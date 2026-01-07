Brasil, más simple: Banco Macro y Modo ofrecen pagos directos desde el celular para las vacaciones

Playa de Ipanema, Río de Janeiro, Brasil

Banco Macro anunció una solución práctica y segura para los clientes que elijan Brasil como destino de sus vacaciones durante el verano 2026.

Ahora es posible pagar consumos con PIX -el sistema de códigos QR instantáneos de Brasil- en forma directa desde la app de Modo, utilizando los dólares de la cuenta de Banco Macro.

Para poder abonar en el supermercado, restaurantes, bares, heladerías y todo tipo de comercios hay que seguir los siguientes pasos:

Abrir la APP MODO para escanear el QR -PIX- Visualizar o ingresar el monto en reales. Elegir la cuenta en dólares para pagar. Confirmar la operación.

Banco Macro le recomendó a sus clientes comprar los dólares a través de app del la entidad y acceder al tipo de cambio oficial. De esta forma, la operación se realiza en manera directa y segura, sin trasladar fondos entre diferentes aplicaciones.

La entidad ofrece descuentos y facilidad de pago en las playas locales y en destinos turísticos de países vecinos

“En Banco Macro buscamos constantemente soluciones que simplifiquen el día a día de nuestros clientes y con la integración de PIX a través de Modo, estamos mejorando la experiencia de pago en su viaje a Brasil de una forma ágil, segura y eficiente”, aseguró Guillermo Jejcic, Gerente de Banca Individuos de Macro, el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.

Beneficios para el verano

Este verano, Banco Macro tiene los mejores beneficios y experiencias en Argentina, Uruguay y Brasil.

En este sentido, todos los días en todos los restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de 145.000 pesos por cuenta por mes.

En el país, el banco destacó que hasta el 28 de febrero sus clientes podrán disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país.

Todos los días en Sombras y Sombrillas se puede acceder a 6 cuotas sin interés pagando en forma exclusiva con Modo o desde el celular sin contacto a través de Apple Pay, Google Pay o Modo NFC.

Este beneficio abarca a las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.

Con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta, hay además 10% de ahorro, y hasta 6 cuotas sin interés.

Los balnearios adheridos son Alaciel, Terraza del Alba en Pinamar, Bocas del Toro, Club Náutico Mar del Plata, Mar del Plata Golf Club, Prius, y Princesa del Mar.