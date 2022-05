Preocupación por los dólares del campo: por qué la volatilidad de los precios internacionales pone en duda las metas del Gobierno

Varios factores están incidiendo en los precios internacionales de los granos. (REUTERS/Miguel Lo Bianco/File Photo)

La economía argentina es cada vez más dependiente de las divisas que puedan ingresar del campo, sobre todo si se tiene en cuenta que de cada USD 10 que ingresan, USD 7 provienen del sector. Los buenos precios internacionales de los productos agropecuarios y agroindustriales, que no solamente remiten a los granos, sino también a la carne vacuna y la leche, permitieron al Gobierno prever otro año con exportaciones récord, como sucedió en 2021, pero la alta volatilidad de los mercados, que se exacerbó en los últimos días puso un signo de interrogación en esta proyección del oficialismo.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las exportaciones de granos y derivados podrían alcanzar un récord de USD 41.499 millones, USD 3.450 millones por encima de lo registrado en 2021. No obstante este buen guarismo, que es producto de los buenos precios internacionales, los mercados hoy cuentan con una fuerte volatilidad, que si bien mantienen los valores en niveles altos, no están ajenos a fuertes movimiento ascendentes y descendentes, como así tampoco a los vaivenes en las decisiones de venta de los productores.

En este sentido, el profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, consideró en un informe realizado para la casa de estudios mencionada que “se sigue observando una gran volatilidad”. Los elementos que empujan a la suba en los precios internacionales pasan por problemas con el abastecimiento de aceite por la guerra entre Rusia y Ucrania, en maíz por las demoras en la siembra de Estados Unidos y la mala condición de los cultivos de trigo en ese país, mientras que la presión bajista radica en que el dólar se ha revaluado y en que China podría estar más tranquila con sus compras por el COVID que cerró puertos y hasta ciudades.

Analistas aseguran que viene lenta la comercialización de la cosecha de soja.

No obstante este contexto internacional, Romano hizo especial hincapié en el nivel de comercialización de soja en el mercado local. “Lo que llama la atención es que mientras la recolección sigue en niveles históricos y también lo hacen los negocios a fijar (32% comprometido en línea con lo histórico) sólo se le puso precio a algo más del 12% de la soja. Si bien el ritmo va en aumento, sigue muy atrasado respecto a otros año”, señaló.

“Me guardo la soja, toma el maíz”, agregó el especialista al señalar que las ventas de la oleaginosa, que alimentan al principal complejo exportador de Argentina, “siguen lentas” y agregó: “Nuestro país es primer exportador de aceite y harina de soja. Esto no es sólo un detalle, porque si los productores no venden soja, las fábricas no pueden exportar; y los compradores no encontrarán el suministro que necesitan”.

Carne

Otro punto que llamó la atención en estos últimos días, fue la baja que se registraron en los precios internacionales de la carne vacuna. En un comunicado, el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC) dio cuenta de la caída en los valores de los cortes en los diferentes mercados a los que exporta. En el escrito puntualizó que el precio de la cuota Hilton de cortes de alta calidad a la Unión Europea que llegó a comercializarse entre USD 17.900-18.000 la tonelada, en la actualidad se encuentra en torno a los USD 15.000.

También se vieron significativas alteraciones en los valores de la Cuota 481 de carne de calidad de feedlot que se comercializaba a USD 11.000 y hoy se vende a USD 9.000 la tonelada, a la vez que China, el principal cliente de Argentina ha disminuido también sus valores de compra en USD 1.000 en un promedio general de los distintos productos que importa.

“Esta situación obliga a reanalizar las operaciones de venta al exterior y readecuar la estructura de costos a fin de aggiornar la exportación a esta nueva situación”, advirtió el ABC y agregó que dicha cuestión “repercute directamente en la estructura de costo de las empresas frigoríficas exportadoras, quienes adecuarán sus programas de producción y comercialización a la nueva realidad que se ha configurado”.

Para el consultor y analista del mercado ganadero, Victor Tonelli, si bien se dieron bajas en los precios internacionales en estas últimas semanas, los valores pagados siguen estando en valores “extraordinarios”, sobre todo si se toman en cuenta los precios que se registraban el año pasado, donde los cortes Hilton no superaban los USD 8.500 la tonelada, mientras que el producto con destino a China, en especial el denominado “set de vaca” se posiciona en USD 6.500 y USD 6.700 la tonelada, muy por encima de los USD 3.800 a los que se comercializaba en 2021.

El Consocio Exportador ABC planteó en las últimas horas su preocupación por el impacto en el sector de la caída de los valores externos de la carne vacuna.

En este sentido, Tonelli opinó que el comunicado publicado por la principal cámara exportadora de carne vacuna del país “apunta a dos bandas: una es un mensaje al Gobierno diciendo que la situación de ellos es compleja, que efectivamente es así porque pagan una materia prima cara producto de la medida infeliz de haber cerrado exportaciones”, que limita hasta estos días la oferta de animales pesados (novillos) y encarece su precio, como así también el problema existente con el tipo de cambio, ya que la industria “paga USD 5,5 o USD 5,4 el kilo res pero lo hace con un billete dólar que vale el 60% o el 55%, que es el que recibe el exportador”.

El otro mensaje que quiso dar ABC, según la visión de Tonelli, tiene como destino al productor “diciéndole que no le dan los precios y que los van a empezar a bajar. Detrás de eso viene una decisión de los exportadores de bajarle el precio al productor. ¿Cuánto podrán hacerlo? Es un juego de oferta y demanda, pero exponen de nuevo al productor como el malo de la película que está vendiendo carísimo y que ellos pierden plata sosteniendo el acuerdo de precios con Feletti”.

Asimismo, ayer el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez criticó a los exportadores, sobre todo por las quejas que mantienen por las limitaciones a la exportación. En esta línea, disparó que “el tema de las restricciones a las exportaciones de carne es un argumento de los frigoríficos. La Argentina puede exportar todo lo que está en condiciones de exportar” y agregó que es un “argumento que usan para bajarles el precio a los productores”.

Lechería

Otro rubro agropecuario que tuvo una considerable caída en los precios internacionales fue el de la lechería, sobre todo en lo que respecta a la leche en polvo, en especial en el último remate internacional que suele marcar el rumbo del mercado internacional, el cual bajó 8,5%. “En esta primera subasta de mayo 2022 el precio de la leche en polvo entera volvió a disminuir, lo que sucede por cuarta subasta consecutiva desde lo que fue el pico de marzo 2022″ y perforó lo USD 4.000 por tonelada, indicó en un informe el Observatorio de la cadena Láctea Argentina (OCLA).

La lechería también enfrenta problemas de caída de precio internacional.

No obstante, el OCLA aclaró que “si bien viene disminuyendo el precio de la leche en polvo, sigue siendo atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los USD 3.245″ para una serie de 14 años, explicó el Observatorio.

En este sentido, el director del OCLA, Jorge Giraudo, explicó a este medio que “todavía siguen siendo precios relativamente razonables. Lo que pasó es que se hizo una burbuja muy grande por lo que sucede con China, que no quería convalidar esos precios y también por el cierre del rebrote de covid. No obstante Argentina está cargando hoy precios de hace dos meses atrás y ahora tendrá que hacer negocios con los nuevos valores. De todas maneras, no creo que esto genera una sobreoferta en el mercado interno”.

