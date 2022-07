El mercado de Cañuelas amaneció con corrales vacíos y nula actividad por el paro del campo

El Mercado Agroganadero de Cañuelas, el principal del país después del cierre de Liniers, amaneció casi totalmente vacío por la protesta del campo.

El cese de comercialización de granos y hacienda que lleva adelante por 24hs la Mesa de Enlace en rechazo a la política oficial para el sector, ya tiene su impacto en el mercado.

En el flamante Mercado Agroganadero de Cañuelas ingresaron solamente 224 animales, transportados por 8 camiones. La cifra es muy inferior en comparación a otros días cuando el promedio se ubica en torno a las 10.000 o 11.000 cabezas.

Por el lado de los granos, en la zona de los puertos del Gran Rosario el movimiento de camiones de hoy fue muy similar al de ayer. Según informó la consultora Agroentregas en esta jornada ingresaron 4.013 camiones contra los 4.073 de ayer. La mayor carga correspondió a maíz, con 2.225 camiones y 1.343 con soja.

La protesta del campo de hoy, denominada “Jornada Federal de Demanda”, tendrá movilizaciones de productores en diferentes puntos del país, con el epicentro en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, donde desde el mediodía la Mesa de Enlace encabezará una asamblea en el cruce de las rutas 14 y 16. “Queremos ser parte de la solución de los problemas de la Argentina”, comentaron los dirigentes en la previa de la protesta, que tendrá mensajes para el Gobierno y también a toda la clase política.

Según expresaron los dirigentes que representan a los productores agropecuarios, la movilización y el cese de comercialización de hoy “es el inicio de un plan de acción motivado por la falta de rumbo cierto en nuestro país descripto en el documento dado a conocer el pasado 29 de junio por la Mesa de Enlace y avalado por 35 Cámaras y Asociaciones empresarias”. Todo esto en un contexto donde el reclamo del sector pasará por la crisis del gasoil, la presión impositiva y la intervención del Gobierno en los mercados agropecuarios.

Ayer durante una conferencia de prensa, los referentes de las entidades del campo señalaron que la protesta de hoy también contemplará las propuestas del sector no solamente para el Gobierno de Alberto Fernández sino también para los sectores de la oposición. “Podemos aportar producción y soluciones, pero difícilmente lo podamos hacer en este contexto que estamos atravesando”, dijo el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni.

La Mesa de Enlace ayer durante una conferencia de prensa en el predio de la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

A todo esto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, sostuvo que “la marcha de hoy es un grito de desesperación. A este Gobierno no le importa la producción, solamente nos ven como una fuerte de recursos. Tenemos que ser muy claros en el mensaje que vamos a dar, para que toda la sociedad entienda nuestra problemática”. Por su parte, la máxima autoridad de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, rechazó la acusación de que el paro “es político”. Al respecto, comentó: “Si el Gobierno nacional está opinando eso, está mirando otra película. Acá no hay un reclamo político partidario, sino que estamos poniendo sobre la mesa los problemas que tiene el sector productivo más importante de la Argentina. No es de ahora que el Gobierno está mirando una realidad paralela, y es por eso que hoy el país está como está”.

La mirada del Gobierno

Ayer en diferentes medios apareció en escena el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El funcionario, sobre la protesta del campo dijo en declaraciones a Canal Rural Noticias que “este es un momento de cooperación; la confrontación paraliza. Los sectores de la producción y de la agrobioindustria tienen hoy todo un horizonte para seguir creciendo. El estado de ánimo de los productores no se condice con lo que expresan los dirigentes de la Mesa de Enlace. Hemos tomado la agenda de las entidades, con la defensa del productor, como propia. No es que sea indiferente lo que proponen las entidades. Estamos trabajando todos para resolver los problemas”.

Y agregó: “Creo en la condición política de crear objetivos comunes. Me estoy rompiendo el alma para solucionar los problemas. En dirección, con la crisis que vive el mundo, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Las cosas que nos propusieron eran justas y razonables, las hemos tomado. Hemos tenido toda la apertura. Cuando hubo que abrir la exportación de carne, incorporar la vaca D y E, soportar el volumen para mantener el precio interno, lo bancamos desde acá. No es que dialogamos y no decidimos”.

