Otro sector afectado por la sequía: los ganaderos piden que se liberen las exportaciones de carne

Datos privados sostienen que el 2018 serán récord las exportaciones de carne vacuna

El negocio de la carne vacuna atraviesa un complejo momento por el impacto de la sequía, a lo que se suma el atraso cambiario, las retenciones, el aumento de los costos de producción, la suba de los precios por debajo del índice de inflación y el estancamiento de los valores de la hacienda en el último semestre. Según la Sociedad Rural Argentina (SRA) se trata de un escenario adverso para mantener las expectativas del negocio y la evolución del stock ganadero.

Advierten que la menor cosecha por la sequía no podrá compensarse con mejores precios Analistas proyectan que la producción de la actual campaña agrícola será sensiblemente más baja de lo proyectado y plantean que en 2023 podría darse un escenario con valores inferiores a los actuales. Dudas sobre el ritmo de ventas de la próxima cosecha de soja VER NOTA

Frente a ese escenario, la SRA volvió a reclamar la liberación total de las exportaciones de carne vacuna, las cuales se encuentran cuotificadas y con una prohibición de exportación hasta el 31 de diciembre en el caso de los 7 principales cortes que se consumen en el mercado interno. “Desde la SRA reiteramos al Gobierno el pedido de normalización del mercado de carne bovina por medio de la apertura total de la exportación, porque creemos que las condiciones están dadas para llevar adelante esa medida, especialmente en un año difícil para la cadena ganadera”, dijo Carlos Odriozola, Coordinador de la Comisión de Carnes de la SRA.

También el dirigente señaló que “es necesaria la eliminación definitiva de los siete cortes que aún están prohibidos y el sistema de permisos de exportación. Insistimos en la urgente normalización del mercado de carne bovina como prioridad en la agenda de las autoridades nacionales”. A su vez, advirtió que “la desatención de la realidad productiva y comercial de la ganadería nos podría llevar nuevamente a épocas pasadas, donde la actividad entró en períodos de pérdidas de índices reproductivos y bajas de stock que nos costaron más de una década recuperar. La cadena es generadora de divisas y por ende, parte de la solución a los problemas de la Argentina”.

El consumo interno de carne vacuna sigue en niveles bajos. EFE/EPA/VICKIE FLORES

Al reclamo realizado por la Rural, esta semana se pronunció en el mismo sentido la dirigencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). “La situación actual de la ganadería es crítica”, manifestaron en un comunicado. Y agregaron: “Hay una oferta acelerada de hacienda producto de una sequía que no da tregua, ya que no hay pasto para retener hacienda. Eso sumado a un mercado interno, principal demandante de la carne vacuna, con un menor ingreso por la caída del salario real. Además, con las intervenciones a las exportaciones de meses, sumado a un proceso recesivo tanto en Europa, como en China con valores más bajos de los corrientes”.

La crisis del trigo: ¿alcanzará la cosecha para abastecer al mercado interno y a la exportación? La sequía y las heladas tardías continúan golpeando al cereal. Molineros y exportadores en alerta porque no saben con cuánto cereal van a poder comprar, ante una importante caída de la producción VER NOTA

Por otro lado, se planteó que “los precios de la hacienda están descalzados desde hace meses en relación a la inflación y el IPC. La suba anual de la carne en pie en octubre 2022 contra octubre de 2021 ha sido de 47,3%, muy por debajo de los valores de la inflación. Los costos de producción, sin embargo, se han incrementado por encima del ritmo inflacionario”. Frente a este panorama, la entidad reclamó al Gobierno nacional que “libere urgentemente las restricciones existentes en cortes de exportación en un mercado internacional, que se ha tornado recesivo y sobreabastecido”.

Indicadores

En relación a la situación del mercado interno, el especialista y consultor ganadero, Victor Tonelli, consideró que la adecuación o “recuperación” de los precios de la carne vacuna podría registrarse sobre las fiestas de fin de año, pero que no podrá recuperar el terreno perdido frente a la inflación. “El único factor que demora esa recuperación de precios, que no creo que llegue a acompañar la inflación ya que no hay capacidad de compra, es que por la sequía está habiendo una oferta de animales muy importante. Creo que la recuperación se va a dar para la época de las fiestas. Eso es lo más probable. A lo mejor recupera la mitad de lo perdido, pero su totalidad no”, señaló el especialista en.

Quiénes son los más perjudicados por el clima extremo que afecta al campo y provoca pérdidas millonarias en todo el país A la sequía se sumaron, en la última semana, una serie de heladas tardías en varias zonas del país. Las consecuencias: menor producción e ingresos por exportaciones y preocupación por el precio de los alimentos VER NOTA

Por último, explicó que “en los últimos cuatro meses, en coincidencia con el estancamiento de precios, hubo una oferta más que abundante de carne que superó la capacidad de un consumo que viene cayendo en el aspecto adquisitiva de manera astronómica por la inflación, sumado a las restricciones que el Gobierno impuso a las exportaciones que van forzosamente a un mercado interno que no lo puede consumir”.

Seguir leyendo: