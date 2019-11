Los inversores no encuentran explicación al giro del Fernández . El presidente electo no es el hombre moderado de los primeros tiempos y no vacila en tomar posiciones poco diplomáticas. Algunos dicen que ahora que hay que definir los cargos y el plan económico, no aparece la tan mentada unión de peronistas y kirchneristas. No todas las personas que están a su alrededor cuentan con la aprobación de la gente del Grupo Patria. Cierta o no la reflexión, los inversores salieron a cubrirse en dólares y a dejar en el camino a los bonos argentinos porque ven peligrar o prolongarse la renegociación de los vencimientos.