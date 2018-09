– Las grandes empresas lo saben. La corrección del tipo de cambio fue tan fuerte que, más allá de los programas de exportación para el año, a algunos no les impacta tanto, los deja con mucha rentabilidad y con mucha salida exportadora. No es que rompimos el esquema exportador argentino con esta medida. Afecta, pero la modificación de los precios relativos atenúa el impacto. Con un dólar más bajo las exportaciones crecían 17%. Hoy, el tipo de cambio es más que el doble. Ya con un dólar a $28/30 estaban teniendo más pedidos y viendo más posibilidades de exportación. Es incordioso, no estaba pautado, es un impuesto malo, pero no deja a los sectores productivos fuera de mercado.