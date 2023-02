“Granjero global”: sustentabilidad y comunicación, ejes de un evento que congregó en la Argentina a productores de todo el mundo

Productores de todo el mundo en Argentina participaron del Global Farmer Network

Más allá de los problemas coyunturales y estructurales que tiene el sector agropecuario argentino, como la sequía que está atravesando o las políticas públicas que se aplican para el campo, existen situaciones comunes que afectan por igual a los productores de todo el mundo y fue eso lo que discutieron 80 agricultores y ganaderos de 30 países diferentes en Buenos Aires y Rosario.

Así, se llevó a cabo un importante encuentro de la Global Farmer Network (GFN), una red de productores mundiales que nació en Estados Unidos hace 20 años y que por primera vez desarrolló una reunión presencial fuera del país norteamericano. Bajo el lema “Movilización de la GFN en apoyo de un sistema agroalimentario resiliente”, se trataron cuatro ejes principales que propone la FAO a nivel mundial: lograr una mejor producción con un mejor ambiente que impacte favorablemente en la nutrición de las personas y en la calidad de vida.

La presidenta honoraria de la Asociación Argentina de Siembra Directa (Aapresid) y referente de nuestro país en la GFN, María Beatriz “Pilu” Giraudo, fue una de las artífices que lograron no solamente trasladar el evento a Buenos Aires y Rosario, sino también aumentar el número de participantes, que tradicionalmente no pasabade las 15 personas. Lo hizo sugiriendo a la red “moverse para hacernos más visibles”, para lo cual ofreció como anfitriona a ka Argentina, ”un ícono de innovación no sólo tecnológica, sino también organizacional e institucional”.

La agenda de discusión fue decidida y desarrollada “para mostrar que realmente los productores y todo el ámbito ligado a la producción trabajamos en eso desde siempre, desde toda la vida. Es fundamental para poder llevar adelante nuestra producción. En esa línea, la red global lo que propone siempre es escuchar las historias de cada uno de nosotros, de muchísimos productores de distintos lugares del mundo”, explicó.

Una de las recorridas a campo que se realizó en el marco del Global Farmer Network

Giraudo contó la “gran sorpresa” que se llevaron los concurrentes e integrantes de la GFN al constatar que “a pesar de la diversidad enorme de condiciones climáticas, políticas, comerciales, culturales y de decisiones en el diseño de política pública, al final del día tenemos problemas muy comunes. La confianza con la sociedad, la necesidad de tener políticas públicas adecuadas y el compromiso con la sustentabilidad, dar testimonio de la producción y el cuidado ambiental van de la mano son tremendamente comunes a cualquier situación”, señaló.

Conclusiones

El evento, que duró una semana, no solo sirvió para discutir los ejes planteados, sino para poder establecer e idear una agenda de trabajo conjunta para adelante. En este sentido, Giraduo indicó que uno de los principales puntos o acuerdos es “tener un mensaje común para que cada uno de nosotros trabaje mucho en la comunicación local en donde estamos y nos desenvolvemos, poder poner esta voz nuestra con un mensaje común y global, como para llamar la atención y concientizar de la situación y mostrar el compromiso que tenemos los productores con la sustentabilidad y nuestras necesidades reales”.

Asimismo, acordaron “tener una plataforma de intercambio para saber cada uno de los miembros de la red en qué estamos cada uno y cuál es nuestro principal foco y nuestro principal conocimiento para que cada miembro de la red sea realmente referente: una persona que pueda llevar información, data, actualización y ayuda a cada uno de los miembros que necesite en esa temática en particular”.

Por último, Giraudo informó que impulsarán “un plan interno de comunicación periódica a través de zoom para actualizaciones y así poder llamar la atención de la problemática de cada uno, al mismo tiempo que tener un plan externo de comunicación donde hagamos eventos y donde tengamos mucha participación hacia afuera de la red para seguir fortaleciendo esta representación”.

