Crece la incertidumbre en el campo por el retraso del Gobierno en implementar la exportación de carne a China

Julián Domínguez, ministro de Agricultura. (NA)

El campo tomó como una buena señal los anuncios del martes de la semana pasada del Gobierno cuando se prometió una flexibilización del cepo a las exportaciones de carne de vaca para el lunes que acaba de pasar. Pero a pesar que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, buscan darle signos de gestión rápida a la administración de Julián Domínguez, la resolución que habilita tal la apertura todavía no fue publicada y en el sector hay incertidumbre creciente respecto a la factibilidad de la medida.

La semana pasada, Domínguez, junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a cinco gobernadores de provincias ganaderas, prometió, entre otras medidas, la liberación de la exportación de vacas categoría D y E con destino a China, más conocidas como vaca conserva o manufactura, animal que ya no cuenta con capacidad reproductiva y que su carne no es consumida en el mercado interno. Hasta ahora no hubo nada oficial al respecto.

Desde la cartera agropecuaria indicaron que “se están ultimando los detalles respecto a la firma del acta del Consejo Federal de Ministros Agropecuarios atento a la solicitud de brindar una solución federal de los temas planteados por los gobernadores que avalen mediante constancia escrita la incorporación de las plantas que habían hecho nuevas inversiones y piden ser contempladas para armonizar las capacidades productivas y exportadoras del país”. O sea, habría una cuestión administrativa que retrasa la resolución.

En el marco de la 42ª Exposición Nacional de Primavera y la 21ª y Exposición del Ternero Angus que finalizó hoy Tandil, Infobae habló con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quién sostuvo que desde la entidad están esperando su oficialización “porque tendría que haber salido el martes y se está demorando. Le mandé un mensaje al ministro Domínguez para vernos hoy o mañana para hablar esto, porque estas cosas tienen que ser inmediatas por la necesidad de los productores y de los frigoríficos que están tapados de carne y se tiene que empezar a mover ya”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Según explicó Pino, el retraso está fundamentado a partir de argumentos esgrimidos desde el Ministerio, en que “hay algunos problemas administrativos por cuestiones relacionadas a esto, manejadas por el Ministerio de Producción y otros temas que tiene que manejar Agricultura. Es un tema de papeleo, pero el ministro lo anunció el martes pasado y no están surgiendo los hechos. El productor, que está ávido de poder vender en los valores lógicos que tiene que tener la vaca, tiene que tener esto inmediato”.

Respecto al plan de acción que diseñaba la Mesa de Enlace tras la prórroga de las medidas restrictivas a finales de agosto, el titular de la SRA consideró que “la Argentina está viviendo este proceso preelectoral y hay que ser cuidadoso en lo que uno encara. Por supuesto que el plan de acción sigue vigente, con la idea de hacer manifestaciones, pero en un punto muy claro, que es la concientización para que el pueblo sepa porqué el campo se queja y porqué pide reformas del Gobierno”.

Por último, Pino expresó que “nos parece importante hacer valer las señales y estas existieron por parte del Gobierno: cambió el ministro de nuestro sector y este se puso en contacto con nosotros, trató el tema de la carne, tomó el proyecto de fomento del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), de los créditos para el sector agropecuario, y lo hizo de manera pragmáticas. Las señales son buenas, pero resultados hasta ahora no tenemos”.

Alfredo Gusmán, presidente de la Asociación de productores de Angus (Foto: Angus)

En el mismo sentido se manifestó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, quien aseguró “no entiendo por qué se da una retraso en la resolución de la flexibilización para la exportación a china de carne de vaca. Nos preocupa el retraso, porque no sabemos a qué se debe”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Angus (AAA), Alfredo Gusmán, consideró esta situación de restricciones como “muy triste” y advirtió que “estas reuniones de ahora no tienen el sustento final que tendría que tener, que sería levantar la medida, dar trabajo como corresponde para seguir creciendo en un sector como el agropecuario, en especial la ganaderías, que ha seguido apostando a pesar de las circunstancias y que sigue invirtiendo. Está mal para aquellos que ponen el hombro que se tomen medidas no pensadas”.

La exposición

Tras varios meses en que la Asociación Argentina de Angus no realizó sus tradicionales exposiciones y remates por la pandemia de coronavirus, que irrumpió justo cuando se cumplieron 100 años de la raza en el país, mayoritaria en el rodeo nacional y que cuenta con una genética de excelencia que es exportada a Canadá, México y Estados Unidos (este último de manera indirecta), se realizó en el predio de la Sociedad Rural de Tandil la 42ª. Exposición Nacional de Primavera y la 21ª. Exposición del Ternero Angus.

Al respecto, Gusmán remarcó que desde la entidad “estamos muy contentos, fundamentalmente por la concurrencia, por vernos la cara, ya que durante un año y medio tuvimos remates casi todos virtuales y exposiciones muy escasas. Todos sentimos el deseo de estar, de ver una pista y animales. Hubo una calidad excepcional y para lograr que vengan todos, aquí no hay obligación de venta. Hay animales que evidentemente van para la Exposición Rural de Palermo o se guardan para ser reproductores en los establecimientos”.

De la muestra participaron 380 Reproductores Angus (147 Machos y 233 Hembras), pertenecientes a 53 cabañas de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos. Paralelamente se realizó una concentración de centenares de vientres seleccionados que también serán rematados. La jura estuvo a cargo de Julio Fernández, quien destacó la gran cantidad de animales presentados y la altísima calidad, al afirmar que “la elección de los ganadores fue muy difícil en todas las categorías, lo que habla de la buena preparación y de la calidad genética presentada”.

Un toro colorado de la Cabaña Santa Rosa de Indio Nuevo, que llegó a la pista con el lote 143, fue elegido el Gran Campeón macho. En tanto, la Gran Campeón hembra correspondió al lote 48 de José Mammoliti, mientras que el Reservado Gran Campeón Macho correspondió al RP 951, expuesto en el lote 169 por Don Romeo, de Alejandro Spinella, y la Reservado Gran Campeón Hembra fue para el RP 460 del lote 43, presentado por Los Murmullos, de Compañía Argentina de Hacienda.

SEGUIR LEYENDO: