La Sociedad Rural Argentina le pidió a la justicia que le impida al Gobierno seguir cobrando las retenciones

Miembros de la SRA y la rural de Jesús María

La Sociedad Rural Argentina anunció que presentó hoy en los Tribunales Federales de Córdoba una acción de amparo para que cese el cobro de las retenciones, hasta que el Congreso determine sobre la cuestión impositiva. El reclamo fue elevado junto a la Sociedad Rural de Jesús María. Las entidades sostienen que el cobro de las retenciones ya no es legal porque el pasado 31 de diciembre cayó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, las cuales no fueron prorrogadas ya que el proyecto de presupuesto del presente año no fue aprobado por el Congreso de la Nación.

Hay que recordar que una vez que asumió la presidencia Alberto Fernández, en el ámbito legislativo se aprobó la Ley de Solidaridad Social o también conocida como de Emergencia Económica, que facultaba al Poder Ejecutivo a modificar el esquema de retenciones. Fue así que en marzo del 2020, se aumentó un 3% las retenciones a la soja, ubicándose ahora en el 33%, y para el trigo y el maíz quedó abierta la posibilidad de llevarlas al 15%, pero por ahora siguen en un 12%.

En enero pasado, en medio de la Asamblea de productores que la Mesa de Enlace encabezó en el distrito santafesino de Armstrong, el presidente de la Rural sostuvo en aquel momento que la ley de emergencia y solidaridad sancionada “cayó el 31 de diciembre pasado y el impuesto ya no tiene sustento legal”, y agregó: “Estamos en condiciones de afirmar y exhortar al presidente de la Nación para que instruya al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que la retención es cero, para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo. Y pidió también que el Gobierno convoque al nuevo Congreso a discutir el tema impositivo, incluidas las retenciones, en el ámbito que constitucionalmente corresponde.

Nicolás Pino, presidente de la Rural.

Hoy durante una conferencia de prensa en la sede central de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo que “la presentación se realizó en Córdoba para poner en valor el federalismo y al interior del país. Lo venimos diciendo desde hace tiempo que las retenciones son inconstitucionales. No es legítimo cobrar un tributo si no hay una nueva normativa del Congreso al respecto. Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes. El cobro de retenciones es inconstitucional”.

Repercusiones

Además, el Vicepresidente 1º de la entidad, Marcos Pereda, agregó que “con la presentación que hemos realizado, estamos defendiendo a la República y a la división de Poderes. Por tal motivo, pedimos que el sistema tributario sea debatido y definido en el Congreso”. Por su parte, el Vicepresidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Eduardo Riera, destacó el trabajo en conjunto con la Sociedad Rural Argentina y otras rurales de la provincia de Córdoba. “Necesitamos contra con previsibilidad y largo plazo para continuar con nuestras actividades”, expresó el dirigente.

Por último, el abogado encargado de realizar la presentación ante la Justicia, Dr. Carlos Laplacet, sostuvo que se llega a esta instancia “luego que el reclamo de las entidades no tuvo el eco que se buscaba. Ahora aguardamos una sentencia lo más rápido posible para que se frene el cobro de las retenciones, hasta que el Congreso defina la cuestión impositiva”.

SEGUIR LEYENDO: