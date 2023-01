En medio del drama por la sequía, Massa anunció que convocará a la Mesa de Enlace

Sergio Massa, durante la entrevista con Infobae

Durante una entrevista exclusiva con Infobae y en medio de una sequía que se profundiza con el correr de los días en diferentes puntos del país, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que va a convocar en los próximos días a una reunión a los dirigentes de la Mesa de Enlace para analizar la situación y definir acciones.

“Vamos a convocar a la Mesa de Enlace para plantear un seguimiento en los próximos 90 días, región por región, mirando los mapas satelitales de lluvias, los mapas satelitales del INTA de humedad de suelo, sector por sector, y comparando caída de rentabilidad 2022 contra 2023. Más allá del tema de las exportaciones, lo primero que hay que mirar es el daño a los productores argentinos”, dijo el titular del Palacio de Hacienda ayer a este medio.

Ante la consulta sobre si la reunión se realizaría durante esta semana, el funcionario solamente comentó que será “en los próximos días”. Por otro lado, la semana pasada durante un acto en Entre Ríos, donde se anunció un plan de compensaciones para productores avícolas, porcinos y de huevos que enfrentaron aumento de costos durante la vigencia del dólar soja, Massa adelantó que esta semana recorrerá el norte de Santa Fe, donde la ganadería está afectada por la ausencia de lluvias, y habría anuncios para los damnificados.

Además, sobre el futuro encuentro del Gobierno con los representantes de los productores, fuentes oficiales dijeron que “desde hace algunas semanas se viene trabajando con el INTA y para los próximos días se está presentando un informe. Los datos preliminares que tenemos es que en las próximas semanas tiene que empezar a llover un poco más”.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace

Mientras tanto desde el lado de los dirigentes del campo, la postura de la Mesa de Enlace es seguir reclamando ante los funcionarios, contemplando la situación económica del país, medidas urgentes que permitan hacer frente a los problemas de fondo. Días atrás durante un encuentro con el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, los representantes de los productores reclamaron acelerar el proceso de declaración de emergencia, morigerar la carga impositiva, suspender el pago de anticipo del impuesto a las Ganancias y que se gestione ante la Administración Federal de Ingresos Públicos que todo el paquete impositivo se prorrogue o se lleve para adelante o se suspenda todo tipo de acción que juegue de manera negativa en el negocio del productor.

Muchos de estos aspectos serán analizados por los dirigentes del campo este jueves desde las 13hs en una reunión que mantendrán en la sede central de Federación Agraria Argentina. En las últimas horas, trascendieron diferencias internas en torno a la posición de alguna de las entidades a favor de los anuncios del Gobierno para la lechería, aunque se aclaró que los mismos no resuelven los problemas de fondo, y también surgió el pedido del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, para que el Gobierno contemple la eliminación por un tiempo determinado de las retenciones a las exportaciones de leche y carne.

Hasta el momento el efecto de la sequía alcanza a más del 50% del país y con pérdidas económicas que podrían representar casi dos puntos del PBI. Además, en la región núcleo ya se perdió casi el 50% de la producción de soja y el maíz se encuentra con un panorama crítico. Y a todo esto hay que sumar el drama de la ganadería y la lechería, con falta de alimentación para los animales, y la situación de las economías regionales. Es decir, la problemática es muy grande y con consecuencias para el futuro que pueden significar para el campo y el resto de la economía un 2023 complejo.

Trigo

El efecto de la sequía también se sintió en la última cosecha de los cultivos de invierno, especialmente en el trigo. Al respecto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunció que la semana pasada la producción total del cereal fue de casi la mitad que la del año pasado: 12,4 millones de toneladas, 10 millones de toneladas menos que en el ciclo anterior.

El trigo, uno de los cultivos más afectados por la ausencia de lluvias. REUTERS/Agustin Marcarian

En relación a esta situación, Sergio Massa aseguró que “respecto de lo que era la expectativa de trigo con lo que finalmente fue, se hablaba de que la cosecha iba a rondar entre los 9 y los 11 millones. El SISA, el informe final, da 14.7 millones y eso para nosotros, si bien no es lo que la Argentina puede producir, no es tan dramático, ni en términos económicos, ni en términos de abastecimiento de mercado interno. El trigo en las harinas, en los farináceos, en los alimentos vinculados a cadena de valor del trigo tiene impacto. Respecto de la soja de segunda está claro que tenemos un problema de humedad de suelo en algunas regiones. Me gustaría seguir día a día el mapa de lluvias”.

Economías regionales

En otro tramo de la entrevista con Infobae, el ministro de Economía se refirió a la problemática de las economías regionales y adelantó que “vamos a tomar algunas medidas vinculadas a mejorar la competitividad de las economías regionales”. Ante la consulta de este medio, si entre las medidas se podría incluir cambios en las retenciones o algo por el estilo, el funcionario señaló: “Cuando anuncio, anuncio. Mientras tanto le cuento conceptualmente hacia dónde vamos”.

Días atrás, fuentes oficiales confirmaron a este portal que en estudio está la posibilidad de una suspensión o baja de retenciones a las exportaciones y mejora en los reintegros. Es cada vez más lejana la posibilidad de avanzar con un tipo de cambio diferencial, como en dos oportunidades durante el 2022 se aplicó al complejo sojero. A su vez, se trabaja diseñar un proyecto de Ley que de marco y previsión a la actividad. Por último, hay que mencionar que meses atrás, en medio de los efectos de las heladas tardías en la zona de Cuyo, el ministro de Economía había anunciado un tipo de cambio diferencial para las producciones regionales, como sucedió con el complejo sojero, pero luego la medida no se implementó.

