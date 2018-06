La posición de Argentina como mercado emergente dentro del MSCI solo tuvo un quiebre. Entre 2009 y 2018. Curiosamente, uno de los momentos económicos más duros del país no afectó ese estado. El corralito de 2001 no influyó en un posible cambio puesto que la situación económica de un país, a grandes rasgos, no es tomada en cuenta por MSCI en sus categorías de emergente y fronterizo.