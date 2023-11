De cara a la segunda vuelta electoral: ¿Qué lugar ocupó el campo en el debate presidencial?

Un trabajador maneja un tractor con una sembradora para implantar trigo en un campo en la localidad de Comodoro Py, en la provincia de Buenos Aires (Reuters)

El debate presidencial antes de definir la segunda vuelta electoral, tuvo como protagonistas a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato por Unión por la Patria (UxP), y al opositor Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), quienes pese a mantener elevados cruces de opinión, ofrecieron escasas y pocas propuestas centradas en lo que será su futura política agroindustrial. Allí el campo ocupó un lugar acotado en los discursos y cruces.

Ambos candidatos coincidieron, de modo general, en la necesidad de reducir la carga impositiva para favorecer el desarrollo del sector privado. Sin entrar en detalles, Massa fue quizás quien mayores referencias cursó a los productores durante su exposición. Allí el ministro tuvo más presente al sector agrícola y pecuario, incluso hablando del sector frigorífico y economías regionales. Al mismo tiempo, destacó los beneficios que dejaron las quitas promovidas, en algunos casos temporales, en los derechos de exportación que llevó a cabo durante su gestión.

Millei optó por referirse de modo genérico y general a la generación de bienes y servicios dentro de la macroeconomía argentina. El opositor planteó la necesidad que tiene el sector privado de ganar competitividad para fogonear su desarrollo, aunque para ello, no hizo ninguna mención puntual y concreta al campo, repitiendo fórmulas y propuestas que ya empleó públicamente durante buena parte de su campaña.

Tercer debate presidencial 2023, en la Facultad de Derecho, entre Sergio Massa, candidato por Unión por la Patria y Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza (Fabián Marelli)

En el bloque sobre ‘Economía’, Massa explicó que “la salida de Argentina es con aumento de exportaciones. La salida de Argentina es con los USD 40.000 millones más que vamos a exportar el año que viene. La salida de Argentina es sobre la base de construcción de trabajo sobre mejores ingresos. La salida de Argentina es con un acuerdo de unidad nacional que nos permita la reducción del sistema de impuestos, incluidas las retenciones y un camino sobre la simplificación tributaria para que nuestras pymes y comercios no tengan que hacer un curso para pagar impuestos”.

Al abordar el segundo eje temático sobre las ‘Relaciones Internacionales’, en el comienzo de la disertación Massa planteó la necesidad de establecer “cuáles son los principales socios comerciales de Argentina: son Brasil y China, y allí hay que defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos”.

Al respecto, Javier Milei, comentó: “creo en el comercio internacional, y en su apertura. Pero creo que el Estado no tiene que interferir en las relaciones comerciales. El Estado así es un estorbo y el mejor ejemplo es lo que pasa con el Mercosur, que está atascado y no progresa. Además, es falso y una mentira, decir que no hay que comercializar con China y Brasil. Pero no tiene que meterse el Estado. Las relaciones comerciales lo fijan los países”, dijo.

En este sentido, Massa aprovechó para plantearle a Milei que “que por prejuicio ideológico vas a dejar a dos millones de argentinos sin trabajo: hay que explicarle a los trabajadores de la carne y avícolas, y a los trabajadores del puerto del Gran Rosario, del poroto de la soja en Salta y terminales automotrices de Pacheco, La Matanza y del Gran Córdoba, la ruptura de la relación con Brasil, con el Mercosur, y con China representa dos millones de empleos menos y un impacto en las exportaciones argentinas de USD 28.000 millones de dólares”.

“La política exterior no se puede regir por caprichos. No se puede regir por ideologías. Se debe regir por el interés nacional”, comentó el actual ministro, a lo que Milei consideró “falso” y luego, de modo más extenso, explicó “todo ese comercio que tiene el sector privado, va a seguir. Deja de asustar a la gente con la pérdida de puestos de trabajo”.

Al referirse al tema ‘Producción y Trabajo’, el candidato Massa explicó que como futuro gobierno “tenemos el desafío de seguir fortaleciendo las economías regionales: cero de retenciones a las 33 economías regionales. El vino en Cuyo, el poroto negro en Salta o la caña de azúcar en Tucumán, son centralmente los beneficiarios de este primer desafío que es aumentar los volúmenes de producción para aumentar el trabajo registrado y bien pago en la Argentina”.

La opinión del campo

Carlos Castagnani, flamante presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró en declaraciones a Infobae que “fue un debate presidencial con muchas chicanas y pocas propuestas concretas a nivel general. La temática agropecuaria pasó casi desapercibida cuando las divisas que tanto necesita la Argentina provienen de este sector”.

Massa hizo hincapié en la necesidad de aumentar exportaciones de distintos sectores productivos, entre ellos varios del agro (Fabián Marelli)

Según Castagnani, “el debate presidencial dejó muchos slogans, pero pocas propuestas para el campo. Cuando este necesita un plan integral para posibilitar su crecimiento: que vaya por el lado de baja de impuestos, planificación y acciones para las economías regionales. Desde CRA, acompañaremos esto para generar certidumbre en el productor. Más allá de todo, es importante el debate para fortalecer la democracia y conocer lo que piensan los candidatos”.

Elbio Laucirica, titular de CONINAGRO, mencionó que en el debate “se mencionó la necesidad de alcanzar un acuerdo político, reducir la pobreza y combatir la inflación, algo en lo que todos estamos de acuerdo, lo compartimos, pero faltaron detalles de cómo se logrará. Desde el sector privado, hay preocupación respecto al creciente costo de vida y también la necesidad política que tiene el Estado de generar previsibilidad y confianza”.

“Se habló de competitividad cambiaria y aumento de exportaciones, pero sin enumerar soluciones concretas. Por ejemplo, en temas cooperativos o puntualmente del campo, se habló poco. Y solo de modo general sobre un incremento de ventas externas y empleo, sin demasiadas precisiones. Hubo poco de cómo se gobernará el país cuando todos necesitamos certezas, unidad y fortalecimiento de la política económica para consolidar un crecimiento: sobre esto no hubo demasiadas precisiones”, finalizó Laucirica.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró: “me hubiera gustado más propuestas y menos chicanas entre ambos” candidatos presidenciales, ya que consideró que “este tiempo electoral ha insumido gran parte del 2023, y dejó en segundo muchos problemas de la Argentina”.

“Desde el sector agropecuario, esperamos que la definición del balotaje culmine este proceso electoral de espera e incertidumbre, y permita, además, que se encaren los problemas que hoy tiene el país”, manifestó el dirigente federado.

Desde la Secretaría de Agricultura

El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, utilizó su red social de X para, encabezado con el slogan “#MassaPresidente” expresar su apoyo al candidato oficial, y aseguró que “este nuevo debate dejó en claro que Sergio Massa es el único que quiere dejar atrás la Argentina de la grieta y los desacuerdos”.

Milei se enfocó en la necesidad de reducir impuestos y en que el Estado se haga a un lado en materia de comercio internacional

También, el hoy funcionario nacional aseguró que “desde el 10 de diciembre, el país se construye con políticas de Estado a largo plazo, en diálogo y con unidad nacional”.

Bahillo también refirió que de la relación con países como Brasil y China dependen un total de 200 mil puestos de trabajo en la Argentina, por lo que rechazó la posibilidad de “romper relaciones comerciales” con estos países.