Martín Redrado: “La Argentina necesita un plan de estabilización y dejar de lado los extremos”

Martín Redrado, durante su exposición hoy en un evento de la cadena de trigo.

En medio de la crisis interna del Gobierno por el rumbo de la política económica, el economista y director de la Fundación Capital, Martín Redrado, aseguró que “la Argentina necesita un plan de estabilización y crecimiento” y que el país “tiene solución”, durante el cierre del Congreso A Todo Trigo, que fue organizado por la Federación de Acopiadores en Mar del Plata.

“La Argentina tiene solución, pero no tenemos que estar resignados a la mediocridad. Se necesita un plan de estabilización y crecimiento, y dejar de lado los egos. El futuro gobierno debe ser de coalición y que deje los extremos”, señaló el economista. También vaticinó que el país “está lejos de una hiperinflación”, ya que consideró que no hay una fuga de pesos porque los depósitos no se están retirando del sistema financiero, en un contexto donde está aumentando los ajustados por inflación.

Ante una consulta realizada por el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, el ex presidente del Banco Central sostuvo que “no tengo aspiración personal de ser ministro de Economía. Me encuentro en una etapa profesional de aportar ideas. Para lo que se viene Argentina necesita un plan integral, un equipo solvente y un Congreso que acompañe con la aprobación de leyes que son necesarias para revertir la actual situación”.

La charla del economista, ante un auditorio con más de 500 asistentes, estuvo centrada en dos ejes. Por un lado, el aporte de claves para la toma de decisiones en los negocios de este año y el próximo; salidas constructivas y soluciones prácticas a los problemas del país, que con un enfoque práctico y alejado de las ideologías se pueden resolver. “La Argentina tiene una oportunidad no solo en lo que produce sino también una oportunidad central en el área energética, pero atraviesa problemas de tasa de inflación creciente, no tiene los motores en el consumo, la inversión y las exportaciones”, señaló.

“Cuando uno quiere armar un programa económico que sea sustentable en el tiempo y quiere salir de este electrocardiograma que es la economía argentina, lo que es necesario es que la política económica y social tenga una visión integral”, dijo Redrado. Por otro lado, comentó que el país en los últimos diez años se ha debatido entre quienes dicen que la economía es el consumo y que la economía son las inversiones. “Es esta falta de mirada integral la que nos ha dejado en lugares estancos”, expresó.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores, fue el encargado de moderar la charla del economista.

En relación al actual contexto económico, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vigente y el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, señaló que “la Argentina tendrá un déficit de dólares hacia el segundo semestre”. Y agregó que el campo ha liquidado más de 11.000 millones de dólares, pero advirtió que el Banco Central no pudo acumular reservas, por el efecto de la brecha cambiaria. Además dijo que se está observando un achicamiento del superávit comercial, donde el año pasado el país generó un superávit de casi 15.000 millones de dólares y las proyecciones de este año son de menos de 10.000 millones. “La culpa de eso es la brecha cambiaria”, puntualizó.

Crisis internacional y acuerdo con el FMI

Redrado en su exposición se refirió al impacto de la crisis internacional, con una desaceleración en el crecimiento mundial, la crisis de logística que vive el mundo como consecuencia de la pandemia, y el crecimiento de los costos de transporte, donde un conteiner de 40 pies costaba USD 1.400 dólares de un puerto a otro antes de la pandemia, luego llegó a costar USD 10.400 y ahora está en 7.500 dólares. “El principal problema que hoy tiene el mundo es el riesgo de inflación con recesión. Incertidumbre global y local y falta de previsibilidad de la política local”, puntualizó el economista.

Sobre el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional dijo que el mismo se ha realizado a diez años, pero que tiene solamente metas a tres años, “porque es realista y pragmático, y plantea un escenario incierto hacia adelante. Lo que vencía el año que viene se pateó para 2026″. Además analizó las metas de dicho acuerdo, que son la fiscal, monetaria y la acumulación de reservas. “Frente a eso llamó la atención las malas soluciones que se han implementado hasta el momento en torno a esas metas: el licuado del gasto público para bajar el déficit, la quita de crédito al sector privado para redireccionarlo al sector público, y las restricciones a la importación para retener reservas”, comentó el economista.

Visión local

En torno a lo que sucede en el país en materia económica, Redrado puntualizó que “al no existir una visión integral, al no pensarse la economía desde el punto de vista dinámico y no estático, se están perdiendo oportunidades. La Argentina está debajo de una nube pero detrás de ella hay oportunidades. Esta nube hay que mirarla de forma heterogénea: hay zonas y regiones del país que están bien”.

Y agregó: “Hay que ponerse de acuerdo en cómo recuperar la credibilidad. A mi juicio ella se recupera mirando en la historia los factores que permitieron a tres programas de estabilización tener un éxito total o parcial. Me refiero a planes de estabilización con Raúl Alfonsín, con Carlos Menem y con Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Ahí hubo un plan integral, uno productivo, uno fiscal, uno monetario, uno crediticio, uno impositivo, que tenían un mismo norte y horizonte”.

En su presentación, Redrado destacó el aporte de las exportaciones agroindustriales al ingreso de dólares al país. (Télam)

En medio de esa comparación con lo que sucedió años atrás, el economista recalcó que se necesita un plan integral, un equipo solvente y un Congreso que apruebe las leyes que se necesitarán para salir de la crisis. En ese sentido, Redrado presentó 5 proyectos de Ley que la Argentina necesita, para llevar adelante un plan de estabilización y crecimiento. Ellas son:

1) Restringir la emisión del Banco Central a la mitad a través de una reforma de su Carta Orgánica.

2) Una Ley de estabilización macroeconómica, que desindexe todas las variables del gasto público. “Hay que achicar el gasto de la política con una visión de crecimiento regional del país”.

3) Simplificar y bajar la escala tributaria. “Se necesitan menos impuestos pagados por menos argentinos. No deberíamos tener más de 5 o 6 impuestos a nivel municipal, provincial y nacional”, dijo el economista.

4) Retenciones cero para todo incremento de las cantidades exportables. Cualquier actividad productiva, el incremento año a año que pague cero. Esa es la manera

5) Ley nacional de infraestructura que impulse e integre el transporte del país. Esto se haría con financiamiento de organismos multilaterales.

