El Senado votará la adhesión al PCT con una reserva en el Capítulo II. (Comunicación Institucional Senado)

Guardar

Cuando una empresa, una universidad o un investigador desarrolla algo nuevo y quiere protegerlo, el primer paso es patentarlo. El problema aparece cuando esa invención tiene que estar resguardada también en otros países: cada uno tiene sus reglas, sus plazos y sus trámites. Un acuerdo internacional ordena esa etapa inicial, y la Argentina formará parte de él.

Se trata del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido por su sigla en inglés, PCT. Lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y hoy lo integran otros 158 países. La Argentina era el único miembro del G20 que no estaba adherido.

PUBLICIDAD

El Senado aprobó la adhesión en 1998, pero pasaron décadas y nunca se concretó. Diputados lo votó recién en agosto de este año, con una modificación: dejó en reserva el Capítulo II. En octubre, las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria del Senado firmaron el dictamen y hoy, finalmente, la Cámara Alta lo aprobó.

La adhesión al PCT era uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre la Argentina y Estados Unidos. También figuraba entre los compromisos asumidos en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y con la EFTA, el bloque que integran Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el tratado

Para proteger una invención en otros países, había que presentar solicitudes por separado en cada uno y hacerlo dentro de un plazo de 12 meses. El PCT ofrece otro camino: una única solicitud internacional que inicia el proceso de protección en varios países a la vez.

Con un solo trámite, se podrá iniciar el proceso de protección de propiedad intelectual en múltiples países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales características del sistema se destacan:

Una sola solicitud permite iniciar el proceso en múltiples países.

Se reducen los costos y las complejidades administrativas.

El plazo para decidir en qué mercados se continúa con el trámite pasa de 12 a 30 meses.

El solicitante accede a información técnica y a evaluaciones preliminares que ayudan a definir una estrategia de protección.

El tratado no crea una “patente mundial”. Cada país conserva la facultad de analizar las solicitudes y de conceder o rechazar la patente según su propia legislación. En la Argentina, esa tarea seguirá a cargo del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Qué cambiará en la práctica

El principal efecto será para quienes desarrollan tecnología y buscan llegar a otros mercados: investigadores, universidades, emprendedores y empresas. Con el PCT podrán iniciar la protección de sus invenciones en varios países sin repetir el trámite en cada uno desde el comienzo. El cambio alcanza a sectores como la agroindustria, la salud, la biotecnología, la energía y la tecnología.

PUBLICIDAD

El PCT incluye una instancia opcional, el Capítulo II, que permite pedir un examen preliminar internacional antes de ingresar a las fases nacionales. Ese examen da un análisis adicional sobre si la invención es patentable y la posibilidad de responder observaciones o introducir modificaciones antes de avanzar en cada país.

La biotecnología será uno de las actividades más alcanzadas por los cambios en el sistema de patentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese capítulo fue el punto de fricción. Los laboratorios locales advirtieron sobre el “evergreening” o “reverdecimiento”, una práctica por la cual las empresas multinacionales podrían usar esa instancia para impulsar cambios menores en medicamentos ya existentes, sin mejoras terapéuticas reales, y extender así un monopolio. También señalaron que el INPI perdería margen de decisión, porque los informes preliminares de oficinas extranjeras condicionarían su autoridad.

PUBLICIDAD

Por eso, antes de firmar el dictamen en Diputados, el capítulo se dejó en reserva. Tras ser votado en el Senado, la Argentina adhirió al tratado sin esa instancia opcional.

La mirada de Amcham

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham) señaló que la adhesión al PCT abre las puertas a un sistema de propiedad intelectual “más moderno, previsible y alineado con estándares internacionales”. Según la entidad, la adhesión facilitará a investigadores, universidades y empresas la protección internacional de sus desarrollos, con menos costos, tiempos y complejidades.

Sobre el Capítulo II, Amcham considera que la adhesión plena, con esa instancia incluida, “hubiera sido el escenario más conveniente”, porque ofrece más elementos de análisis a los solicitantes. Sin embargo, frente al escenario legislativo actual, entiende que la incorporación del país al tratado era prioritaria, incluso con la reserva. A su juicio, representará un avance respecto de la situación actual y permitirá una convergencia progresiva hacia los estándares internacionales.

