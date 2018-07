Pluspetrol está posicionada como una de las compañías líderes en reservorios no convencionales en América Latina, lo que la constituye en una protagonista clave a nivel global en este recurso estratégico. Solo en Vaca Muerta, lleva adelante un programa de inversiones que este año le insumirá US$ 160 millones. El plan completo asciende a US$ 616 millones en la provincia de Neuquén, y para cumplir con su promesa se deshizo de activos convencionales para hacerse de dinero fresco.

Héctor Alfredo Poli, uno de los hijos del cofundador de la compañía, es uno de los principales ejecutivos en ejercicio dentro de la firma con presencia en Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Países Bajos, Perú, Uruguay y Venezuela.