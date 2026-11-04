Economía

El magnate que protagoniza un escándalo financiero en EEUU vende su equipo de Fórmula 1: cuál es su conexión con la Argentina

Mark Walter es investigado por el Departamento de Justicia por ocultar USD 20.000 millones en sus aseguradoras. Dos financistas argentinos con historia en Wall Street aparecen en el expediente federal

El magnate buscaría un nuevo dueño para Cadillac REUTERS/Daniel Becerril
El magnate buscaría un nuevo dueño para Cadillac REUTERS/Daniel Becerril
Guardar
Mark Walter, el magnate de 66 años que fundó Guggenheim Partners, es dueño de los Los Ángeles Dodgers y controla el equipo Cadillac de la Fórmula 1, está en el centro de una investigación federal en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) indagan si sus aseguradoras ocultaron más de USD 20.000 millones en préstamos a empresas vinculadas a él. Ahora, busca vender el equipo Cadillac por al menos USD 3.000 millones. En el entramado, además, aparecen dos hermanos argentinos con larga trayectoria en Wall Street: uno de ellos era dueño de la mansión de Barrio Parque que compró recientemente el magnate tecnológico Peter Thiel.

La venta de Cadillac sería el último eslabón de una cadena de desinversiones que arrancó en el momento en que la investigación federal comenzó a apretar. En junio de 2025, Walter había comprado la mayoría de los Los Ángeles Lakers por USD 10.000 millones, el precio más alto pagado hasta entonces por una franquicia deportiva. Apenas 14 meses después, en agosto de 2026, los vendió a Bob Iger —ex CEO de Disney— y al inversor Josh Kushner por USD 12.500 millones.

PUBLICIDAD

En septiembre se desprendió de su participación en el Chelsea Football Club de la Premier League inglesa. También explora la posible venta de los Los Ángeles Sparks de la WNBA. Lo único que declaró fuera de discusión son los Los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol que lidera desde 2012 y que ganó la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025.

Casa Peter Thiel Barrio Parque
La casa de Peter Thiel en Barrio Parque

Según Sportico, hay al menos siete partes interesadas en adquirir el equipo de Fórmula 1. El propio grupo había declarado que no estaba considerando vender su participación en Cadillac ni en ningún otro negocio de TWG Motorsports, aunque casi al mismo tiempo reconoció que Walter y sus socios evalúan ofertas serias de manera habitual.

PUBLICIDAD

Por qué buscaría desprenderse del equipo de F1

Entrar a la parrilla de la Fórmula 1 le costó a TWG alrededor de USD 450 millones en concepto de dilución, más al menos USD 1.000 millones adicionales en inversión operativa, según estimaciones del mercado. El equipo camina hacia una pérdida de aproximadamente USD 400 millones solo en 2026. En la pista, los resultados no acompañan. Cadillac es el único equipo que llega al Gran Premio de Brasil sin un solo punto en el campeonato. Las valuaciones de los otros 10 equipos de la grilla promedian USD 3.420 millones, lo que hace que el precio pedido —USD 3.000 millones— parezca más conservador que abusivo para los estándares del certamen.

El equipo fue originalmente armado por Michael Andretti, hijo del legendario piloto Mario Andretti y empresario del automovilismo estadounidense. En la alineación actual corren el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Los argentinos en el entramado

El escándalo incluye, además, nombres argentinos. El más visible en el expediente es Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company (ABS Capco) desde 2015: fue presidente de Guggenheim Partners Latin America y ocupó cargos en Lehman Brothers, Bear Stearns y Banco Santander. ABS Capco funcionó como una de las principales intermediarias para canalizar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios de Walter, a través de sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultó difícil de rastrear.

Retrato de Juan Ball, hombre de cabello gris y barba. Viste camisa blanca y chaqueta azul oscuro. Al fondo, un edificio de tonos marrones y luz solar
Juan Ball

Walter y Juan Ball compraron además, junto al empresario Pablo Stalman, una residencia de USD 85 millones en Malibú sin fondos de Guggenheim ni de las aseguradoras, según confirmaron ante la SEC.

Su hermano, Diego Ball, ya había estado bajo la lupa regulatoria: en 2017, Bloomberg informó que la SEC examinaba sus vínculos con Guggenheim, cuyas compañías realizaron cerca de USD 1.000 millones en transacciones con la firma. Diego Ball era además dueño de una propiedad en Barrio Parque que fue adquirida luego por el magnate tecnológico Peter Thiel.

Un tercer argentino aparece en el expediente: Federico Hermida, directivo de ABS Capco, a cuyas empresas la aseguradora EquiTrust prestó USD 500 millones en 2026 según el Wall Street Journal. Ninguno de los tres fue imputado.

La conexión argentina con el equipo tiene además otra historia. Bárbara Bessolo llegó a Indianápolis en 1987 como única representante argentina en los Juegos Panamericanos —tenía 15 años y competía en gimnasia rítmica— y volvió décadas después como empresaria tecnológica. Acordó con Michael Andretti construir una empresa conjunta llamada AndrettiEdge que combinaría su tecnología con el apellido del piloto, pero en 2021 Andretti lanzó un vehículo de inversión de USD 200 millones que replicaba ese modelo sin incluirla. Bessolo presentó una demanda por robo de propiedad intelectual e incumplimiento de contrato por USD 100 millones, que incluye también a Palantir, la empresa de Thiel. El caso sigue en instrucción.

