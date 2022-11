Marcha atrás de Binance: desistió de la compra de su competidora FTX que causó el derrumbe de las cripto

Binance and FTX logos are seen in this illustration taken, November 8, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, ha retirado su oferta de compra de su rival FTX tras haberla anunciado ayer y provocar con el anuncio un desplome en el valor de numerosas divisas digitales.

”Como resultado de las últimas noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de agencias estadounidenses, hemos decidido no seguir adelante con la potencial compra de FTX.com”, señaló un comunicado de la compañía.

”Nuestra intención en un principio fue la de apoyar a los clientes de FTX en su búsqueda de liquidez, pero el asunto escapa a nuestro control y nuestra capacidad de ayuda”, añade el comunicado.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, explicó ayer que FTX, dirigida por San Bankman-Fried, con quien ha mantenido una enemistad pública, le había pedido “ayuda” y eso le había llevado a firmar un acuerdo “no vinculante” para adquirir la plataforma.

Ya entonces la mención de que no era vinculante llamó la atención, y más cuando Zhao subrayó que Binance tenía “el criterio de retirarse en cualquier momento”. Ninguna de las partes dio a conocer el monto de la transacción.

El anuncio de ayer fue muy mal recibido en el mercado de las criptomonedas, causando caídas generalizadas en todas sus versiones, pero la caída más pronunciada fue la de FTT, la moneda de FTX, que sufrió un desplome del 76% en las dos horas siguientes al anuncio.

La tendencia pesimista continuó hoy en el mercado de las criptomonedas y tanto Bitcoin como el Ether seguían cayendo con fuerza. En el primer caso se deslizó hasta ubicarse por debajo de los 16.000 dólares, mientras que en el segundo la caída era todavía más elevada.

En el centro de la tormenta

Sam Bankman-Fried está en el centro de la escena cripto. No es algo nuevo para él, a sus 30 años su carrera meteórica que lo llevó a ser uno de los principales magnates del novedoso universo organizado detrás de la tecnología blockchain lo tuvo varias veces como chico de tapa, como por ejemplo por su adhesión al “altruismo efectivo” que lo lleva a donar el 99% de sus ganancias. Pero lo que sí es nuevo es que, esta vez, los reflectores le apuntan no para celebrarlo sino para saber qué va a pasar con FTX, el exchange de criptomonedas cuya solvencia está en duda y que generó una debacle en los precios de Bitcoin, Ether y otras criptomonedas

¿Qué pasó con FTX? A lo largo de una semana de nervios en las redes sociales e intranquilidad en el mercado cripto, se publicó una historia que aseguraba que el balance de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, dependía demasiado de activos ilíquidos. Esto incluía los tokens FTT de FTX, lo que provocó la preocupación de que el balance de FTX se viera comprometido porque se estaba utilizando para mantener a Alameda. FTX tiene más de 5 millones de usuarios que confían sus fondos al exchange. Una posible interrupción de los retiros parecía posible pero poco probable en ese momento.

Bankman-Fried tuiteó el martes que se había llegado a un acuerdo sobre una transacción estratégica entre FTX y Binance, a la espera de la debida diligencia y otros factores. La intención de Binance de rescatar y adquirir FTX se oficializó con el CEO de Binance, Changpeng Zhao, explicando en Twitter que FTX había pedido a su compañía que los sacara de una importante crisis de liquidez. FTX US y Binance US, los respectivos brazos estadounidenses de la bolsa, no están involucrados (para eludir a los reguladores locales). El anuncio detuvo los retiros de FTX pero habrá que esperar la reacción del mercado ante este nuevo giro en la crisis de la compañía.

