– ¿Cuáles son los puntos que generan más polémica o trabas?

Somos una empresa privada con capital privado, no somos una empresa estatal, y hay ciertos puntos que chocan con nuestro modelo y por lo tanto no podemos hacer. Hay un punto súper importante de Flybondi que es que compartir con todos nuestros empleados el 10% de las ganancias de la empresa. La semana pasada hablé con un piloto y cuando le pregunté cómo se sentía en la compañía me dijo: "Me siento parte de está empresa". Y en este sentido es muy distinto a lo que veo a veces con los acuerdo con los gremios, donde todo es pelea, muy conflictivo; muy lejos de lo que tenemos en la cabeza en la relación con nuestros empleados.