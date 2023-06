Bahillo descartó una baja de retenciones para el campo y la implementación, “por ahora”, de un nuevo dólar soja

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, señaló que en el Gobierno nacional “por ahora” no impulsa la aplicación de una cuarta etapa del “dólar soja”. También descartó una baja de retenciones en el corto plazo, aunque volvió a plantear la necesidad de que se hable de la cuestión tributaria cuando “estén dadas las condiciones”.

“Lo que dije el otro día es lo que pienso. Hay que hablar el tema, pero no hay en el corto plazo, una decisión en esa materia”, dijo Bahillo respecto a la posibilidad de una baja de retenciones y agregó que se podría discutir una medida concreta “cuando estén dadas las condiciones”.

En este sentido, Bahillo remarcó no tener autoridad para hacer este tipo de anuncios. “Sí lo he hablado con (el ministro de Economía, Sergio) Massa. Lo hemos estado reflexionando; el tema merece mayor análisis, una mayor evaluación”, comentó el funcionario, tras una charla que su equipo de estimaciones agrícolas mantuvo en la sede de la cartera nacional.

Contexto desfavorable

El secretario de Agricultura defendió su postura de que hoy “no están dadas las condiciones” para discutir una posible baja de retenciones, argumentando que la sequía provocó un fuerte impacto en las cuentas públicas.

“Hay que tener en cuenta el contexto, de la misma manera que afectó seriamente la economía de los productores, la sequía también afectó las cuentas públicas en unos USD 20.000 millones, con lo cual hay que ser muy responsable”, explicó Bahillo.

Desde el Gobierno afirman que la sequía tuvo un impacto fiscal de USD 20.000 millones perdidos. REUTERS

No obstante, el funcionario insistió en que eso no significa que se inmovilice el análisis o la discusión. “Creo que en todo caso tenemos que hacerla con mayor sensibilidad, con mayor responsabilidad, pero entendiendo que tenemos que empezar a andar un camino de estas características”, apuntó.

Respecto a la puesta en marcha de un nuevo “dólar soja”, régimen cambiario que ya en tres oportunidades abrió una ventana con un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero, aseguró que por el momento no está en los planes del Gobierno. “Por ahora no me llamaron para eso”, aclaró.

El anterior “dólar soja”, conocido formalmente como Programa de Incremento Exportador (PIE III), se desarrolló desde mediados de abril hasta finales de mayo, período en el cual se comercializaron poco más de ocho millones de toneladas de soja por un total de USD 5.127 millones.

Hoy el beneficio continúa, pero sólo para algunas economías regionales y con el 31 de agosto como fecha límite. De acuerdo a los últimos datos publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), desde que venció el plazo para las liquidaciones de soja a dólar diferencial (31 de mayo pasado), sólo se han liquidado USD 246 millones de dólares más, con lo que el programa en su totalidad acumula USD 5.373 millones. Aún así, desde el Gobierno entienden que no es el mejor momento para avanzar en una baja de retenciones a las exportaciones.

La postura del campo

En mayo se cumplieron 21 años desde que se puso en marcha el esquema de tributos a la exportación. Según una estimación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en ese lapso el campo aportó USD 175.000 millones por las retenciones, un monto que, desde su punto de vista, no se aprovechó.

Según la Sociedad Rural Argentina, el campo pagó USD 175.000 millones en los últimos 21 años en concepto de retenciones a las exportaciones. REUTERS

“Ese dinero podría haber sido destinado a hospitales, escuelas, infraestructura, atención a la población, pero esto no sucedió: se repartieron subsidios en vez de promover la cultura del trabajo y la productividad. En estos momentos, en donde la sequía pega fuerte, las retenciones ponen a los productores al límite de la sustentación económica ya que se aplica la alícuota directamente al precio de mercado o de venta de los productos”, comentaron desde la entidad que preside Nicolás Pino.

En ese contexto, tanto la SRA como otras entidades que representan al sector exportador se han manifestado en repetidas ocasiones a favor de eliminar las retenciones en su totalidad. De hecho, la Sociedad Rural Argentina presentó tiempo atrás ante la Justicia Federal de Córdoba un recurso de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de las retenciones e ilegal su cobro.

Con información de Telam

