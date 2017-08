Del otro lado de la línea, a más de 9800 kilómetros, se escucha la voz de Dios. La distancia entre Buenos Aires y Los Ángeles bien podría ser la de la Tierra hasta el cielo, o por lo que se entienda como "cielo". Durante media hora, Morgan Freeman -con una carrera extensa y consagrado gracias a películas como "Driving Miss Daisy", "The Shawshank Redemption" "Million Dollar Baby", que le valió un Oscar, y "Bruce Almighty", que le ganó su reputación divina- dialogó con un grupo de periodistas internacionales entre los que se encontraba Infobae, y ahondó sobre su trayectoria, sus preocupaciones y su nuevo proyecto: "The Story of Us with Morgan Freeman".