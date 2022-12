El desesperado pedido de un productor agropecuario afectado por la toma de tierras en Santiago del Estero: “Me quitaron las ganas de vivir y de trabajar”

Alambres rotos en el campo del productor Oscar Amato, que desde hace tiempo viene denunciando la usurpación de su campo

“No dan ganas de vivir más”, explicó el productor Oscar Amato en el sur de Santiago del Estero, quien sufrió la usurpación de su campo y denuncia continuos hechos de violencia y acoso sin lograr la intervención de la justicia provincial.

Descendiente de sicilianos instalado hace 33 años en cel sur de la provincia de Santiago del Estero, Amato tiene 69 años, cuatro hijas y un campo de 550 hectáreas, de las cuáles denuncia que 69 fueron usurpadas. “No puedo trabajar, no me dejan. Tenía muchos animales, vacas y caballos, pero me cortan los alambres desde hace un año. No puedo mantener las vacas, se escapan y hoy estoy viviendo de la limosna de mi familia. Me quitaron las ganas de vivir y de trabajar. Me alimentan las ganas de ser un criminal pero valoro más un minuto de mi libertad que uno de venganza en una provincia que no tiene justicia”, explicó el productor.

El productor comentó que la usurpación de sus tierras comenzó en el 2006 cuando una familia se instaló en un “ranchito”, con un hato de cabras, ubicado en dos hectáreas. Luego con el correr del tiempo, y sin mediar ninguna acción preventiva por parte de las autoridades policiales ni de la Justicia en Santiago del Estero, los usurpadores avanzaron sobre otros lotes y tomaron posesión de unas 7 hectáreas, y actualmente ocupan una extensión de 69 hectáreas. A todo esto, Amato, denunció que fue víctima de hechos violentos.

Oscar Amato

Además, el damnificado enumeró la presentación de un total de 32 denuncias realizadas ante la Justicia de Santiago del Estero, “de las cuales solo una contestó la Justicia. Fue en el 2012, cuando tras hechos de violencia la Justicia dispuso prohibir que los agresores se acercaran a una distancia de 800 metros. Algo que nunca cumplieron. A ellos no les importa. Anoche, por ejemplo, me cortaron los alambres de un callejón, también de dos potreros y de una calle, y de una represa”.

Y agregó: “Intervinieron unos 19 fiscales, los puedo nombrar a todos, con causas muy graves, y nunca hicieron nada. Los fiscales y los jueves en Santiago del Estero no actúan porque están amenazados por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, conocido como el Mocase. Un movimiento que está vinculado al Gobernador santiagueño Gerardo Zamora”, explicó el productor agropecuario.

Denuncias

Las denuncias presentadas por Oscar Amato se suman a otras que fueron elevadas por los integrantes de la agrupación “En Defensa de la Tierra”, que encabeza Marita Figueroa y que reúne a productores de toda la provincia. Según se precisó a este medio, en Santiago del Estero la usurpación alcanza casi las 18 mil hectáreas. ·Sin acciones por parte de la Justicia ni el gobierno provincial, todo deja vía libre al Mocase para actuar. Esta gente a los productores les queman las casas y los tractores, le roban todas las cosas y la Justicia en Santiago del Estero no hace nada. Hay heridos de arma blanca, y de bala, y también hay gente muerta”, agregó Amato.

Amato denunciò haber sido agredido por los usurpadores

Por último, el productor, en su campo de Sumampa, contó que ya es frecuente para él arreglar los alambrados cortados, algo que hizo ya un total de 6 veces. “El 25 de diciembre de 2021 frente a la tranquera de ingreso al campo me escribieron la frase ‘O te vas, o te morís’. No hice caso y comencé a arreglar los alambres. Vinieron las mujeres de la familia usurpadora, con cuchillos, machetes y palos, y hasta me tiraron piedras, me quebraron dos dedos, me fisuraron la muñeca izquierda y tuve dos traumatismos de cráneo. No tengo esperanzas. Las denuncias caen en un abismo y los fiscales no actúan porque no los dejan actuar”, concluyó Amato.

