palma de nuestras manos”. Los ataques ucranianos en el este probablemente pretendan “fijar” las posiciones rusas allí, impidiéndoles reforzar el sur.

Una variable inesperada podría ser la situación en las llanuras inundadas de Kherson. El colapso de la presa de Nova Kakhovka el 6 de junio provocó un desastre humanitario. También dio al traste con los planes ucranianos. La destrucción del puente junto a la presa ha permitido a Rusia desplazar algunas unidades de Kherson a Zaporizhia, una posible motivación para la destrucción de la presa. Su derrumbe pone fin casi con toda seguridad a cualquier cruce con armamento pesado. Dicho esto, fuentes militares ucranianas apuntan a otro tipo de operación. Según una de ellas, las inundaciones han arrasado las defensas rusas en el lado oriental del Dniéper, lo que ha creado oportunidades. “Podría decirse que las condiciones son mejores para un asalto limitado con lanchas rápidas y fuerzas especiales”, afirma otra. Los datos de satélite sugieren que Ucrania está golpeando duramente las posiciones rusas al otro lado del río, desde la ciudad de Kherson.

Los funcionarios occidentales dicen que, sobre el papel, Ucrania tiene lo que necesita para hacer avances significativos; lo suficiente como para poner las rutas terrestres rusas a Crimea dentro del alcance de sus cohetes, y el transporte marítimo ruso en el Mar de Azov dentro del alcance de sus misiles de crucero antibuque. Pero dicen que esto requerirá suerte por parte de los ucranianos y errores garrafales por parte de los rusos. La naturaleza también podría influir. Se prevén lluvias para gran parte de la próxima semana, lo que podría retrasar algunos de los avances ucranianos y dificultar las operaciones aéreas y de reconocimiento rusas. El mayor riesgo, según los oficiales, es que las unidades ucranianas queden atrapadas en los “focos de fuego” rusos -parcelas de territorio cubiertas por drones y artillería rusos- mientras rompen las defensas, que incluyen varias líneas de trincheras, fortificaciones y campos de minas.

Es poco probable que esas defensas se pongan a prueba hasta la última semana de junio, según los funcionarios que siguen los combates. A pesar del avance de Ucrania hacia el sur desde Velyka Novosilka en Donetsk, aún quedan unos 20 km por carretera hasta la primera línea seria de defensas rusas preparadas. En Zaporizhia, la ciudad de Robotyne, que probablemente marca el punto más lejano del avance ucraniano, está aún a 10 km de las defensas este-oeste que cortan por el sur las aldeas de Ilchenkove y Solodka Balka. Tokmak, rodeada por sus propias defensas, está a otros 20 km.

“Lo único que sé es que todo va según lo previsto”, declaró Ben Wallace, Secretario de Defensa británico, el 13 de junio. “Están teniendo éxito, han mantenido el impulso”. Jack Watling, de Rusi, un think tank, está de acuerdo: “Están superando las expectativas”. Pero la verdadera prueba está por llegar, dice un funcionario occidental. “Están a punto de entrar en el infierno”.

