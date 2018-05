También, y aunque no parezca, el calentamiento global las desaconseja. No sólo porque alteran localmente el clima (muchos recuerdan que Córdoba era seca antes de la ristra de embalses que la atraviesan) sino porque los grandes cuerpos de agua artificiales son enormes productores de gases de invernadero. Y devastadores son los efectos sobre el ambiente. El Paraná, por caso, ya no es un río sino una sucesión de lagos, con un impacto sobre flora, fauna e inundaciones que cualquier habitante del litoral podría atestiguar. Muchos recuerdan, por ejemplo, a Yacyretá como monumento a la corrupción. Muchos más le adosan el título de sepulcro al funcionamiento natural de un ecosistema otrora riquísimo.