Cómo cuatro pymes argentinas convierten residuos, tradición y diseño en oportunidades de negocio

Cada vez más emprendimientos argentinos encuentran su materia prima en lo que otros descartan: telas, plásticos y residuos que, con diseño y oficio, vuelven a circular como productos nuevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay negocios que nacen en una planilla de cálculo y otros que arrancan con un problema pequeño, una pieza descartada o un error al completar un formulario. Los segundos obligan a mirar con otros ojos lo que ya está a mano y a encontrarle un valor que nadie había visto.

Un balde olvidado en un patio, las velas vencidas de los parapentes, una semilla de lino al borde del olvido y un oficio que requiere años de dominio son el punto de partida de cuatro proyectos argentinos que hoy se animan a pensar en grande. Cada uno tiene su propia lógica, su cuello de botella y sus lecciones para quien esté a punto de dar el salto.

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Los cuatro recibieron este año un capital semilla de USD 5.000 al cierre de DAE Creative Bootcamp, el programa para industrias creativas de la Fundación Bunge y Born y el British Council. Tres fueron financiados por la Fundación Bunge y Born y Baumm, por la Fundación Banco Ciudad. Pero el dinero es apenas el disparador.

El desafío de trabajar con materiales descartados

Baumm, de la Ciudad de Buenos Aires, es una empresa dedicada a la producción de mochilas, bolsos y abrigos a partir de descartes de telas de deportes de acción. La firma surgió a partir de un experimento con materiales. La idea inicial era probar telas y armar una marca que sirviera para mostrarse en el exterior. Pero el primer material que eligieron no servía para el producto final y tuvieron que dejarlo de lado. La marca, en cambio, ya existía y siguió en pie.

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La solución apareció cuando un amigo de los emprendedores salió a volar en parapente. Las velas de parapente se usan durante una cantidad limitada de horas y después se tiran por seguridad. Ahí vieron una oportunidad. “Hicimos la primera muestra y descubrimos que el material quedaba muy bien aplicado en accesorios de la vida cotidiana. Ahí nació el negocio”, cuenta a Infobae Lucas Desimone, fundador de la marca.

La empresa transforma velas de parapente, paracaídas y kites que ya cumplieron su vida útil en mochilas, bolsos y abrigos de edición limitada. (Instagram)

Trabajar con descartes de parapentes, paracaídas y kites implica que la materia prima no llega siempre de forma sostenida ni en condiciones óptimas. Lejos de esconderlo, los fundadores de la empresa lo asumen como parte del método. “Es una condición adversa que nosotros reconvertimos en oportunidad. Esa incertidumbre es el motor creativo”, sostiene Desimone, y suma una definición muy argentina: “Prácticamente nacemos todos con la sensación de que vas a resolver las cosas con lo que hay. Nosotros le aplicamos criterio, diseño y tiempo”.

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El principal desafío es captar la atención frente a la alta competencia. No es una competencia directa, pero sí, es competencia por la tendencia y la atención (Desimone)

El obstáculo para crecer no está en el taller. “El principal desafío es captar la atención frente a la alta competencia. No es una competencia directa, pero sí, es competencia por la tendencia y la atención”, señala. A eso se suma que trabajar con materiales reutilizados sigue siendo laborioso y costoso. Su balance del paso por DAE sirve de advertencia para quien recién empieza: encontraron “muchos puntos desordenados” que pudieron acomodar con un trabajo minucioso.

“De haberlo tenido al principio, hubiéramos avanzado mucho más rápido”, asegura. Ahora, preparan un rebranding y una plataforma de internacionalización para seguir expandiendo el negocio.

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Una fibra con raíces en el Valle Calchaquí

En el Valle Calchaquí, en Salta, Linera Kamayana apostó a reactivar un cultivo que casi no tenía lugar en la agenda productiva: el lino textil. Karla Buzo, dueña de la empresa dedicada al desarrollo agrotextil, cuenta que la genética de la semilla se recuperó en 2018 y que desde entonces armaron un banco propio en la comunidad El Barrial. En cada cosecha se planifica sumar productores. “La idea es generar autonomía y que cada familia tenga la libertad de producir su semilla para próximas campañas de siembra”, explica.

El lino se cultiva en invierno, junto al trigo, y la elección tiene un trasfondo filosófico: “No queremos trabajar monocultivos, creemos en la biodiversidad natural. Allí se encuentra la identidad de Kamayana, palabra quechua que significa convivencia”.