El origen del dilema

El detonante del conflicto fue una citación del gran jurado federal. En febrero de 2026, las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring Life and Annuity —ambas controladas por Walter a través de TWG— recibieron intimaciones del DOJ. Las revelaron en documentos presentados el 26 de junio, publicados inicialmente por Bloomberg Law. Los fiscales federales de Manhattan y la SEC investigan si participaciones en créditos privados que las aseguradoras declaraban como no afiliadas estaban, en realidad, vinculadas a otros negocios de Walter.

The TWG Global logo is seen on a web browser in this illustration taken on August 17, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
The TWG Global logo is seen on a web browser in this illustration taken on August 17, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La reformulación de balances que siguió fue significativa. Delaware Life había informado que alrededor del 3% de sus activos invertidos —unos USD 1.400 millones— estaban vinculados a partes relacionadas. Los informes corregidos mostraron al menos USD 17.000 millones, equivalentes a por lo menos el 39% del total. La calificadora AM Best calculó que las inversiones afiliadas pasaron del 3% al 42% a fines de 2025. A marzo de 2026, Delaware Life tenía unos USD 69.000 millones en activos; Clear Spring, alrededor de USD 16.000 millones.

La investigación no se quedó en los papeles. Según informó el Financial Times, Walter entregó su teléfono y su computadora a los investigadores federales, al igual que Dina DiLorenzo, presidenta de Guggenheim Investments. Los dispositivos fueron incautados luego de que agentes federales interceptaran el avión privado de Walter en Chicago en septiembre de 2025, aunque, hasta el momento, no se presentaron cargos. TWG Global niega haber cometido irregularidad alguna y declaró que sus directivos “siempre actuaron de buena fe”.

Temas Relacionados

CadillacFórmula 1AseguradorasMark Walterdenunciaestafafraudeinvestigaciónsegurosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras dos días sin sumar divisas, el Banco Central volvió a comprar dólares

La autoridad monetaria adquirió USD 9 millones luego de un comienzo de noviembre sin compras oficiales. Las reservas internacionales se acercaron a USD 50.500 millones

Tras dos días sin sumar divisas, el Banco Central volvió a comprar dólares

Crisis en una reconocida fábrica de tractores: los trabajadores tomaron las plantas y exigen el pago de sueldos

Operarios de Córdoba y de La Banda, en Santiago del Estero, paralizaron la producción tras meses de incumplimientos salariales; la empresa acumula $1.028 millones en cheques rechazados

Crisis en una reconocida fábrica de tractores: los trabajadores tomaron las plantas y exigen el pago de sueldos

Elecciones en EEUU: cómo cambia el escenario económico y financiero para la Argentina con el triunfo demócrata

El gobierno de Trump afrontará los próximos dos años con el Congreso en manos de la oposición demócrata. El nuevo contexto influye en el desempeño de las acciones y bonos domésticos

Elecciones en EEUU: cómo cambia el escenario económico y financiero para la Argentina con el triunfo demócrata

“Cualquiera cree que puede ser presidente”: la reflexión de Luis Caputo sobre los dirigentes que aspiran a suceder a Javier Milei

Durante una conferencia de FIEL, el ministro de Economía sostuvo que nadie puede reemplazar al Presidente y advirtió sobre los riesgos de abandonar el rumbo económico del Gobierno; “No se coman la curva”, dijo

“Cualquiera cree que puede ser presidente”: la reflexión de Luis Caputo sobre los dirigentes que aspiran a suceder a Javier Milei

Tesla abrirá su primera concesionaria en la Argentina: dónde estará y para cuándo está planificada la apertura

La compañía de autos eléctricos desembarcará en un importante centro comercial de la zona norte bonaerense. El proyecto contempla un sector de exhibición y un circuito para que los visitantes puedan probar los vehículos, además del local de venta

Tesla abrirá su primera concesionaria en la Argentina: dónde estará y para cuándo está planificada la apertura

DEPORTES

Con gol de Enzo Fernández, el Manchester City empata contra RB Leipzig por la Champions League: la agenda completa

Con gol de Enzo Fernández, el Manchester City empata contra RB Leipzig por la Champions League: la agenda completa

Revelaron los nombres y nacionalidades de los seis periodistas que votaron a Lionel Messi para ganar el Balón de Oro 2026

El impactante elogio de Diego Latorre a una de las joyas de Boca Juniors: “Me deslumbra”

Una argentina, nominada al premio a la mejor velista joven del mundo

Comenzó la venta de entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Lizy Tagliani repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: “Yo sabía donde meterme para que no me encontraran las patotas”

Lizy Tagliani repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: “Yo sabía donde meterme para que no me encontraran las patotas”

Ron Wood llegó a Buenos Aires y fue recibido con el fervor de “la patria Stone”

Un llamado al 911 y el pedido de asistencia médica: qué dice el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco

Barbie Simons contó que perdió la herencia de su padre a causa de una estafa: “Fue como que me lo vuelvan a quitar”

Moria Casán leyó en vivo un mensaje privado que le mandó Andy Kusnetzoff: “¿De dónde sacaste eso?"

INFOBAE AMÉRICA

Gas natural en Perú: conexiones llegan a 2,6 millones, pero nuevos usuarios conectados cayeron en 2025

Gas natural en Perú: conexiones llegan a 2,6 millones, pero nuevos usuarios conectados cayeron en 2025

Escribió sobre magos olvidados, lo guardó en secreto y tras 100 años salió a la luz: encuentran un texto perdido de Houdini

La restricción migratoria amenaza las remesas que sostienen hasta el 27% del PIB en Centroamérica según informe

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Capturan en Honduras a 18 presuntos integrantes del Cártel del Diablo