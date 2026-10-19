Argentina LNG: YPF y sus socios internacionales definen quién proveerá los tubos del gasoducto más grande de Vaca Muerta

Argentina LNG prevé exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL a partir de 2031 desde dos unidades FLNG frente al Golfo San Matías

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Este martes se conocerá un nuevo avance para el Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL, referido en el ámbito petrolero internacional por su sigla en inglés, LNG) que llevan a cabo YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. Mañana se definirá quién fabricará los tubos para el gasoducto de más de 500 kilómetros que forma parte de la iniciativa más grande presentada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión total estimada en USD 51.000 millones.

La licitación, estimada en USD 2.000 millones, representa la mayor compra de caños de la historia energética del país. La compulsa abarca la tubería para dos gasoductos de 48 pulgadas —1.219 milímetros de diámetro exterior— y un poliducto de 24 pulgadas, unos 610 milímetros. Según fuentes que siguen el proceso, será la primera vez que se adquieran en la Argentina caños con ese diámetro, ese espesor y ese libraje.

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El proyecto Argentina LNG, cuya decisión final de inversión se firmará en poco más de un mes, busca vender a gran escala el gas que se extrae de Vaca Muerta. Para lograrlo, el plan contempla un gasoducto troncal de 527 kilómetros desde Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, hasta Sierra Grande, en Río Negro, donde se ubicarán los dos buques fábrica licuefactores —conocidos como unidades FLNG, que licuarán el gas para su posterior exportación— frente al Golfo San Matías. El plan incluye, además, una planta de tratamiento de escala comparable a la refinería que YPF tiene en La Plata, el mayor complejo industrial del país.

Las proyecciones de la petrolera de mayoría estatal son ambiciosas: el proyecto generaría exportaciones por USD 10.000 millones anuales a partir de 2031, cuando las dos unidades FLNG comiencen a operar con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas de GNL por año, escalable hasta 18 millones. Para ese año, la inversión acumulada rondaría los USD 29.000 millones, de los cuales unos USD 24.000 millones corresponden a infraestructura —ductos, instalaciones portuarias, plantas de procesamiento y las unidades de licuefacción— y otros USD 5.000 millones al desarrollo de los recursos gasíferos.

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Cómo es el mecanismo para conseguir el precio más bajo en sus licitaciones

Marín, presidente y CEO de YPF, con su par italiano Claudio Descalzi, CEO de ENI

Para definir al ganador, el consorcio utilizará el mismo sistema que ya empleó para adjudicar la construcción del gasoducto: la subasta japonesa inversa modificada. El mecanismo, implementado por decisión de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, funciona como una subasta tradicional pero al revés: en lugar de pujar hacia arriba, los oferentes compiten hacia abajo.

Antes de que comience la compulsa, todas las empresas participantes deben tener aprobadas sus condiciones técnicas, legales y financieras, y el contrato firmado. Solo entonces, en igualdad de condiciones, arranca la competencia por precio. Un software envía a todos los participantes el precio de partida y les pregunta si lo aceptan. Quienes dicen que sí pasan a la siguiente ronda, donde el número baja. Quienes se retiran no saben si hay otros que también lo hicieron, y quienes permanecen tampoco saben cuántos competidores siguen activos.

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“Hay un caso que hicimos que estuvieron horas compitiendo con ellos mismos”, reveló Marín sobre el efecto que genera el diseño: el instinto de ganar empuja a los oferentes a seguir bajando incluso cuando podrían haberse detenido. “No hay lobby. Se acabó”, sintetizó Marín. Un escribano público y el vicepresidente de la compañía supervisan el proceso incomunicados, sin contacto con el resto de la empresa hasta que la subasta concluye. Al cierre, el acta se labra de forma inmediata.

La construcción del gasoducto ya está adjudicada

La licitación de los tubos se suma a una definición que ya ocurrió: el 9 de julio, el consorcio adjudicó la construcción del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina. La obra quedó en manos de Pumpco, la constructora cuyos accionistas son también dueños del Inter Miami, donde juega Lionel Messi, y Bonatti, con el respaldo de Contreras Hermanos. Tanto la estadounidense Pumpco como la italiana Bonatti construirán infraestructura en el país por primera vez. Contreras Hermanos, en tanto, participó en el diseño e ingeniería del proyecto, pero no compitió en la licitación porque esta tuvo carácter exclusivamente internacional.