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En el Valle Calchaquí, Linera Kamayana reactivó el cultivo de lino textil y armó un banco de semillas propio junto a familias productoras de la comunidad El Barrial (Foto: Instagram)

Su cuello de botella es una paradoja: la tierra rinde y la fibra es buena. “El problema es la falta de escala”, plantea Buzo. Tras la cosecha llegan la extracción y la limpieza, y ahí se traba todo: “Hoy la limpieza de una hectárea puede superar el período anual y necesitamos optimizar el trabajo y la maquinaria”. La solución es concreta: destinar el capital semilla a una desfibradora de lino que dé constancia productiva y permita formalizar la trazabilidad de una fibra ya lista para certificación.

El plan de expansión descarta el camino solitario. “No pretendemos crecer solos, creemos que las alianzas y colaboraciones productivas son el camino”, afirma. Imaginan una red regional con hilanderías que transforme la fibra en hilos blend para el diseño de autor. En esa construcción, asegura Buzo, es clave el trabajo de mentorías para pensar una idea de negocios competitiva.

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El valor de lo hecho a mano

Bárbara D’Ambra, joyera de autor de la Ciudad de Buenos Aires, contó que se topó con una oportunidad a partir de un error. Sus primeras piezas, de joyería artística en materiales alternativos, nacieron en una materia optativa de la facultad, sin mayor plan detrás. Las docentes invitaron a la estudiante a inscribirse en una exposición en Alemania para talentos emergentes y ella se equivocó de enlace.

“Me anoté en otro link de la página que era una convocatoria para joyeros ya en carrera. A partir de ahí viajé a Alemania, me contacté con gente muy valiosa y empecé a darme cuenta de que lo que hacía estaba bueno”, recuerda en diálogo con Infobae. Luego sumó piezas de metal, más tradicionales y cercanas al público local.

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Las piezas de Bárbara D’Ambra se diseñan y se hacen a mano en la Argentina, con metales como plata, bronce y alpaca, y se trabajan junto a fundiciones y orfebres locales. (Instagram)

Su diferencial es mostrar lo que hay detrás de cada joya. A quien visita el estudio le explica el material, la fundición, la cera y el pulido, y destaca que todo se hace en el país. “Es una responsabilidad seguir haciendo girar esta cadena de valor”, dice. Sostenerla cuesta: mantener la calidad artesanal y piezas únicas “es muy complejo en un país donde los precios cambian constantemente”, y los metales también suben en el mundo. Lo explica así: “El diseño es el diferencial y el trato que hago con los clientes, que es uno a uno”.

De DAE se llevó una disciplina difícil de ejercitar en la Argentina: “Aprendí a programar el proyecto y a pensarlo de acá a cinco años”. Y expone una necesidad que muchos emprendedores reconocerán. “Yo trabajo mucho sola en cuanto al diseño. Estaría muy bueno encontrar un partner”, admite, y lo resume así: “Soy muy artista para ser diseñadora y muy diseñadora para ser artista”.

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Del balde a las canilleras solidarias

Fenikks, de Santa Fe, nació de una urgencia doméstica. A Tomás (uno de los fundadores) se le rompieron las canilleras y no tenía plata para comprar otras, así que fabricó un par con un balde que había en el patio: lo moldeó con un secador de pelo y le armó el diseño en Paint. El salto de ocurrencia a negocio llegó cuando fue a entrenar con ese par personalizado y sus amigos quisieron uno igual. Hoy la empresa transforma plásticos reciclados y tapas de botella en canilleras de alta resistencia.

Las canilleras de Fenikks se fabrican con plásticos reciclados y tapas de botella (Foto: Instagram)

Su rasgo distintivo es un modelo 1x1: por cada par que vende, dona uno idéntico a escuelas y clubes de barrio de zonas vulnerables. Que funcione es cuestión de números más que de buenas intenciones. “Cada par cuesta aproximadamente 10.000 pesos y, debido a que el costo no es muy alto, permite que se pueda donar otro por cada par que se compra”, detalla Ramiro Machuca.

El desafío ahora es sostener esa promesa a medida que crece. Por eso trabajan con DAE en una plataforma propia donde aterrice cada canal de venta que abran, para llegar a más gente.

Necesitamos seguir desarrollando herramientas que faciliten la personalización de nuestros productos y nos permitan llegar a más personas (Machuca)

“Necesitamos seguir desarrollando herramientas que faciliten la personalización de nuestros productos y nos permitan llegar a más personas”, plantea. La otra lección es de método: “Emprender es un proceso de prueba, error y aprendizaje constante. No siempre vamos a tener todas las respuestas, pero lo importante es adaptarse, aprender de los errores y seguir adelante”.

Lo que dejan los cuatro casos

Ninguno esconde su límite: lo convierten en método, ya sea la irregularidad de un descarte, la escala de una cosecha o el precio de un metal. Todos saben dónde está su cuello de botella y qué necesitan para destrabarlo: una plataforma, una marca ordenada, una máquina, un socio. Todos coinciden en ordenar el proyecto y animarse a pedir ayuda, cuesta menos cuando se hace desde el principio.