Marcio Brasileño: Brasil consiguió controlar la inflación después de algunos años fuera de la determinada "meta de inflación", instrumentada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo ese criterio de meta der inflación hasta que la ex presidente Dilma Rousseff perdió el control y la inflación salió de la referida meta. En función de la independencia del Banco Central y de un aprovechamiento de la recesión generada por esa política económica, el ex presidente Michel Temer, consiguió colocarla nuevamente dentro de la meta y cerró 2018 en 3,75% al año. La previsión para este año es de algo por debajo del 4 por ciento.