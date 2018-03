– Habría que preguntárselo al regulador. No hay cajas involucradas, ni defraudación. Todas las operaciones que hicieron tuvieron rentabilidad. Estas cosas no le hace bien al mercado de capitales, además. Hay que tener un regulador que sea responsable frente a los actos que genera para inspirar confianza. No sirve de nada meter una catarata de sumarios a todo el mundo: el año pasado hubo más sumarios que en los últimos 10. Es al revés de cómo está operando el Banco Central y el propio Gobierno, que habla de mirar para adelante y simplificar los trastornos que generan las propias estructuras del Estado. El regulador abre sumarios de hasta 10 años… No sé si eso es world class.