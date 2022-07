Un ministro de la provincia de Santa Fe salió al cruce de las declaraciones Alberto Fernández: “El campo no especula, el campo invierte”

Daniel Costamagna, ministro de la Producción de Santa Fe.

Daniel Costamagna, ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, se diferenció de las expresiones del presidente Alberto Fernández, quien ayer acusó a los productores de guardar en sus campos 20.000 millones de dólares en soja.

“La situación del país es muy compleja pero el campo no especula, el campo invierte. El sector industrial de implementos agrícolas y sembradoras está vendido hasta abril del 2023, y eso no es especulación, es inversión. El 80% de esos equipos va para los productores argentinos”, dijo en declaraciones a Radio Colonia el titular del área de producción de Santa Fe, un Gobierno con llegada directa a la Casa Rosada.

Y agregó: “La mirada es integral y hay en juego muchísimos puestos de trabajo, y son una de las principales columna que tiene la provincia de Santa Fe y que también tiene el país. Honestamente hay que pensar en la generación de valor y generación de empleo. Santa Fe atiende 140 mercados y todo eso es en base a inversión y tecnología. La gente de campo e industria invierte de manera constante. Para el productor agropecuario, la reserva que tiene en granos o hacienda, son reservas que le permiten tener previsibilidad en los sistemas productivos y programar inversiones, lejos de la especulación”.

Además el funcionario sostuvo que el sector agropecuario actualmente está realizando un aporte muy importante al país, con más del 30% en retenciones y además con todo lo que se genera en mano de obra directa en indirecta. Las expresiones de Daniel Costamagna fueron en línea con las críticas que surgieron ayer desde la dirigencia agropecuaria. En pleno desarrollo de la Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló que la opinión de Alberto Fernández “es un concepto errado y es casi ofensivo que nos traten así”, y agregó que al 13 de julio pasado “el 64% de la campaña estaba vendida”.

Además, la Asociación Argentina de Productores Argentinos (AAPA) rechazó las acusaciones de Alberto Fernández hacia los productores y consideraron que las mismas “constituyen una clara incitación a la violencia viniendo de su investidura que debe dar el ejemplo en la necesidad de pacificar el país. Los productores no somos violentos y apostamos permanentemente al país a pesar de las trabas comerciales, de los derechos de exportación, del diferencial cambiario y de las constantes agresiones”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. (Adrián Escandar)

Por otro lado, aclararon que en lo que va de 2022, solamente por granos, el campo aportó al país 20 mil millones de dólares: “¿y usted se atreve decir que no somos solidarios con las necesidades del país? Parecería que quien no es solidario con el país es su gobierno que despilfarra todos los dólares que le ingresan”, agregaron los integrantes de la Asociación, quienes además dijeron que actualmente los pequeños y medianos productores ya no tienen granos en su poder, y los que poseen algo, lo disponen como un mínimo ahorro como moneda de cambio para seguir invirtiendo, y advirtieron las economías regionales están destruidas, que las Pymes relacionadas con el campo están desapareciendo, y que la pobreza de toda la población crece mes a mes. “Y que su gobierno está más preocupado por salvarse, que salvar al país”, concluyó el comunicado.

Más críticas

Otro de los ministros provinciales que se diferenció de Alberto Fernández, fue Sergio Busso, titular de la cartera de Agricultura y Ganadería de Córdoba. “No me asombra el desconocimiento profundo que tiene el presidente de la realidad productiva del país. En definitiva, el mismo secretario de Agricultura, ya que el gobierno es uno solo, Matías Lestani en declaraciones publicadas por un medio cordobés decía que el ánimo del productor no era perjudicar al gobierno y que los niveles de comercialización, sobre todo en soja, estaba en los niveles históricos”.

“Lo que me asusta es la gran contradicción entre un funcionario de primer nivel en el área productiva, como es el secretario de Agricultura, diciendo una cosa, y el presidente diciendo absolutamente otra cosa. Eso marca el grado de deterioro de la alianza gobernante y las contradicciones que generan más inconvenientes e incertidumbre en el sector productivo. Me parece acá que hay más el invento de un relato, y esto es lo peligroso, que debe plantearle a sectores propios una versión que no es así”, agregó el ministro cordobés.

Por otro lado, desde la diferencia del campo continuaron con las críticas al titular del Poder Ejecutivo. El Vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, desde su cuenta personal de Twitter sostuvo que “la Alianza de gobierno debe asumir su propia culpa y responsabilidad por la crisis que se vive. La falta de políticas de gobierno que generen confianza y credibilidad, son la causa de la suba del dólar y de los precios. Donde están los 20 mil millones USD ya vendidos e ingresados?”.

