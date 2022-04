Después del tractorazo la Mesa de Enlace define su futuro: está en juego su capacidad como representante de los productores

Comienza el debate en la Mesa de Enlace tras el tractorazo a Plaza de Mayo.

Siguen los ecos del tractorazo que realizó el campo el sábado en Plaza de Mayo. Un reclamo de bajar la presión impositiva y el gasto público que tuvo eco en un gran número de ciudadanos que acompañaron la protesta de los productores. Para muchos se trató de un hecho político y expresó el agotamiento de la paciencia chacarera, pero que a la vez excede al sector agropecuario.

La proclama del acto expuso el agotamiento del ciclo “Estado Céntrico” de los últimos 20 años, financiado en base a mayores tributos al sector privado y conducidos por funcionarios que recelan del sector productivo. Buena parte de las críticas y cánticos del pasado sábado estuvieron dirigidas a Cristina Fernández de Kirchner, vista como principal responsable de los problemas económicos, sociales e institucionales del país.

“Lo del sábado nos deja la sensación del deber cumplido, no solo por llevar adelante la protesta del campo, sino también por aglutinar a gente que ya no resiste más. Hubo mucha pyme del interior, de economías regionales, productores que la están pasando verdaderamente mal”, dijo Juan Monín, presidente de la Sociedad Rural de Sachayoj, Santiago del Estero. Fue uno de los encargados de la convocatoria, que involucró a todos los sectores productivos.

“Lo del sábado nos deja la sensación del deber cumplido, no solo por llevar adelante la protesta del campo, sino también por aglutinar a gente que ya no resiste más” (Juan Monín, presidente de la Rural de Sachayoj, Santiago del Estero)

Por estas horas el debate en el campo es quién capitalizará el éxito de la protesta, qué rol tendrá una Mesa de Enlace que exhibe signos de debilitamiento de cara al malestar de las bases porque los dirigentes no adhirieron a la movida del sábado. Una pregunta es cómo será la relación en adelante la relación con el Gobierno y el debate interno en las entidades agropecuarias, para procesar lo sucedido.

Para el analista política Lucas Romero el desafío que tiene por delante la Mesa de Enlace es difícil. “Hay sectores del agro que ya no ven el diálogo como un camino. La pregunta es cómo hacemos para resolver más problemas con el sector privado, cuando el sector privado está agotado” . A todo esto, los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias se reunirán hoy al mediodía, y desde las 16 el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, convocó a una reunión de la Mesa directiva.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace.

Los dirigentes rurales no supieron interpretar los anhelos de protesta y el malhumor de sus propias bases, donde se profundizó el distanciamiento entre ambas partes. Con lo sucedido el pasado sábado, ya son dos las veces donde los productores autoconvocados y se rurales del interior encabezan la lucha gremial agropecuaria. La primera fue en el acto multisectorial del pasado 9 de julio en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde en aquella ocasión se invitó a los cuatro dirigentes nacionales de la Mesa de Enlace a subir al escenario y cerrar el acto. En esta segunda oportunidad, ante su negativa a participar, el agro decidió prescindir de ellos.

Entidades

Entre los principales motivos que alejaron a la dirigencia del campo de la marcha estuvieron la fecha y el lugar elegidos. “Se decidió que fuera el sábado y nosotros no nos oponemos. Pero entendemos que para una mayor confluencia, necesitamos afinar más el momento de decisión, donde podamos tener el acompañamiento y no tengamos que tener algún tipo de tensión. Que no parezca que la Mesa de Enlace no acompaña al campo, cuando día a día ponemos nuestro esfuerzo para tratar de hablar con el Gobierno o quien deba ser para buscar beneficios”, señaló el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni.

En las últimas horas, este medio pudo saber que muchos dirigentes expresaron en privado su malestar porque no se logró consensuar una fecha para una marcha con las bases de productores. También existía el temor de la utilización política que algún sector podría realizar de la misma, cuando las críticas que se escucharon en Plaza de Mayo estuvieron dirigidas principalmente para el oficialismo, pero también al resto de la clase política.

Si bien las entidades habían decido no adherir al tractorazo, la Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria otorgaron libertad de acción a sus afiliados. Pero en el caso de CRA, en la marcha estuvo su vicepresidente, Gabriel De Raedemaeker, y representantes de la producción de Córdoba, San Luis y Santiago del Estero, cuyas confederaciones decidieron acompañar el reclamo de los productores. Existe la posibilidad de que en la reunión interna de hoy, se pidan explicaciones a los dirigentes que asistieron a Plaza de Mayo.

Javier Rotondo, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y dirigente de CRA, asistió a Plaza de Mayo. “Hice lo que mis bases, en mandato de Asamblea decidieron, que es manifestarse. El movimiento era tan simple como eso, es de abajo hacia arriba. La base de la pirámide son los productores. A futuro habrá que replantearse si la manera hubiera sido que cada una de nuestras bases se manifieste. Pero bueno, también el debate sirve para fortalecer”, explicó.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro.

Mientras tanto en Coninagro, las miradas están puestas en el referente que tiene la entidad en Córdoba. Se trata de Alejandro Buttiero, que junto a los dirigentes de la mesa de enlace provincial firmó un comunicado de adhesión al tractorazo. El propio Buttiero confirmó durante el fin de semana que a pedido del presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, fue desplazado del Consejo Directivo. Fuentes cercanas al titular de la entidad desmintieron esa situación, y se comprometieron a emitir en las próximas horas un comunicado para brindar las explicaciones correspondientes.

Más opiniones

También trascendió el malestar que habría en la Mesa de Enlace con el accionar del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien visitó el pasado sábado la zona de Costanera Norte donde estaban instalados los tractores que encabezaron la protesta. El dirigente fue a saludar a los productores que organizaron la misma. ”La marcha del sábado fue realmente impresionante. Creemos que debemos seguir planteando las cosas apoyándonos en estas manifestaciones. Seguiremos tratando de charlar y cambiar ideas con el Gobierno para ir mejorando lo que haya que mejorar en función de producir más y mejor”, señaló el titular de la Rural a Infobae.

Y agregó: “La Mesa de Enlace mirará lo del sábado y analizará si estuvimos bien o no. Ahora debemos mirar hacia adelante y ver cómo se construye. Algunos integrantes de la organización del acto charlarán con nosotros”. A lo que Juan Monín, agregó: “Esto es el puntapié inicial de algo, de que una parte grande del sector productivo argentino está diciendo ‘acá estamos, vamos a pelear por lo nuestro’, que es el país entero. No sé si hay un distanciamiento con la dirigencia de las entidades, pero deben plantearse muchas cosas”.

SEGUIR LEYENDO: