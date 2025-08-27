Famoso influenciador compartió trucos para hacer contenido para las redes sociales y no fallar en el intento

La clave de Erick Pabón para el éxito digital: ser indispensable - crédito @erick_pabon/IG

Ocho años de experiencia en el mundo digital han convertido a Erick Pabón en una referencia para quienes desean abrirse camino como creadores de contenido.

Su trayectoria, caracterizada por la adaptación constante a las exigencias de las redes sociales, le ha permitido identificar los desafíos y oportunidades que enfrentan quienes aspiran a construir una marca personal sólida y rentable.

Y por estos días está dando de qué hablar en el mundo digital porque participó en un video publicado en las redes sociales de Escuela de los Audaces, el perfil dedicado a hacer entrevistas a empresarios e influenciadores para dar trucos sobre emprender e incursionar en ese medio de tal forma que sea exitoso, y allí Pabón habló sobre el verdadero la fama pasajera y la capacidad de transformar la visibilidad en ingresos sostenibles.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde sus inicios, Pabón ha trabajado para ser una persona reconocida en las redes sociales y que su contenido trascienda, por eso en la publicación indicó que aprendió la importancia de ser indispensable en cualquier entorno profesional y considera que la clave para destacar y mantenerse vigente es aportar valor de manera constante.

Monetizar la marca personal, el verdadero reto según Erick Pabón - crédito @erick_pabon/IG

“¿Qué sabe un creador de contenido de negocios?”, le preguntaron a Erick, mientras él aseguraba que: “La clave es volverse indispensable” y explicaba que quienes logran hacerse notar por su disposición y aporte genuino terminan rodeándose de personas que valoran su presencia.

Para él, la diferencia la marca el que siempre está dispuesto a sumar, a estar presente y a ofrecer más de lo esperado, lo que genera relaciones profesionales duraderas y oportunidades de crecimiento.

“Cuando te extrañan, cuando haces falta, cuando estés acomedido, usted siempre está ahí, usted es el que aporta, porque así las personas de valor van a querer tenerte cerca, porque aportas siempre”, aseguró el creador de contenido.

En su recorrido, Pabón ha recibido consejos que han influido en su forma de trabajar y aprovechó el espacio para revelar uno de los más relevantes que ha escuchado y puesto en práctica, el cual provino del influenciador bogotano Mario Ruiz, a quien considera un referente en el ámbito digital.

Erick Pabón revela el secreto para triunfar como creador de contenido y no quedarse solo en la fama - crédito @erick_pabon/IG

“Haz más de lo que te piden”, dijo Pabón que Ruiz le recomendó, detallando que, si una marca le encarga una campaña por 2.000 dólares, por ejemplo, se debe procurar entregar un trabajo que luzca como si hubiera costado 10.000 dólares.

“Recuerdo uno que me dio Mario Ruiz, una persona que admiro mucho. Haz más de lo que te piden. Si una marca, si una campaña te llega de dos mil dólares, pues haz algo de diez mil dólares, que se vea robusto, porque la marca va a pensar: ¿qué pasa si le doy después diez mil dólares, sí? Y si no lo piensa esa marca, lo va a pensar otra marca que vea el trabajo", recordó.

De este modo, según su teoría, la marca se plantea el potencial de invertir más en futuras colaboraciones, y otras empresas que observen ese nivel de entrega también pueden interesarse. Esta filosofía les permite superar las expectativas y posicionarse como un profesional que aporta un valor diferencial.

La conversación con Pabón también abordó el tema de una distinción fundamental para quienes buscan triunfar en el entorno digital: la diferencia entre ser famoso y alcanzar el éxito económico.

La filosofía de Erick Pabón: Cómo volverse indispensable y destacar en el mundo digital - crédito @erick_pabon/IG

A través de ejemplos de figuras reconocidas, ilustró cómo la fama no siempre se traduce en estabilidad financiera, ya que citó a Arcángel, quien reconoció que, aunque no ha lanzado un éxito reciente, su trayectoria le permite seguir generando ingresos.

“Yo creo que la palabra es trascender. Pasar de hacer videitos para volverse marca personal. Por ejemplo, Arcángel decía: ‘No pego una canción hace tres años, no soy el artista del momento, pero mi trayectoria hace que pueda seguir cobrando’. Puede que no seas el influenciador del momento, y lo estuve en algún momento, pero como dijo Ñejo y Dálmata: ‘broken and famous’, quebrados pero famosos. Hay muchos que ustedes ven en Instagram, en Facebook, que tienen muchos números, pero no tienen plata, no lograron monetizar eso. Entonces, convierta todo en plata, todo lo que usted haga. Y yo siempre digo, soy un bendecido porque trabajo en lo que más me gusta y por eso me pagan", puntualizó.