PUBLICIDAD

Para Amcham, la adhesión al PCT favorecerá la innovación, la inversión y la competitividad (DARPA)

Para la entidad, el PCT no es solo una herramienta vinculada con las patentes, sino que contribuye a fortalecer las condiciones para la innovación, la inversión y la competitividad. Por eso, sostiene que la adhesión es “un paso concreto para transformar innovación y conocimiento en desarrollo productivo”.

“Hoy, distintas compañías e instituciones argentinas ya utilizan el sistema PCT a través de filiales radicadas en otros países, lo que muestra la relevancia de la herramienta”, agregaron.

La importancia de las patentes en casos concretos

Para defender su postura a favor de la adhesión de la Argentina al PCT, Amcham describió el escenario que atraviesa el sector farmacéutico. Según el organismo, en esa industria las patentes ocupan un lugar central porque se vinculan con un proceso de desarrollo largo y costoso. “Crear un nuevo medicamento puede demandar entre 10 y 15 años y una inversión cercana a los USD 2.600 millones”, aseguraron. Menos del 10% de las moléculas en investigación recibe aprobación regulatoria y llega al mercado. Solo una de cada 5.000 moléculas descubiertas se comercializa.

PUBLICIDAD

Por los retrasos en el examen de las solicitudes, los medicamentos innovadores con patente tienen en promedio un período real de exclusividad de entre 8 y 12 años, de los 20 que prevé la ley desde la presentación. “Cuando ese plazo termina, ingresan los genéricos o biosimilares, lo que amplía la competencia y el acceso a los tratamientos”, explicaron.

Según Amcham, por los retrasos en los trámites, los medicamentos innovadores con patente tienen en promedio un período real de exclusividad de entre 8 y 12 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, según el informe más reciente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la industria farmacéutica representa cerca del 50% de la inversión privada total en I+D, con más de USD 700 millones por año. De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de investigación, 9,5 corresponden a estudios clínicos. Las empresas asociadas a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a las farmacéuticas de innovación, aportan el 95% de ese total.

PUBLICIDAD

Amcham también detalló efectos en otros sectores. En el agro, donde el desarrollo de semillas y biotecnología requiere años de validación científica y ensayos en campo, aseguran que un esquema de protección previsible permitirá recuperar inversiones y facilitará la transferencia de tecnología. En los emprendimientos y las startups, cuyo valor suele estar en intangibles como software, algoritmos o desarrollos tecnológicos, los activos protegidos ayudarán a conseguir financiamiento, a cerrar alianzas y a salir a otros mercados.

Qué espera el sector privado

Tras la aprobación de la adhesión al PCT, los representantes de AmCham aseguraron que esto representa una oportunidad para que la Argentina fortalezca su participación en la economía del conocimiento, facilite la proyección internacional de sus desarrollos y genere mejores condiciones para investigadores, universidades, emprendedores y empresas que buscan transformar las ideas y el proceso de innovación en nuevas oportunidades de crecimiento.

PUBLICIDAD

“Celebramos que la Argentina avance en su integración a los sistemas internacionales que impulsan el desarrollo tecnológico. Es una señal importante de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor que tienen el conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual para construir una economía más competitiva. Después de tantos años de trabajo, este paso nos acerca a una Argentina integrada a los centros de innovación globales”, señaló Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina.

El sector privado espera que la adhesión al PCT le dé un impulso al desarrollo tecnológico en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) celebraron la decisión tomada por el Congreso, a la cual calificaron de “histórica”. Desde le entidad, aseguraron que “este avance envía una señal clara de compromiso con la investigación, el desarrollo y la inversión en ciencia y tecnología”. Asimismo, señalaron que, al simplificar la presentación de solicitudes de patentes en distintos países, “el PCT permitirá que investigadores, universidades, startups, pymes y empresas nacionales e internacionales que desarrollan actividades de innovación en la Argentina cuenten con una herramienta clave para proteger sus invenciones y proyectarlas internacionalmente”.

Por último, consideraron que la adhesión al PCT representa una oportunidad para fortalecer la transferencia de tecnología, facilitar la internacionalización de las invenciones desarrolladas en el país y promover una mayor articulación entre el sistema científico, las universidades y el sector productivo.