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SolFrut invertirá USD 19,5 millones en San Juan para ampliar su capacidad industrial

El desembolso financiará una fábrica de alimentos en Sarmiento y la fase inicial de una instalación para procesar y secar pistachos, con el objetivo de agregar valor a la producción local

Una grúa industrial sostiene un tanque metálico junto a una estructura blanca en construcción, vehículos de carga y un edificio industrial
La obra de SolFrut en la provincia cuyana
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SolFrut anunció que invertirá USD 19,5 millones en San Juan entre 2026 y 2028 para construir una planta de alimentos y avanzar con la primera etapa de una instalación destinada al procesamiento y secado de pistachos. Los proyectos ampliarán la capacidad industrial de la empresa y buscarán transformar una mayor parte de la producción primaria provincial en alimentos elaborados.

El desembolso se dividirá en dos iniciativas: USD 9,5 millones para la nueva fábrica de alimentos y USD 10 millones para la fase inicial de la planta vinculada a los pistachos. La compañía integrará estos desarrollos a su esquema de producción agrícola, industrialización y comercialización.

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La firma ya posee más de 3.000 hectáreas cultivadas entre San Juan y La Rioja, y es la mayor productora argentina de aceite de oliva virgen extra. Su infraestructura incluye una planta capaz de procesar 700.000 kilos diarios de aceitunas y una línea de fraccionamiento que envasa hasta 10.000 unidades por hora.

José Chediack, presidente de SolFrut, sostuvo que el objetivo es ampliar la actividad desde la provincia: “Nuestro objetivo es seguir creciendo desde San Juan, transformando la producción primaria en alimentos de mayor valor agregado y generando nuevas oportunidades a partir de los recursos y las capacidades que tiene la provincia”.

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Interior de un hangar en construcción con vigas metálicas en el techo, piso de cemento, cajas y operarios sobre dos plataformas elevadoras amarillas
La nueva instalación se construirá en el departamento de Sarmiento y tendrá una nave central de aproximadamente 1.700 metros cuadrados

El directivo vinculó las inversiones con un horizonte de expansión industrial, incorporación de tecnología y desarrollo de nuevas categorías de alimentos. También afirmó: “Cada inversión es una apuesta al talento, a la innovación y al valor que podemos generar desde el origen”.

Una planta de alimentos con capacidad para nuevas líneas

La nueva instalación se construirá en el departamento de Sarmiento y tendrá una nave central de aproximadamente 1.700 metros cuadrados. La obra, que contempla maquinaria, infraestructura y áreas de servicio, comenzaría a fines de año.

La planta se dedicará inicialmente a la elaboración de salsas, aunque su diseño permitirá sumar otras líneas de producción. SolFrut prevé utilizarla para ampliar el portafolio de Oliovita y fabricar alimentos para terceros bajo el modelo de marcas blancas.

La inversión estimada para este proyecto asciende a USD 9,5 millones. La nueva capacidad también estará orientada a atender requerimientos de servicios institucionales y de la actividad minera, junto con otras demandas de San Juan y de mercados externos a la provincia.

La marca Oliovita concentra la propuesta de alimentos de la compañía y busca ampliar su oferta con productos elaborados a partir de materias primas. Su desarrollo se inspira en los principios de la dieta mediterránea y prioriza formulaciones simples que preserven las características naturales de cada ingrediente.

Oliovita obtuvo más de 270 premios nacionales e internacionales y tiene una participación superior al 15% en el mercado argentino de aceite de oliva virgen extra envasado.

Más de 1.100 hectáreas de pistachos y una nueva etapa industrial

El segundo proyecto será una planta de procesamiento y secado de pistachos, cuya construcción está prevista para el segundo semestre de 2027. La primera fase demandará USD 10 millones y se desarrollará de manera escalonada.

SolFrut cuenta con más de 1.100 hectáreas de pistachos implantadas en el departamento 25 de Mayo y proyecta ampliar esa superficie. La futura infraestructura conectará los cultivos con las etapas posteriores de procesamiento industrial.

La empresa busca que una proporción mayor del valor generado por esta actividad permanezca en San Juan. El desarrollo de la planta acompañará la expansión de los cultivos y sumará una etapa industrial a la producción de pistachos de la compañía.

Los dos proyectos se incorporan a inversiones ya realizadas durante 2026. SolFrut destinó USD 1,5 millones a poner en funcionamiento una planta de elaboración y fraccionamiento de acetos en sus instalaciones de 25 de Mayo.

Esa planta incorporó una máquina fraccionadora, una caldera, barricas y tanques para elaborar y envasar los acetos de la compañía. La incorporación de esos equipos permitió sumar procesos a su estructura productiva.

La firma también inauguró un parque solar fotovoltaico de 2,98 MWp en Finca El Principio. Esa obra constituye la primera etapa de un proyecto que alcanzará 6 MWp y contribuirá al abastecimiento energético de sus operaciones.

En 2025, SolFrut inauguró en San Juan una planta de fraccionamiento de aceite de oliva presentada como la de mayor tamaño de América Latina. La instalación reforzó su capacidad para atender los mercados local e internacional.

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