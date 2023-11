P&G designó a su nuevo Gerente General para Argentina

Alejandro Lorusso

Alejandro Lorusso se convertirá en el nuevo Gerente General de P&G Argentina a partir del 1° de enero de 2024, reemplazando a Gabriela Bardin, actual Gerente General, quien se retirará de la compañía, luego de más de 25 años de una exitosa trayectoria.

Larusso ocupada hoy el rol de vicepresidente y consejero general en P&G México. “Ingresó a la compañía en 1997 como asesor general, iniciando una extensa carrera. Durante su trayectoria lideró diversos roles en Argentina, formando parte del Directorio de la subsidiaria local, y también tuvo a su cargo varios países de la Región como Chile, Perú, México, entre otros. Durante más de 8 años fue vicepresidente y consejero general para toda América Latina”, explicó la multinacional en un comunicado.

Durante su carrera desempeñó un papel crucial estableciendo y manteniendo las relaciones externas de la compañía, asesorando la gestión estratégica y comercial de la compañía. A lo largo de sus responsabilidades en Argentina, fue miembro activo en diferentes asociaciones comerciales y sectoriales como AmCham, CAPA, entre otras. A su vez, fue el líder fundador y presidente de United Way Argentina en 2007-2009.

Le reportará a Juliana Azevedo, actual presidente para América Latina de P&G. En el país, la empresa comercializa marcas como Always, Downy, Gillette, Head & Shoulders, Oral-B Pampers y Pantene, entre otras.

“Es un gran honor para mí aceptar la responsabilidad de liderar la operación de P&G en el mercado argentino, país al que pertenezco y estoy 100% comprometido. Con el apoyo de la organización y todo su talento, mi foco será continuar acompañando a los consumidores argentinos a través de la superioridad e innovación que caracterizan a nuestras marcas para mejorar su vida”, destacó Larruso, que tiene 54 años, está casado y tiene 3 hijas.

Por su parte, Bardin expresó: “Quiero agradecer el compromiso y la dedicación de todo el gran equipo de P&G Argentina con el cual tuve el honor de trabajar durante más de 25 años. Me honra haber podido acompañar a los consumidores argentinos con nuestras marcas confiables, establecer relaciones con nuestros clientes, socios y al mismo tiempo dejar una huella positiva en nuestras comunidades”.

Larussoes argentino, de profesión abogado, graduado en la Universidad de Belgrano y cuenta con diferentes posgrados de la Academy of American and International Law in the American Law en Dallas, Texas, Estados Unidos y también de la Universidad Austral de Argentina.