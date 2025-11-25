Networking

Modo lanzó “Modo Black”: una semana con 20% de reintegro en los principales rubros

Del 26 de noviembre al 3 de diciembre, los usuarios podrán acceder a un 20% de reintegro todos los días pagando con Modo desde la app del banco

La app ofrece beneficios especiales
La app ofrece beneficios especiales en tiendas online adheridas de electro y tecnología, hogar y decoración, indumentaria y farmacias y perfumerías, abonando con tarjeta de crédito o débito

Modo presentó Modo Black, una semana de beneficios exclusivos para que las personas puedan aprovechar descuentos en sus compras online.

Del 26 de noviembre al 3 de diciembre, los usuarios podrán acceder a un 20% de reintegro todos los días pagando con Modo desde la app del banco, con beneficios especiales en tiendas online adheridas de electro y tecnología, hogar y decoración, indumentaria y farmacias y perfumerías, abonando con tarjeta de crédito o débito.

  • Electro & Tecno: 20% de reintegro con un tope de $20.000 por banco por promoción, en locales adheridos de Motorola, Naldo, On City, Frávega, Casa del Audio y Cetrogar.
  • Home & Deco: 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por banco por promoción, en locales adheridos de Rex, Arredo, Simmons y Calm.
  • Indumentaria: 20% de reintegro, con un tope de $12.000 por banco por promoción, en locales. adheridos de Dexter, Digital Sport, Sporting y Vans.
  • Farmacias & Perfumerías: 20% de reintegro, con un tope de $7.000 por banco por promoción, en locales adheridos de Parfumerie, Rouge, Farmaplus y Selma.

