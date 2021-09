Nicolás Pino, presidente de la Rural: “Vemos con preocupación lo que está sucediendo con el dólar”

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, manifestó su preocupación por la situación económica del país, como la suba del dólar y la inflación, mientras la dirigencia del campo aguarda con expectativa la reunión de mañana con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en la que el Gobierno realizaría anuncios en relación a las restricciones para exportar carne vacuna.

“Veo un escenario en el que estamos complicados. Vemos con preocupación también lo que está ocurriendo con el dólar, y como va moviéndose. Vemos que la inflación, si bien ha bajado algún puntito, sigue estando en unos niveles altísimos. El tema de la carne es un tema que no se puede entender a esta altura todavía cómo seguimos con esta decisión que tomó el Gobierno, que es una pésima decisión para el país. No se puede creer que sigamos hablando de estas cosas, tendrían que abrir la exportación de carne. Ya estamos hablando con el nuevo ministro de Agricultura, que se mostró muy abierto al diálogo y al trabajo”, dijo el dirigente agropecuario en declaraciones radiales.

Nicolás Pino destacó la convocatoria de la semana pasada del titular de la cartera agropecuaria a los técnicos de las entidades de la Mesa de Enlace y cuyos encuentros continuarán en la jornada de hoy en la búsqueda de medidas para salir de la problemática de la exportación de carne vacuna y que serían anunciadas mañana a partir de las 18hs, durante una reunión del funcionario con gobernadores y los representantes de los productores agropecuarios.

El ministro de Agricultura busca destrabar el conflicto de la exportación de carne vacuna.

“Si bien el Gobierno dice que no puede destrabar de manera inmediata el problema, pero si ir destrabando ciertos puntos que van a aliviar la situación. El Gobierno con la exportación de carne vacuna se ha metido en un problema infernal, porque no sabe cómo salir del mismo. Más allá de las cantidades de toneladas o porcentajes que se habilitarían, nosotros decimos que hay lineas que se pueden y se deben destrabar ya, como es el caso de la exportación de la vaca de industria. Pero también es muy importante que el Gobierno libere la carne que esta stockeada, donde los frigoríficos están llenos de carne sus heladeras esperando los permisos para exportar y en la medida que eso no suceda no pueden seguir faenando porque se acumula la carne y no queda espacio”, agregó.

Presión impositiva

Otro de los temas que abordó el presidente de la Rural fue la alta presión impositiva que enfrenta el sector agropecuario, con impuestos que van desde tasas viales municipales hasta los derechos de exportación, produciéndose así una superposición de tributos. Pero el inconveniente mayor es que estas alícuotas se encuentran en constante actualización, por lo que la participación del Estado no para de crecer en la renta agrícola.

Los últimos datos de FADA sobre presión impositiva en el agro.

En ese sentido, el último índice que elaboró la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), reflejó que en el presente mes que la participación del Estado en la renta agrícola fue del 63,4% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol, presentando un aumento del 1,6% en comparación con junio pasado. Esto significa, que de cada $100 que genera el productor (ingresos menos costos), $63,40 se lo llevan los distintos niveles del Gobierno a través del cobro de impuestos.

Al respecto, Nicolás Pino sostuvo: “Hay lugares que están cobrando el 8% de Ingresos Brutos. Hay que bajar la presión impositiva al campo que es tremenda, y no estamos hablando del principal impuesto que es injusto y perverso que tiene el sector, que son las retenciones. Y es por eso que observamos que el ánimo del productor de soja va cayendo de cara a la próxima campaña, por el efecto de la elevada carga impositiva que llega al 33% en matera de retenciones”.

