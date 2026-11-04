El magnate que protagoniza un escándalo financiero en EEUU vende su equipo de Fórmula 1: cuál es su conexión con la Argentina

El magnate buscaría un nuevo dueño para Cadillac REUTERS/Daniel Becerril

Guardar

La venta de Cadillac sería el último eslabón de una cadena de desinversiones que arrancó en el momento en que la investigación federal comenzó a apretar. En junio de 2025, Walter había comprado la mayoría de los Los Ángeles Lakers por USD 10.000 millones, el precio más alto pagado hasta entonces por una franquicia deportiva. Apenas 14 meses después, en agosto de 2026, los vendió a Bob Iger —ex CEO de Disney— y al inversor Josh Kushner por USD 12.500 millones.

PUBLICIDAD

En septiembre se desprendió de su participación en el Chelsea Football Club de la Premier League inglesa. También explora la posible venta de los Los Ángeles Sparks de la WNBA. Lo único que declaró fuera de discusión son los Los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol que lidera desde 2012 y que ganó la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025.

La casa de Peter Thiel en Barrio Parque

Según Sportico, hay al menos siete partes interesadas en adquirir el equipo de Fórmula 1. El propio grupo había declarado que no estaba considerando vender su participación en Cadillac ni en ningún otro negocio de TWG Motorsports, aunque casi al mismo tiempo reconoció que Walter y sus socios evalúan ofertas serias de manera habitual.

PUBLICIDAD

Por qué buscaría desprenderse del equipo de F1

Entrar a la parrilla de la Fórmula 1 le costó a TWG alrededor de USD 450 millones en concepto de dilución, más al menos USD 1.000 millones adicionales en inversión operativa, según estimaciones del mercado. El equipo camina hacia una pérdida de aproximadamente USD 400 millones solo en 2026. En la pista, los resultados no acompañan. Cadillac es el único equipo que llega al Gran Premio de Brasil sin un solo punto en el campeonato. Las valuaciones de los otros 10 equipos de la grilla promedian USD 3.420 millones, lo que hace que el precio pedido —USD 3.000 millones— parezca más conservador que abusivo para los estándares del certamen.

El equipo fue originalmente armado por Michael Andretti, hijo del legendario piloto Mario Andretti y empresario del automovilismo estadounidense. En la alineación actual corren el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

PUBLICIDAD

Los argentinos en el entramado

El escándalo incluye, además, nombres argentinos. El más visible en el expediente es Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company (ABS Capco) desde 2015: fue presidente de Guggenheim Partners Latin America y ocupó cargos en Lehman Brothers, Bear Stearns y Banco Santander. ABS Capco funcionó como una de las principales intermediarias para canalizar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios de Walter, a través de sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultó difícil de rastrear.

Juan Ball

Walter y Juan Ball compraron además, junto al empresario Pablo Stalman, una residencia de USD 85 millones en Malibú sin fondos de Guggenheim ni de las aseguradoras, según confirmaron ante la SEC.

PUBLICIDAD

Su hermano, Diego Ball, ya había estado bajo la lupa regulatoria: en 2017, Bloomberg informó que la SEC examinaba sus vínculos con Guggenheim, cuyas compañías realizaron cerca de USD 1.000 millones en transacciones con la firma. Diego Ball era además dueño de una propiedad en Barrio Parque que fue adquirida luego por el magnate tecnológico Peter Thiel.

Un tercer argentino aparece en el expediente: Federico Hermida, directivo de ABS Capco, a cuyas empresas la aseguradora EquiTrust prestó USD 500 millones en 2026 según el Wall Street Journal. Ninguno de los tres fue imputado.

La conexión argentina con el equipo tiene además otra historia. Bárbara Bessolo llegó a Indianápolis en 1987 como única representante argentina en los Juegos Panamericanos —tenía 15 años y competía en gimnasia rítmica— y volvió décadas después como empresaria tecnológica. Acordó con Michael Andretti construir una empresa conjunta llamada AndrettiEdge que combinaría su tecnología con el apellido del piloto, pero en 2021 Andretti lanzó un vehículo de inversión de USD 200 millones que replicaba ese modelo sin incluirla. Bessolo presentó una demanda por robo de propiedad intelectual e incumplimiento de contrato por USD 100 millones, que incluye también a Palantir, la empresa de Thiel. El caso sigue en instrucción.

PUBLICIDAD

El origen del dilema

El detonante del conflicto fue una citación del gran jurado federal. En febrero de 2026, las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring Life and Annuity —ambas controladas por Walter a través de TWG— recibieron intimaciones del DOJ. Las revelaron en documentos presentados el 26 de junio, publicados inicialmente por Bloomberg Law. Los fiscales federales de Manhattan y la SEC investigan si participaciones en créditos privados que las aseguradoras declaraban como no afiliadas estaban, en realidad, vinculadas a otros negocios de Walter.

The TWG Global logo is seen on a web browser in this illustration taken on August 17, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La reformulación de balances que siguió fue significativa. Delaware Life había informado que alrededor del 3% de sus activos invertidos —unos USD 1.400 millones— estaban vinculados a partes relacionadas. Los informes corregidos mostraron al menos USD 17.000 millones, equivalentes a por lo menos el 39% del total. La calificadora AM Best calculó que las inversiones afiliadas pasaron del 3% al 42% a fines de 2025. A marzo de 2026, Delaware Life tenía unos USD 69.000 millones en activos; Clear Spring, alrededor de USD 16.000 millones.

PUBLICIDAD

La investigación no se quedó en los papeles. Según informó el Financial Times, Walter entregó su teléfono y su computadora a los investigadores federales, al igual que Dina DiLorenzo, presidenta de Guggenheim Investments. Los dispositivos fueron incautados luego de que agentes federales interceptaran el avión privado de Walter en Chicago en septiembre de 2025, aunque, hasta el momento, no se presentaron cargos. TWG Global niega haber cometido irregularidad alguna y declaró que sus directivos “siempre actuaron de buena fe”.