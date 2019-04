Pero la renovación de plazos fijos comenzó a menguar y llegó al sumun esta semana donde se liberaron casi $150 mil millones porque el Banco Central no podía colocar todas las Leliq que deseaba, ya que los bancos no disponían de efectivo porque sus clientes, especialmente los institucionales, las empresas que depositan más de $150 millones, no les renovaban plenamente los plazos fijos y les reclamaban los pesos. Ellos estaban dolarizando sus carteras.