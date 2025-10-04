Finanzas y Negocios

Carlos Slim: éstas son sus peores “desinversiones”

En entrevista, el magnate mexicano contó cuáles son las empresas en las que quitó su inversión y luego tuvieron mucho éxito

Por Miguel Flores

Slim ha retirado su inversión
Slim ha retirado su inversión de compañías que posteriormente han tenido un éxito rotundo. (Jovanni Pérez/Infobae)

Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos de América Latina, reconoció recientemente que dos de sus mayores errores financieros estuvieron relacionados con la venta anticipada de acciones de Apple y Amazon. Estas decisiones, que él mismo considera desaciertos de desinversión, le costaron la oportunidad de obtener miles de millones de dólares adicionales. Con una fortuna estimada en USD 111 mil millones y una trayectoria marcada por grandes éxitos empresariales, Slim admitió que incluso los magnates pueden tomar decisiones que, vistas en retrospectiva, resultan costosas.

La adquisición de acciones de Apple se produjo cuando la compañía atravesaba dificultades y su valor en el mercado era bajo. “Compramos las acciones muy baratas, cuando vimos en una revista que (Apple) tenía más liquidez de lo que valía. Estaba al azar, en una situación muy difícil”, explicó Slim durante una entrevista en el pódcast Cracks. La operación se realizó antes de que Steve Jobs regresara a la dirección de la empresa, mucho antes de que el iPhone transformara el sector tecnológico. Aunque la venta de esas acciones generó una utilidad, el beneficio quedó muy por debajo del valor que Apple alcanzó posteriormente. “Las (acciones) las vendimos con buena utilidad pero no lo que hay (actualmente). No sé si nos hubiéramos quedado hasta ahora”, reflexionó. El entrevistador, Oso Trava, subrayó que, de haber conservado esa participación, la ganancia potencial se habría contado en varios miles de millones de dólares.

El empresario mexicano también mencionó un caso similar con Amazon. Recordó que entre 2008 y 2009, la empresa de comercio electrónico “no valía nada” en comparación con su cotización actual. “Otro caso fue Amazon. En 2008 o 2009, por ahí, no valía nada. Son errores”, reconoció Slim, quien ha sido socio relevante de empresas como Pemex y propietario de firmas como Inbursa, Telmex y Telcel. Estas experiencias muestran que, incluso con una vasta experiencia en inversiones, las decisiones de venta pueden tener consecuencias inesperadas a largo plazo.

Interés de Carlos Slim en Tesla y su visión sobre las inversiones

En la misma entrevista, Slim reveló su interés actual por invertir en Tesla, la compañía de vehículos eléctricos fundada por Elon Musk. A principios de este año, el empresario mexicano desafió públicamente a Musk a cumplir su promesa de llevar una misión tripulada a Marte en 2028, aunque aclaró que no existe ningún conflicto personal entre ambos. Consultado sobre si consideraría invertir en Tesla, Slim respondió de manera afirmativa: “Sí, sería Tesla”. Además, explicó que, aunque en el pasado realizó inversiones en corto, hace muchos años que no recurre a esa estrategia y que ahora su atención se centra en nuevas oportunidades dentro del sector tecnológico.

Slim mostró interés por invertir
Slim mostró interés por invertir en Tesla, compañía que pertenece a Elon Musk, la persona más rica del mundo en la actualidad. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Al abordar su filosofía sobre las inversiones, Slim compartió una anécdota de sus inicios en la Bolsa Mexicana de Valores, donde un conocido agente de bolsa, Doro Pérez, solía responder a las preguntas sobre el éxito de una inversión con una lógica simple: “si sube es buena, si baja es mala”. Para Slim, sin embargo, la clave reside en evitar apuestas demasiado concentradas y en mantener una cartera diversificada. Considera que las inversiones excesivamente puntuales carecen de racionalidad y que la prudencia exige evaluar cada oportunidad según el contexto y las circunstancias del mercado.

En su visión, la gestión de una cartera equilibrada y la capacidad de identificar el momento adecuado para comprar o vender resultan esenciales para el éxito financiero a largo plazo.

