Números rojos en medio del contagio global: las acciones argentinas tuvieron 5 días de caídas consecutivas y se disparó el riesgo país

Las bolsas de la región operaron con fuertes caídas semanales.

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Los activos financieros de Argentina estuvieron negociados en baja a lo largo de la última semana, bajo una excepcional presión desde el exterior dada la ola de ventas de acciones tecnológicas en Wall Street y el resultado electoral en Brasil, que condicionaron un entorno de pérdidas a escala regional.

De hecho, las acciones de la Bolsa porteña replicaron el recorrido del índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo, que después de la consagración de Lula da Silva para un cuarto mandato, encadenó cinco sesiones consecutivas de pérdidas para acumular una baja semanal de 18,2 por ciento.

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El índice MSCI Merval quedó debajo de los 92.000 puntos, con un descenso de 10,1% en pesos y de 10,6% medido en la paridad del dólar del “contado con liquidación”.

Entre las acciones y ADR argentinos más representativos operados en dólares en Nueva York se extendieron los números negativos: YPF (-7,9%), Grupo Galicia (-15%), Edenor (-17,2%), Mercado Libre (-10,1%), Banco Supervielle (-17,1%), Vista Energy (-5,7%) y Pampa Energía (-9%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promediaron una contundente baja de 3% semanal, mientras que el riesgo país de JP Morgan se disparó más de 80 unidades, para alcanzar los 790 puntos básicos, un máximo desde el 24 de octubre de 2025 -la rueda previa a las elecciones legislativas que habían convulsionado al mercado-.

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Desde Vector Investments destacaron que “el escenario internacional continúa combinando crecimiento económico con inflación y tasas de interés elevadas. A nivel local, la estabilidad de la renta fija en pesos contrasta con la volatilidad de las acciones y los desafíos que plantea la desaceleración de la actividad”.

“La señal principal es una economía global que conserva crecimiento, pero enfrenta inflación y tasas elevadas, mientras las valuaciones tecnológicas muestran mayor sensibilidad al costo de inversión. En Argentina, la renta fija local y el fondeo corto permanecen ordenados pese a la volatilidad externa”, señaló Vector Investments.

El contexto internacional explicó la mayor parte de la intensa continuidad de ventas de los activos argentinos. El panel tecnológico Nasdaq cayó un 2%; el Dow Jones de Industriales, un 0,8%, y el promedio S&P 500 cedió 0,6 por ciento.

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“Fue una de las semanas más cargadas de la temporada de resultados, con foco en Alphabet (-12,5% semanal), Microsoft (-0,5%) y Amazon (-3,3%). Los resultados confirmaron que la IA ya se refleja en ingresos, con fuerte crecimiento en cloud y backlogs elevados. Sin embargo, el mercado empezó a castigar el capex financiado por fuera del flujo de caja: Alphabet fue la más golpeada y Microsoft la más defensiva. Los proveedores de infraestructura, como SK Hynix (-8% semanal), siguen beneficiándose, y Visa (+1,7%), Mastercard (+2,6%), Coca-Cola (+1,5%) y Eli Lilly (+10,4%) mostraron solidez. La próxima semana reportan Apple (+0,2% semanal), Palantir (-7,1%), AMD (-3,2%), Uber (-2,1%) y McDonald’s (+4%), entre otros”, sintetizó IEB. También destacaron las bajas semanales Nvidia (-3%) e Intel (-24,3%).

Acciones locales en EEUU (Rava Bursátil-precios en dólares)

Los expertos de Balanz explicaron que “las condiciones financieras finalmente cedieron con el deterioro en los precios de los activos, con lo que la renta fija de calidad tuvo una bocanada de aire fresco. A pesar de esto, las expectativas de crecimiento en Estados Unidos se estuvieron revisando al alza para 2026 y 2027″.

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“En el corto plazo, la dinámica en Medio Oriente aparece como el riesgo más claro para los activos financieros. No obstante, el elefante en la habitación sigue siendo el mix fiscal y de deuda en Estados Unidos, algo que volverá a la mesa en 2027 con la discusión sobre el techo de la deuda”, consideraron desde Balanz.

“La mirada mensual refleja un deterioro más extendido. Con el ‘contado con liquidación’ avanzando 2,1%, los únicos instrumentos que lograron retornos positivos en dólares fueron los Boncer (+0,4%) y las Lecaps (+0,1%). En el extremo opuesto, el Merval encabezó las pérdidas, con una caída de 6,3%, seguido por los Globales (-3,1%) y los Bonares (-2,1%). La corrección alcanzó así tanto a la renta variable como a la deuda soberana”, detalló GMA Capital.

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El dólar mayorista cerró a $1.534, con lo que redujo la ganancia de octubre a 17 pesos o un 1,1%, frente a estimaciones preliminares de inflación de consultoras, que ubican la variación de precios entre el 1,8% y el 2% durante el corriente mes.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 4,50 pesos (+0,3%), por debajo del aumento de 11,50 pesos registrado en la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.950,97 pesos. El tipo de cambio oficial quedó ahora a 416,97 pesos o 27,2% de ese límite para la libre flotación. La autoridad monetaria compró divisas en el mercado solo en las ruedas del jueves y el viernes, por un total de 143 millones de dólares.

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“Esta semana, producto del fixing de la Lelink D30O6, el habitual ‘rolleo’ de futuros de fin de mes y la sorpresa electoral en Brasil, vimos un dólar presionado y el BCRA optó por correrse -a sabiendas de que en octubre ya se llevó USD 1.300 millones y, en el año, cerca de USD 16.000 millones-. De hecho, los datos de depósitos en el BCRA marcan que el Tesoro habría vendido USD 90 millones el lunes y recomprado una parte entre el martes y miércoles, USD 30 millones”, indicó IEB.

El dólar al público quedó ofrecido a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En la semana ganó diez pesos o 0,7 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.562,04 para la venta y $1.509,25 para la compra. El dólar blue, a $1.565, cerró al mismo nivel que el viernes anterior.

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Por otro lado, los agentes cambiarios mantuvieron el foco en la dinámica del real brasileño, operado el viernes a 5,43 unidades por dólar, con alza de 9,7% en la semana. En la plaza doméstica, el precio del real al público en el Banco Nación cayó 21 pesos o 6,6%, a $296 por unidad, desde los $317 del viernes 23.