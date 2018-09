-¿Seguirá en pie el impuesto a la renta financiera que rige desde este año y que grava hasta la renta de los cupones de los bonos del Estado en dólares? Si este impuesto se aplica hará que sea más favorable comprar dólares billete que bonos o acciones. Si alguien quiere cautivar al mercado para que no se dispare al dólar, no debe castigar al que compra bonos porque no solo le presta dólares al Tesoro Nacional, sino que hace que baje el riesgo país.