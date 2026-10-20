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Cierran las inscripciones para los Premios Obrar 2026 en las categorías Nacional, Federal y Estudiantes

El Consejo Publicitario Argentino cierra esta semana la convocatoria destinada a campañas de bien público desarrolladas en el país, con propuestas orientadas a generar efectos positivos mediante herramientas creativas y comunicacionales

Premios Obrar 2026 del Consejo Publicitario Argentino
Los ganadores de Premios Obrar 2025
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Las inscripciones para los Premios Obrar2026 del Consejo Publicitario Argentino cierran esta semana para las ediciones Nacional, Federal y Estudiantes, destinadas a reconocer las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo de Argentina.

El reconocimiento busca destacar iniciativas que aborden temáticas sociales, difundan valores positivos y promuevan prácticas sustentables. La convocatoria también pone en valor el uso de la creatividad y la comunicación para contribuir a una sociedad más inclusiva, sostenible y comprometida.

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Premios Obrar 2026 del Consejo Publicitario Argentino
Los premios buscan distinguir a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo
  • Premios Obrar Federal (6.ª edición): Reconocen a las campañas de bien público y con impacto positivo de empresas, organizaciones e instituciones dirigidas especialmente a audiencias fuera del AMBA. Nuevas fechas: inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre.
  • Premios Obrar Nacional (17.ª edición): Distinguen a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo desarrolladas por empresas, organizaciones, instituciones y creadores de contenido de todo el país. Nuevas fechas: inscripciones abiertas hasta el 21 de octubre.
  • Premios Obrar Estudiantes (Edición 2026) Premian a los mejores proyectos de comunicación de bien público y con impacto positivo de estudiantes universitarios y terciarios de todo el territorio nacional. Nuevas fechas: inscripciones abiertas hasta el 22 de octubre.

Sponsors

  • Main sponsor: Disney
  • Oro: Santander, SanCor Salud, Fratelli Branca, UNTREF Media, Global News, Suaya, Memelsdorff y Asociados, Veo Branding
  • Sponsors Plata: ICBC, Cervecería y Maltería Quilmes, Andreani, Omint, Coto, Payway, Bagó, Globant, Novo Nordisk.

Apoyos institucionales

Agencias Argentinas (AA), Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Asociación Argentina de Marketing (AAM), Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), Ceads, Centro de Innovación Social, Universidad de San Andrés (CIS Udesa), Círculo de Creatividad Argentina (CCA), Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (Iarsa), Interact, MMA, Moverse, Mujeres en Publicidad (MEP), Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (Saimo) y Unión de Agencias de Triple Impacto (ATI).

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