La Mesa de Enlace reclamó al Gobierno “medidas urgentes” para enfrentar la sequía

Bahillo hoy en Rosario junto a ministros de las provincias y dirigentes de la Mesa de Enlace

En medio de una situación compleja para el campo argentino por los efectos de la sequía, la dirigencia de la Mesa de Enlace reclamó ante el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, medidas urgentes para hacer frente a esa difícil situación durante una reunión de la que también participaron los ministros de Agricultura y Producción de la región central del país.

Pese a la sequía, Economía dice que el trigo alcanzará para abastecer el mercado interno y exportar casi 5 millones de toneladas La Secretaría de Agricultura proyecta una producción de 13,3 millones de toneladas, pero el titular del área estima una oferta que con el remanente de la campaña pasada llegaría a 14,9 millones. El ministro Sergio Massa destacó el esfuerzo de los productores VER NOTA

Según comentaron los dirigentes del campo al término de la reunión, celebrada en la Casa de Gobierno de Santa Fe en Rosario, los principales pedidos fueron acelerar las declaraciones de emergencia agropecuaria, morigerar la carga impositiva, suspender el pago de anticipo del impuesto a las Ganancias y que se gestione ante la Administración Federal de Ingresos Públicos que todo el paquete impositivo se prorrogue o se lleve para adelante o se suspenda todo tipo de acción que juegue de manera negativa en el negocio del productor.

Además, hubo un pedido de mecanismos de financiamiento para recomponer capital de trabajo. “Necesitamos que todo esté muy aceitado desde la AFIP hasta los Bancos, porque el problema es que vamos al interior y después nos encontramos que estas medidas que se decidieron desde el más alto nivel del Gobierno, el funcionario de turno luego no la conoce. Estas tres o cuatro medidas hay que llevarlas en forma urgente. El impacto de la sequía no es igual. Hay sectores que están muchos más graves que otros. Hay afectación en sectores productivos muy importantes, como en la pampa húmeda que son los que mayor producción aportan”, comentó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes.

El Gobierno criticó la ausencia de la Mesa de Enlace a una reunión, y el campo respondió: “Ya no es tiempo de chicanas” El Secretario de Agricultura opinó sobre la decisión de los dirigentes de no asistir al encuentro, y la Federación Agraria Argentina, una de las entidades ruralistas, cuestionó la ausencia de medidas para que el campo supere la crisis VER NOTA

Por su parte, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, señaló que “no queremos más títulos y promesas. Rápidamente el Estado debe diseñar las políticas para asistir en un momento tan crucial como el que está atravesando el sector agropecuario. Necesitamos medidas para que los productores puedan salir de este momento en el corto plazo, porque el clima y el tiempo que tienen ellos ya no da para más. Es por eso que al tema hay que tomarlo con mucha seriedad, y que actúen el gobierno nacional y las provincias. Si no hay respuesta seguramente los productores nos van a imprimir que tengamos otra dinámica en las acciones gremiales”.

La dirigencia de la Mesa de Enlace

En relación a la respuesta que obtuvieron de parte del secretario de Agricultura a los planteos que realizaron desde la Mesa de Enlace, el Vicepresidente 2º de la Sociedad Rural Argentina, Raúl Etchebehere, dijo que “el Secretario habló de una serie de medidas que las va a decir en su momento. El objetivo principal fue mostrar en la reunión la realidad de los productores, alguna parte la conocían y otra no tanto y dejamos en claro que las medidas extemporáneas, como el dólar soja afectan a toda la cadena a futuro, por eso se debe pensar cómo se van a instrumentar y sus consecuencias. También explicamos que no solo es un tema de los granos, también de la lechería, de la carne en donde no van a haber terneros ni preñeces. Esto es como la justicia, si llega tarde no es justicia. La ayuda que no llega en tiempo y forma, no ayuda”.

Enojo del campo: la Mesa de Enlace pidió reunirse con Sergio Massa y rechazó un encuentro con el Secretario de Agricultura Los dirigentes del campo solicitaron una audiencia con el ministro de Economía, la cual fue derivada por el funcionario al Secretario de Agricultura. El Gobierno confirmó la cita para hoy a las 18 pero la Mesa de Enlace adelantó que no irá VER NOTA

A raíz del impacto de hoy y a futuro de la sequía en el campo y en la economía en general, Elbio Laucirica, máxima autoridad de Coninagro, sostuvo: “Estamos muy preocupados por el efecto que todo esto va a traer en los pueblos del interior, porque en esos lugares donde la fuente de ingreso es la producción agropecuaria, eso se derrama en toda la economía y será algo que lo sentirán los comercios, los servicios, entre otros. Todo esto también lo advertimos en la reunión de hoy, de manera de encontrar una salida a dicho problema”.

La mirada del Secretario de Agricultura

Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura, al dialogar con la prensa al término de la reunión destacó el aporte de los ministros de Agricultura y Producción de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, y Entre Ríos, y también de la dirigencia de la Mesa de Enlace. Sin realizar anuncios concretos, si adelantó que junto al ministro de Economía, Sergio Massa, evalúan medidas para los damnificados por la sequía.

“Éstas reuniones siempre son positivas porque a nosotros como funcionarios al momento de tomar decisiones, nos permite evaluar que aquellos que estamos analizando es correcto el camino que hemos decidido transitar para aliviar la situación de los productores. Los ministros provinciales tienen una inmediatez y proximidad con los productores, con lo cual es de mucho aporte la mirada y opinión de cada uno de ellos”, dijo el funcionarios, quien agregó: “Y mas allá de coincidencias o disidencias que pueden existir, el aporte de las autoridades de la Mesa de Enlace nos permite someter a mesa crítica las evaluaciones que estamos haciendo de los sectores productivos”.

“Financiamiento, alivio fiscal y rapidez en la implementación de las medidas, fueron las coincidencias de las cuatro entidades del campo” (Bahillo)

Al referirse a las medidas que pidió la dirigencia de la Mesa de Enlace, Juan José Bahillo, señaló que las mismas son “financiamiento, alivio fiscal y rapidez en la implementación de las medidas. Eso es concretamente lo que coincidieron las cuatro entidades del campo. Ahora nosotros vamos a trabajar para que las medidas sean viables de aplicación”. A todo esto agregó que también están en estudio soluciones a los problemas que plantearon aquellos sectores que sienten el efecto negativo del dólar soja 2, cuyos costos aumentaron significativamente a partir del aumento de sus costos, entre ellos están la lechería, la ganadería, la producción aviar y porcina.

Además, el Secretario de Agricultura recordó que la reunión de hoy fue “para compartir con los ministros y los dirigentes del campo la evaluación que estamos haciendo y escuchar la opinión de cada uno de ellos. La responsabilidad de avanzar con medidas es nuestra, pero eso no invalida que escuchemos la opinión de las entidad. Pero no pretendió ser una reunión donde haya anuncios. Estamos trabajando con el ministro de Economía, quien me pidió que mantenga la reunión de hoy, para que en los próximos días anunciemos algunas medidas, de las cuales se habló en esta jornada”.

Seguir leyendo: