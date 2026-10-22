Vaca Muerta: PCR obtuvo tres nuevas áreas de exploración en Neuquén

Directivos de la empresa junto al gobernador Rolando Figueroa

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La empresa de energía PCR fue adjudicada con tres áreas de exploración en Neuquén dentro de la Ronda 1/2026 del Plan Exploratorio Neuquén, impulsado por Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

El acuerdo contempla USD 55,6 millones en inversiones exploratorias y USD 71,5 millones en bonos de acceso.

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La incorporación de Águila Mora Noreste, La Tropilla I y Santo Domingo II amplía la actividad de PCR en petróleo y gas y marca su entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta. El programa incluye un pozo horizontal en cada área, con ramas laterales de 1.500 metros y sus respectivas etapas de fractura.

El acuerdo contempla USD 55,6 millones en inversiones

“Esta adjudicación, se enmarca en la estrategia de PCR de continuar desarrollando el negocio de Petróleo y Gas y constituye un hito clave en el proceso de expansión de la compañía desembarcando en la provincia de Neuquén y especialmente en la cuenca no convencional de Vaca Muerta”, destacó la compañía en un comunicado.

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PCR es una empresa de capitales argentinos con más de 100 años de trayectoria y operaciones en petróleo y gas, energías renovables y cemento. Cuenta con cuatro complejos eólicos que suman 582 MW, dos plantas de cemento en Chubut y Santa Cruz, operaciones hidrocarburíferas en La Pampa y Mendoza, seis áreas de exploración y explotación en Ecuador y proyectos de inversión energética en Estados Unidos desde 2022.