Verano 2026: todos los beneficios de Banco Macro para disfrutar en las playas argentinas

Hasta el 28 de febrero los clientes de banco podrán disfrutar de múltiples descuentos con sus tarjetas de crédito en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país

Los beneficios incluyen descuentos y financiación, entre otros

Banco Macro informó que hasta el 28 de febrero sus clientes podrán disfrutar de múltiples beneficios con sus tarjetas de crédito Macro en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos, y hoteles de todo el país.

Todos los días en Sombras y Sombrillas se puede acceder a 6 cuotas sin interés pagando en forma exclusiva con Modo o desde el celular sin contacto a través de Apple Pay, Google Pay o Modo NFC.

Este beneficio abarca a las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.

Con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta, hay además 10% de ahorro, y hasta 6 cuotas sin interés.

Los balnearios adheridos son Alaciel, Terraza del Alba en Pinamar, Bocas del Toro, Club Náutico Mar del Plata, Mar del Plata Golf Club, Prius, y Princesa del Mar.

Del mismo modo, todos los días, en sombras en Divisadero Club de Mar de Cariló, se puede acceder a un ahorro del 20%, pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Macro, Mastercard Platinum Macro, y Mastercard Black Macro Selecta. El tope de devolución es de 150.000 pesos por cuenta por semana, para todos los segmentos de clientes.

En Zur Cocina Costeña de Cariló es posible tener un 25% de ahorro pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Black Macro Selecta. El tope de devolución es de 90.000 pesos por cuenta por semana.

Gastronomía

Todos los días es posible contar con un descuento del 10% pagando en forma exclusiva con Modo o desde el celular sin contacto -a través de Modo NFC, Google Pay o Apple pay- con tarjetas de Crédito Macro.

Con todas las tarjetas de crédito Platinum Macro pagando en forma exclusiva con Modo o desde el celular sin contacto -a través de Modo NFC, Google Pay o Apple pay- el ahorro es del 20 por ciento.

Con todas las tarjetas de crédito Macro Selecta, pagando en forma exclusiva con Modo o desde el celular sin contacto -a través de Modo NFC, Google Pay o Apple pay- el descuento es del 30 por ciento.

El tope de devolución es el siguiente:

  • Cartera General: $20.000 por cuenta por mes.
  • Preferencial: $50.000 por cuenta por mes.
  • Selecta: $100.000 por cuenta por mes.

Locales Adheridos: Atilio’ Sandwich Co, Banderita Parrilla, Break 197, Camelia Sensi -Cariló-, Cava Federal Bar de Vinos, Ciao, Costa Serena, De Mi Campo, El Capitán Restaurante, El Timón, Furia Puto Fuego, Il Sasso Golf y food, La Pulperia de Cariló, Restó La Vieja Hosteria de Pinamar, Casa Mandinga, Mandinga Parrilla, Lo de Fran Cocina de Mar, Mar del Plata Golf Club, Mattone Bar y Pizza, Paxapoga, Villa Cobo, Saranegro, Muu, Ringo Burger Club, Rosso Osteria, Sainte Jeanne, y Sin Nombre Vermuteria.

Además, con todas las tarjetas de crédito Mastercard Black Macro Selecta es posible acceder a un 25% de ahorro en Lucciano ‘s, Patagonia, Masse Boulangerie, Parador Atalaya, Tante, Dean and Dennys y Temple. El tope de devolución es de 10.000 pesos por cuenta por semana.

Turismo

Cartera General, Preferencial y Selecta:

Todos los días en paquetes, alojamientos y actividades en Despegar y Al Mundo hay 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Macro.

Selecta:

Todos los días en Selecta Volar, macroalmundo.com.ar se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro Selecta. Aplica a vuelos, paquetes y alojamientos con destino nacional.

Además, todos los días en Duty Free Shop de Fray Bentos, Aeropuerto de Punta del Este, Aeropuerto de Carrasco, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Rosario, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta -a través de Modo NFC, Google Pay o Apple pay- se accede a un ahorro del 30%. El tope de devolución es de $30.000 por cuenta por mes para Argentina, y de 30 dólares por cuenta por mes para Uruguay.

Del mismo modo, todos los días en Shop Gallery pagando con el celular sin contacto a través de Modo NFC, Google Pay o Apple Pay, con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta es posible hacerlo con 30% de descuento. El tope es de $30.000 por cuenta por mes.

Hoteles boutique

Todos los días pagando con Tarjetas de Crédito Macro Selecta se obtiene un ahorro de hasta 20% y se puede abonar en hasta 6 cuotas sin interés en hoteles seleccionados. Sin tope de devolución.

Transporte

Todos los días en Flecha Bus, Plataforma 10 y Rutatlantica hay hasta 6 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.

Asistencia al viajero

Todos los días en Assist Card es posible tener hasta un 45% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro. No hay tope y el ahorro se hace en el acto.

Tienda Macro

Todos los días es posible cambiar puntos por millas de los programas de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Plus, Smiles, Latam Pass y Air Europa Suma.

Mcdonald’s

Todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con el celular sin contacto -a través de Modo NFC, Google Pay o Apple Pay- se accede a un 10% de ahorro.

Con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, abonando con el celular sin contacto -a través de Modo NFC, Google Pay o Apple Pay- hay 20% de descuento.

Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta,, pagando con el celular sin contacto -a través de Modo NFC, Google Pay o Apple Pay- el ahorro es del 30% de descuento.

El tope de devolución es el siguiente:

  • Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.
  • Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.
  • Selecta: $30.000 por cuenta por mes.

