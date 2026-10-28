Bajó el riesgo país y el dólar se estabilizó pero sigue el viento de frente: vuelven a subir las tasas en EEUU

El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a diez años subió al 5% luego de la reactivación del sector de inteligencia artificial. (EFE/EPA/Sarah Yenesel)

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La caída del mercado se atenuó en Brasil y también en la Argentina: los bonos y el dólar tuvieron leves recuperaciones, pero los demás activos de riesgo continuaron en baja.

En Brasil los bonos tuvieron una leve alza que generó una baja del riesgo país de apenas 3 puntos, a 180 puntos básicos. Antes de las elecciones el riesgo brasileño estaba en 160 puntos. El aumento tras las elecciones fue de 12,5%. Brasil sigue undécimo en el ranking de la región, encabezado por la Argentina con 753 puntos básicos. Venezuela no califica en este ranking.

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El riesgo país de la Argentina bajó 12 unidades (-1,6%) tras una recuperación de los bonos de hasta 1%. Lo que preocupa es que los bonos del Tesoro de Estados Unidos comenzaron a bajar tras la recuperación de la confianza en el sector de Inteligencia Artificial. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó a 5% y es otro obstáculo para la Argentina y la región.

La Bolsa de San Pablo cayó 0,51% y no se recuperaron acciones como la de Petrobras que perdió casi 1%. Con la relación dólar – real no hubo demasiado para festejar porque la divisa recuperó 1,20% al cerrar a 5,35 por dólar. El viernes cotizaba a 4,96 frente al dólar.

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De todas maneras, cualquier mejora en la economía brasileña tiene una influencia acotada en los mercados locales porque el problema no radica en las cotizaciones, sino en el cambio del panorama político tras la reafirmación de un Gobierno de características distintas al de Javier Milei.

La esperanza de alguna mejora en las perspectivas argentinas es que el ajuste de Brasil comience cuanto antes porque debería ser más duro y prolongado que el de la Argentina y los títulos que podrían aumentar el riesgo no son los nominados en dólares sino en reales.

La deuda interna de Brasil consume casi seis puntos del Producto Bruto Interno frente a una tasa de interés que casi triplica a la inflación. (REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo)

Brasil no tiene problemas con su deuda externa, sino con la deuda interna, cuyos intereses le consumen casi 6 puntos del PBI. Para recortar este gasto, debería bajar la tasa de interés de referencia que casi triplica a la inflación. Pero para reducir la tasa, debería tener el consenso de los inversores y el apoyo legislativo. Lula hoy carece de ambos.

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La Argentina tiene un plazo corto para recuperar la fe de los votantes, pero chances no le faltan. Un artículo de la Fundación Mediterránea de Gerardo Alonso Schwarz señala que las exportaciones argentinas atraviesan una etapa de recuperación y “podrían superar los USD 100.000 millones en 2026, alcanzando el récord”. El crecimiento está impulsado principalmente por mayores volúmenes exportados, con el agro como protagonista y una participación creciente de la energía y la minería.

Esa proyección descansa en tres claves, según el artículo:

Mayor participación mundial. Después de tocar un piso del 0,28% en 2023, la participación argentina en las exportaciones globales se recuperó al 0,33% en 2024 y 2025 , y podría alcanzar el 0,37% en 2026.

Más volumen que precio. Entre 2023 y 2025, las cantidades exportadas de soja crecieron 545% , frente a un aumento del 368% en su valor. En el litio, los volúmenes subieron 170%, pero los ingresos apenas 47%, reflejando la caída de su cotización internacional.

Nuevos motores regionales. La Región Pampeana concentra casi dos tercios de las exportaciones, mientras el NOA gana protagonismo con el litio y el azúcar, el NEA con la actividad foresto-industrial y la yerba mate, y la Patagonia con los hidrocarburos.

Si el gobierno logra recuperar el consumo y reactivar la economía, el panorama puede cambiar. Por ahora, todos los pronósticos están dentro de una licuadora y nadie puede ver lo que saldrá de allí.

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Esto explica que en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se hayan operado USD 430 millones y el Banco Central no haya realizado compras por segunda rueda consecutiva. Lo positivo fue la recuperación del peso ya que la cotización del dólar bajó $3 (-0,2%) a $1.528.

La consultora F2, de Andrés Reschini, estimó que es probable que el Gobierno haya vendido futuros y bonos dollar linked (DL). El Tesoro habría vendido reservas, al menos, este lunes. El tipo de cambio está arriba 0,6% desde el viernes y 1,4% en el mes. Para F2, la situación no parece fuera de control y la presión del fixing va a aflojar, aunque el real puede seguir volátil.

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El riesgo país de la Argentina bajó doce unidades tras una recuperación de hasta el 1% en los bonos soberanos. (NA)

En la plaza financiera los dólares que están afuera del cepo, bajaron. El MEP retrocedió $11 (-0,7%) al cerrar a $1.563. El contado con liquidación (CCL) perdió $26 (-1,5%) y la brecha se redujo de 8% a 5,76%. El “blue” se mantuvo en $1.575.

El índice Merval de las acciones líderes cedió 2,6% en pesos y 1,6% en dólares. Esta vez las acciones más castigadas fueron Ternium (-4,8%) y Telecom y Edenor (-4,3%). Los bancos tuvieron bajas promedio de 2%.

El tema de hoy es la licitación de letras del Tesoro que debe renovar $10,8 billones. Según Mills Capital “el menú es el más diversificado desde julio (cubre todas las curvas): Lecap (febrero 2027), dos Boncer (marzo y octubre 2027), TAMAR (agosto), Dual CER/TAMAR (diciembre 2028) y una LELINK (enero). El regreso de la curva CER luego de 1 mes es una novedad ya que a fin de septiembre esos dos puntos de la curva operaban en CER +5% y 7% respectivamente. Ahora lo hacen en CER +3% y 5,5%, tasas reales más bajas. A su vez, los vencimientos quedaron acotados a $10,8 billones luego de que la conversión de la D30O6 rescató el 73% del circulante”.

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El informe de Mills Capital agrega que “el Dual ofrecido se acortó un año: se ofrece el TXMD8 a diciembre de 2028 en lugar del TXMD9 a diciembre de 2029 que se licitó hace dos semanas. No está el Dual TAMAR/DL (TMVE8) que había capturado USD 727 millones (16%) de demanda en la licitación anterior, y la única opción de cobertura cambiaria es una LELINK corta a tres meses. Tampoco hay AO29, siendo esta la quinta licitación consecutiva sin Bonares en dólares. Es decir, si bien se amplió el menú, parece que el Tesoro sigue cuidando el costo de renovar la deuda.”

Durante la rueda nocturna, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York se mantenían neutros. El petróleo recuperaba 0,70% y el Brent cotizaba en USD 110. También se recuperaban las cotizaciones del trigo, el maíz y la soja.

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El escenario de hoy puede mostrar algo de equilibrio, pero la amenaza política no es un problema del corto plazo.