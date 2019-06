"Este año no vamos a tener crecimiento y el 2020 será muy duro. Nos va a costar mucho bajar los actuales niveles de inflación", aseguró el empresario del sector aceitero. Además, agregó que "hoy ya no hay sectores creciendo a distintas velocidades", sino que ninguno crece. Sobre la inflación, sostuvo que "no se la puede atacar solo desde lo monetario y no desde los costos". Según aseveró, "el aumento de la tasa de estadística para las importaciones y las tasas de financiamiento va a los costos, no hay otra manera".