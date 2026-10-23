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Banco Santa Fe lanzó nuevos créditos hipotecarios para comprar departamentos en Rosario: tasa UVA de 4,2%

La entidad destinó la línea exclusiva para las viviendas del desarrollo residencial ubicado en el predio del ex Batallón 121

Miradores del sur
Miradores del Sur, el complejo rosarino
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El Banco Santa Fe ofrece créditos hipotecarios a tasa UVA + 4,20% TNA para comprar departamentos en Miradores del Sur, un desarrollo residencial de Rosario ubicado en el predio del ex Batallón 121.

La línea está destinada exclusivamente a las unidades del proyecto, que además fueron usados como alojamiento para los atletas que participaron de los Juegos Sudamericanos que se hicieron en la ciudad el mes pasado. Una vez finalizada la competencia, salieron a la venta.

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La primera etapa de Miradores del Sur contempla cinco torres, más de 245 departamentos y 10 locales comerciales. El desarrollo es impulsado por Disur, sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo Pecam, y prevé la construcción de más viviendas en futuras etapas.

El financiamiento cubre hasta el 75% del valor de tasación, con un plazo máximo de 20 años. Desde Banco Santa Fe señalaron que la propuesta permite adquirir una unidad en construcción mediante un crédito exclusivo para el proyecto y consultar sus condiciones en el sitio web de la entidad.

“Esta propuesta constituye una alternativa inédita para un proyecto de estas características, ya que permite acceder a una unidad en un desarrollo en construcción mediante un crédito hipotecario exclusivo otorgado por Banco Santa Fe, acercando una herramienta de financiación de largo plazo y una tasa muy accesible para quienes buscan comprar una vivienda nueva”, destacaron desde banco.

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Miradores

Miradores del Sur contempla en su primera etapa la construcción de cinco torres residenciales, más de 245 departamentos y 10 locales comerciales. El proyecto constituye el inicio de un nuevo polo de desarrollo urbano que, en etapas futuras e desarrollo urbano que, en etapas futuras, prevé la construcción de más viviendas.

Miradores del Sur
Vista interior de una de las propiedades

La ubicación, las características del proyecto y, especialmente, la posibilidad de financiar la compra mediante un crédito hipotecario exclusivo convierten la propuesta en una opción diferencial dentro del mercado inmobiliario rosarino.

La iniciativa se presenta en un escenario de reactivación del crédito hipotecario, en el que el financiamiento para desarrollos en construcción sigue siendo una de las principales barreras de acceso. La propuesta está dirigida a familias y jóvenes profesionales que puedan afrontar pagos a largo plazo.

El emprendimiento será el primero de estas características en Argentina en ofrecer un crédito hipotecario exclusivo para una obra en construcción otorgado por el Banco de Santa Fe. El plan también prevé la construcción futura de otros 1.400 departamentos.

El proyecto estará rodeado por el Polo Tecnológico, el futuro Centro Acuático Provincial, el Museo del Deporte y nuevos espacios verdes, dentro del proceso de transformación urbana del sur de Rosario.

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