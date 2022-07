Campo y oposición elogiaron el discurso del presidente de la Rural y reclamaron a Massa un plan que genere ”confianza y certidumbre”

Nicolás Pino junto a la Mesa de Enlace al momento de inaugurar oficialmente la exposición rural. (Crédito: Gustavo Gavotti)

Tras el discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, dirigentes del campo e integrantes de la oposición coincidieron que su mensaje fue “realista”. Además, reclamaron al flamante ministro Sergio Massa un plan que permita al sector expresar todo su potencial.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que “el acto acá en la Rural fue muy emotivo y con un discurso muy realista, donde Nicolás Pino planteó claramente lo que creo que el campo necesita y que todo beneficiaría al país. Esperemos que los sectores políticos que gobiernan escuchen y lean este discurso porque tiene muchas verdades que necesitamos que se lleven adelante”.

Frente a los cambios de gabinete de esta semana y las nuevas medidas para impulsar la venta de soja por parte de los productores, el dirigente dijo que “hay una vertiginosidad tremenda en la Argentina, porque lo que se nos dice una cosa a la mañana temprano y a la noche es algo diferente. Estamos esperando ansiosos quienes serán los funcionarios y a partir de ahí empezar un ámbito de charlas para ver cómo se puede encausar todo esto. El Gobierno tiene que cambiar la visión y empezar a ver al campo como un ámbito de solución para el país, y dejar de lado el enfrentamiento. Tienen que generar un ámbito de confianza y seguridad”.

Otro de los dirigentes que elogió el discurso de Nicolás Pino, fue el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni. “Lo que dijo el presidente de la Rural nos representó a todos. No había grieta, estamos representados todos sobre lo que nos está sucediendo en distintas escalas, y fue muy bueno el reclamo y mensaje para el Gobierno y el resto de la clase política”, señaló el representante de los pequeños y medianos productores, quien también se mostró preocupado por el cambio de rango de Agricultura: “Es un dolor que perdamos el rango ministerial más allá de que por ahí con una Dirección de Agricultura, si tenés intenciones buenas, podes hacer mucho más quizás”.

Horacio Rodríguez Larreta saluda a un ex combatiente de Malvinas. (Crédito: Gustavo Gavotti)

En diálogo con la prensa, Achetoni se refirió a la designación de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. Al respecto, dijo: “Más allá del nombre propio, Sergio Massa es la bala de plata de este gobierno y por otro lado no interesa tanto el nombre propio como el plan que tengan, que le de confiabilidad y certidumbre al país”. A todo esto, el Vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, agregó que el sector agropecuario “no necesita solamente de un cambio de hombres en el gobierno sino básicamente de políticas”.

Oposición

El Jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al término del acto inaugural de la Rural de Palermo opinó sobre el discurso de Nicolás Pino. “Me pareció muy claro, equilibrado, fuerte y firme. Por un lado mostró el potencial enorme que tiene el campo para desarrollar la Argentina, para generar más trabajo, producción exportaciones. Es el sector más federal de todos. Y también mostró la realidad que nos frustra a todos; por qué el Gobierno lo sigue complicando trabando poniendo más impuestos cambiando las reglas de juego todo el tiempo acciones, el campo es un sector que invierte a largo plazo, sobre su naturaleza”.

Además, se refirió al desembarco de Sergio Massa al gabinete de Alberto Fernández. En ese sentido, Rodríguez Larreta afirmó: “No es un tema de gabinete o de personas, sino de planes. Este gobierno no ha tenido un plan, ha sido errático, siempre en la línea de meterle más impuestos, controles, regulaciones. Acordate cuando impusieron controles de precios, aumentó el precio. No es un tema de cambio de nombres. Aquí tiene que haber un plan, con participación protagónica del campo”.

Otro de los asistentes al acto en la Rural de Palermo fue el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso. El funcionario coincidió con las demás expresiones de que el discurso de Nicolás Pino marcó la realidad por la que está atravesando el sector productivo. “Nosotros compartimos la visión del presidente de la Rural porque ayer con la presencia del gobernador y de la Mesa de Enlace nacional hicimos el mismo diagnóstico. Si no se protege y defiende a todo el sistema agroalimentario es muy difícil que el país pueda salir adelante. Ojalá que estas nuevas medidas que se dice que van a tomar permitan estabilizar las políticas macroeconómicas u poner al campo y a la agroindustria como el motor de la economía”, señaló en declaraciones a este medio.

Jorge Macri participó del acto inaugural. (Crédito: Gustavo Gavotti)

Pablo Torello, diputado nacional por Juntos por la provincia de Buenos Aires y además productor agropecuario, sostuvo que el discurso de Nicolás Pino “fue duro pero desde la realidad, y lamentablemente repetido en varias ediciones de esta importante muestra. No dijo nada que no conozcamos todos.Se dijeron un montón de cosas y cuáles son las soluciones, pero también se tienden puentes. Como siempre lo digo, el actual Gobierno ya está terminado pero es el Gobierno que tenemos hoy y con el cual hay que conversar, y tratar se convencer que entienda que el sector agropecuario sigue siendo un socio y en los momentos más difíciles es más socio aún. Y rescato sobre todo el pedido de que Agricultura siga siendo ministerio, para que le den la importancia que el sector se merece”.

A todo esto, el diputado manifestó que no tiene grandes expectativas con la llegada de Sergio Massa como “superministro” al gabinete. “Yo no tengo muchas esperanzas. Puede haber una mejora puntual, pero no creo que este Gobierno haga lo que tiene que hacer. Si lo hace me sentiría muy contento de que haga los ajustes que se necesitan y la palabra ajuste que se toma muy mal en la Argentina, cualquier ajusta para que funcionen mejor las cosas y no para que funcionen peor”.