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Vista de las oficinas centrales de la petrolera argentina YPF, en Buenos Aires, Argentina, el 20 de noviembre de 2023. Foto de archivo. REUTERS/Agustin Marcarian

La oferta ganadora resultó un 15% inferior a la presentada por la unión transitoria de Techint y Sacde, lo que representó un ahorro superior a los USD 150 millones sobre un contrato cercano a los USD 1.200 millones. De esta manera, el Grupo Techint acumuló su tercera derrota en licitaciones vinculadas a proyectos de GNL en la Argentina. A comienzos de año, Tenaris perdió la provisión de caños para Southern Energy (SESA) —el otro proyecto de exportación de gas licuado en el país, liderado por Pan American Energy— frente a la india Welspun, y semanas después Techint Ingeniería quedó afuera de la obra civil del mismo proyecto. Al grupo le queda una carta por jugar: la licitación de tubos que se define mañana.

Los posibles competidores y el fantasma de “Don Chatarrín”

Si bien la nómina oficial de participantes no fue confirmada, trascendió que Tenaris competiría en la subasta de mañana. También se mencionaron como posibles oferentes la india Welspun -la firma que terminó ganando la provisión de los tubos para SESA- la japonesa JFE Steel, la estadounidense US Steel y productores de China y Corea del Sur.

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La eventual participación de Tenaris le agrega un condimento particular a la puja. La derrota frente a Welspun en SESA desencadenó un extenso debate público sobre el precio de los insumos energéticos nacionales que terminó por enfrentar al presidente Javier Milei con Paolo Rocca, a quien llegó a llamar “Don Chatarrín de los tubitos caros” en distintos foros, en una de las fricciones más resonantes entre el Gobierno y el sector privado.

La compra de Argentina LNG es, sin embargo, de una escala diferente ya que es casi 10 veces mayor que la de SESA, aunque el alcance no es comparable de forma directa porque incluye dos gasoductos y un poliducto. El pliego, además, incluye una cláusula que obliga a los oferentes a mantener vigentes sus propuestas hasta el cierre del project finance, lo que indica que las ofertas quedarán congeladas mientras se termina de cerrar la estructura financiera del proyecto.

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El buque Hilli Episeyo, la unidad flotante de licuefacción que operará para Southern Energy (SESA), el otro proyecto de exportación de GNL que se desarrolla en el Golfo San Matías

A cinco semanas de la decisión final de inversión

La licitación de tubos llega en un momento bisagra para Argentina LNG. Horacio Marín confirmó el 14 de octubre, durante el tradicional almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que el próximo 26 de noviembre la compañía firmará con Eni y XRG la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la primera fase del proyecto. “Después de ahí no hay vuelta atrás”, advirtió el ejecutivo.

Dos pilares sostienen ese paso. Por un lado, el financiamiento: en septiembre, Argentina LNG recibió una propuesta de financiamiento de largo plazo de hasta USD 6.000 millones por parte del Export-Import Bank de los Estados Unidos (US Exim), destinada a la adquisición de bienes y servicios estadounidenses para las etapas de desarrollo de infraestructura y producción. Su eventual otorgamiento quedó sujeto a la aprobación final del Directorio de la entidad. El respaldo de Washington se explica, en parte, por un trasfondo estratégico: las disrupciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz redujeron las exportaciones de Qatar y los Emiratos Árabes Unidos en 35.000 millones de metros cúbicos entre marzo y junio de este año respecto del mismo período anterior, según la Agencia Internacional de Energía (AIE), y Estados Unidos busca diversificar las cadenas de suministro energético.

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En paralelo, 47 bancos participaron de las primeras rondas de financiamiento para la primera etapa —valuada en USD 15.500 millones— y el monto total ofrecido llegó a 2,4 veces lo requerido, con JP Morgan a cargo del diseño financiero y el Banco Santander entre las entidades participantes.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF REUTERS/Agustín Marcarian

El otro pilar son los contratos de venta. Marín confirmó en la feria Gastech 2026, en Bangkok, que la compañía está próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta de GNL de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas anuales con compradores externos. Fuentes con conocimiento de las negociaciones indicaron que ya hay más de un acuerdo cerrado. A eso se suma que Eni y XRG, además de socios, son también offtakers —compradores de parte de la producción futura—, lo que significa que una fracción del GNL ya tiene destino asegurado antes de que se firme un solo contrato con terceros.

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Con la obra adjudicada, los tubos en proceso de licitación, el financiamiento encaminado y los compradores en fila, Argentina LNG se acerca al punto de no retorno. Marín lo resumió en el Cicyp con una frase que mezcló proyección y convicción: “Estamos haciendo un compromiso por el que Argentina va a exportar USD 55.000 millones en 2031”.